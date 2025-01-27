Новый робот-водомет, способный разбрызгивать 2000 литров воды в минуту, поступил на вооружение Кентской пожарно-спасательной службой для защиты пожарных и использования в крупных авариях, которые особенно сложны и рискованны.

Как подтверждают последние события в окрестностях Лос-Анджелеса, пожары и, особенно, лесные возгорания, остаются одной из серьезных угроз во многих странах, приносящих весьма значительный ущерб государственным экономикам и инфраструктурам, а также безопасности граждан и их жилищ. Поэтому не удивительно, что многие государства продолжают совершенствовать свои системы пожарной безопасности, внедрять новые технологии, помогающие предотвращать и снижать риски пожаров. Эти инновации, включающие, в частности, передовые системы пожаротушения и системы на базе искусственного интеллекта для выявления в реальном времени признаков возгорания и автоматизации процессов реагирования и тушения пожаров, сегодня помогают защитить людей и имущество от разрушительных последствий огня.

Так, на днях пожарно-спасательная служба Великобритании пополнила свое оборудование роботом для тушения пожаров. Новая технология уже поступила на вооружение Кентской пожарно-спасательной службой (KFRS) для защиты пожарных. Как сообщают британские СМИ, этот инновационный робот будет задействован в крупных авариях, таких как пожары на промышленных и коммерческих объектах, которые особенно сложны и рискованны.

Согласно рекламному видеоролику, робот обладает современными детекторами для обнаружения очагов возгорания. Инновационная система, которая может записывать видео, использует аудио для общения с людьми. Она также может давать инструкции и даже помогать выносить людей из помещений с помощью носилок. Кентская пожарно-спасательная служба сообщила, что робот может помочь в борьбе с пожарами, разбрызгивая до 2000 литров воды в минуту.

Члены технической спасательной команды KFRS завершили обучение обращению с роботом, который управляется с помощью пульта дистанционного управления на расстоянии до 600 метров, но говорят, что еще предстоит раскрыть весь потенциал его использования. “Это похоже на то, что, когда мы начинали использовать беспилотники на службе, мы знали, на что они способны, но не знали, как их можно использовать. Теперь это инструмент, который мы используем для решения целого ряда различных инцидентов. Робот уже и так много приносит в сервис, но он может сделать гораздо больше!” – сообщается на сайте KFRS.

“Есть три основные причины, по которым мы внедрили это в нашу службу, - это обеспечение безопасности пожарных, сокращение количества ресурсов на месте происшествия и ограничение времени нашего пребывания там. Этот робот помогает нашей службе в обеспечении безопасности пожарных и обеспечивает наилучшее реагирование, на которое мы способны”, - сказал Марк, руководитель группы пожарно-спасательной службы Кента. KFRS утверждает, что в ближайшие дни робот будет также реагировать на инциденты по всей стране.

Довольно эффективные робот-водомет и робот-удлинитель шланга были разработаны не так давно также и в Японии компанией Mitsubishi Heavy Industries для самостоятельного перемещения в места возгорания, недоступные для людей-пожарных. Наряду с третьим роботом-разведчиком и системой управления они являются частью роботизированной системы пожаротушения. Робот-водомет - результат участия Mitsubishi Heavy Industries в 5-летнем проекте по разработке мер реагирования на стихийные бедствия в сфере энергетики и промышленности. Он предназначен для тушения пожаров в труднодоступных местах, таких как пожары на нефтехимических заводах. Задача робота-удлинителя шланга заключается в подаче дополнительного пожарного шланга длиной до 300 м к роботу-водомету. Робот-водомет способен заливать пожар водой объемом до 4000 литров в минуту при давлении в один мегапаскаль. Встроенные GPS и лазерные датчики являются частью автономной системы, которая позволяет роботам самостоятельно добираться до места пожара. Полноприводный робот-водомет может передвигаться вместе со своим напарником-упаковщиком шлангов со скоростью до 7,2 км/ч, чтобы добраться до места, указанного на карте. Когда все подключено, робот-водомет размером 2170 x 1460 x 2070 мм и весом 1600 кг гасит пламя водой или пеной.