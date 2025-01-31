Apple заключила партнерство с компанией Илона Маска SpaceX и американской компанией T-Mobile, чтобы интегрировать поддержку спутниковой сети Starlink в свою новейшую операционную систему iPhone.

В рамках неожиданного сотрудничества Apple заключила партнерство с компанией Илона Маска SpaceX и американской компанией T-Mobile, чтобы интегрировать поддержку спутниковой сети Starlink в свою новейшую операционную систему iPhone. Эта разработка представляет новую альтернативу существующему сервису спутниковой связи Apple, знаменуя собой значительный сдвиг в технологическом ландшафте.

Ссылаясь на инсайдеров, знакомых с ситуацией, агентство Bloomberg сообщило, что технологические гиганты проводят тесты iPhone с использованием сервиса Starlink, разработанного корпорацией Space Exploration Technologies Илона Маска. Эта интеграция была незаметно включена в недавнее обновление программного обеспечения iPhone, выпущенное ранее на этой неделе, позволяющее пользователям подключаться к сети Starlink.

Этот факт сотрудничества стал неожиданностью, особенно с учетом того, что ранее T-Mobile заявляла, что ее сервисы Starlink доступны исключительно на устройствах Samsung, включая модели Z Fold и S24. Apple, со своей стороны, традиционно предлагала функцию спутниковой связи на базе Globalstar Inc., которая позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения и связываться со службами экстренной помощи, когда они оказываются вне зоны действия сотовой связи.

В заявлении, опубликованном на платформе социальных, Маск упомянул, что пользователи могут рассчитывать на поддержку изображений, музыки и подкастов с помощью современной технологии Starlink, а в будущих обновлениях планируется даже добавить поддержку видео.

Пользователи, участвовавшие в бета-тестировании, получали уведомления от T-Mobile, в которых говорилось: «Вы участвуете в бета-тестировании T-Mobile Starlink. Теперь вы можете оставаться на связи, отправляя текстовые сообщения через спутник практически из любой точки мира. Чтобы начать пользоваться услугами за пределами зоны покрытия, обновите приложение до iOS 18.3». Указывается, что участники программы найдут новый переключатель в настройках сотовой связи своих iPhone для управления этой функцией спутниковой связи.

T-Mobile подтвердила Bloomberg, что бета-тестирование первоначально будет ограничено выбором оптимизированных смартфонов, но планируется более широкий запуск, который будет поддерживать широкий спектр современных устройств. Программа распространяется не только на iPhone. T-Mobile также открыла доступ к бета-тестированию для пользователей, работающих под управлением Android 15, последней версии операционной системы Google. Между тем, SpaceX пока не прокомментировала этот вопрос.

Это заявление повлияло на рынок: акции Globalstar упали примерно на 11% 29 января. Слухи о том, что Apple может начать сотрудничество с альтернативными спутниковыми сетями, циркулируют с тех пор, как компания начала сотрудничать с Globalstar в 2022 году. Сам Маск намекнул на позитивные переговоры с Apple относительно подключения Starlink вскоре после этого анонса.

Механизм предоставления услуги довольно прост. Если iPhone, оснащенный T-Mobile, окажется в районе, где нет сотовой связи, он попытается подключиться к спутникам, используемым в программе Starlink компании SpaceX. У пользователей также будет возможность переключиться на спутниковую передачу текстовых сообщений через Globalstar или связаться со службами экстренной помощи через систему Apple.

Хотя первоначальное предложение ориентировано исключительно на текстовые сообщения, в будущем SpaceX и T-Mobile намерены расширить возможности передачи данных и голосовых вызовов. Однако на данный момент доступ к сервису ограничен пользователями в Соединенных Штатах, что отличает его от существующего сервиса Globalstar от Apple, который работает во многих странах. Сообщается, что SpaceX стремится расширить возможности подключения Starlink для других операторов связи по всему миру.