Издания Axios сообщает, что Соединенные Штаты передали около 90 зенитных ракет Patriot со складов в Израиле в Польшу для дальнейшей поставки в Украину.

По сообщению издания Axios, Соединенные Штаты передали около 90 зенитных ракет Patriot со складов в Израиле в Польшу для дальнейшей поставки в Украину. Как указывается, это самая крупная с начала СВО известная передача Украине оружия, хранящегося на израильских складах. Кроме того сообщается, что в США отправлена на ремонт выведенная из эксплуатации израильская батарея Patriot, которая, возможно, также будет передана Украине на более позднем этапе.

Система Patriot была впервые развернута в Израиле в 1990 году во время войны в Персидском заливе для противодействия ракетным атакам Ирака "Скад". Первоначально она использовалась вооруженными силами США, но позже была передана Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и получила название Yahalom, или "Алмаз". Израиль эксплуатировал вариант ракет для этой системы ПРО MIM-104D Patriot PAC-2 GEM+, который включал модификации для усиления его возможностей по борьбе с воздушными угрозами. В ракетах использовалась система наведения по траектории, а вариант GEM+ отличался усовершенствованной системой самонаведения с повышенной чувствительностью к целям с малым радиусом. Эти ракеты были оснащены осколочной боеголовкой с неконтактным взрывателем, предназначенным для оптимизации времени подрыва при атаке баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Предполагаемая максимальная дальность стрельбы PAC-2 GEM+ по воздушным целям составляла 160 километров, а высота поражения — до 24 000 метров. Радар с фазированной антенной решеткой обеспечивал возможность слежения за несколькими целями и их поражения. Израиль произвел дополнительные модификации для удовлетворения эксплуатационных требований, прежде чем постепенно отказался от этой системы ПРО. К 2024 году все восемь батарей Patriot были выведены из эксплуатации и заменены отечественными системами ПВО, включая «Железный купол», «Пращу Давида» и «Стрелу».

Как сообщается, нынешняя передача до 90 ракет Patriot была осуществлена на грузовых самолетах C-17 ВВС США, которые доставили ракеты с авиабазы на юге Израиля в польский Жешув, ключевой логистический центр для оказания военной помощи Украине. Указанные ракеты планируется использовать с существующими в Украине батареями Patriot, в то время как дополнительное оборудование, включая радары, сначала пройдет модернизацию в США, прежде чем будет осуществлена возможная дополнительная поставка. Израильский чиновник подтвердил, что Россия якобы была заранее проинформирована о передаче, и подчеркнул, что Израиль просто возвращает ракеты Patriot в США, а не поставляет их напрямую в Украину, поэтому Израиль не располагает информацией об их конечном пункте назначения и о том, достигли ли они Украины.

Администрация президента Трампа недавно ввела 90-дневный мораторий на большую часть иностранной помощи США, за исключением военной помощи Израилю и Египту. Мораторий явно не исключает помощь Украине, что вызывает в Киеве опасения по поводу возможных задержек в оказании военной поддержки в будущем. Хотя ранее одобренная помощь Украине, включая потенциальную передачу ракет Patriot из Израиля при содействии США, продолжается, новая помощь может стать предметом дополнительной проверки. В то же время военная помощь Израилю продолжалась без перерывов, включая выдачу разрешения на поставки боеприпасов. Однако некоторые сообщения свидетельствуют о том, что определенные потоки военной помощи Украине, заявленные до инаугурации президента Трампа, остаются неизменными, хотя будущая помощь, в частности дальнейшие поставки систем Patriot или ракет-перехватчиков в Украину, могут стать предметом повышенного контроля и потенциальных задержек.

Как указывают израильские СМИ, первоначально Израиль задержал одобрение передачи этих ракет, сославшись на опасения, что Россия может в ответ поставить Ирану современное оружие, в дополнение к нескольким уже поставленным Тегерану легким штурмовикам Як-130, а также истребителям Сухой Su-30 и Su-35. Украинские официальные лица запросили возвращаемые в США ракеты после того, как Израиль вывел из эксплуатации свою систему Patriot, но Нетаньяху, как сообщается, в течение нескольких недель уклонялся от обсуждения этого вопроса. По словам украинского чиновника, Нетаньяху в конечном итоге согласился в конце сентября отправить ракеты в США после того, как получил одобрение Владимира Зеленского на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в украинскую Умань. Однако канцелярия премьер-министра Израиля опровергла какую-либо связь между передачей ракет и паломничеством, заявив, что «Нетаньяху не возражал против возвращения системы Patriot в США», а не на Украину.

В настоящее время Украина располагает семью батареями ПВО Patriot, поставленными США, Германией, Нидерландами и Румынией, но Владимир Зеленский заявил, что стране требуется дополнительно от 10 до 12 систем Patriot для более широкого охвата противовоздушной обороной.