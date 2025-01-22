В ходе недавних учений учений около Вирджиния-Бич команда военно-морских сил AUKUS испытала подводный автономный беспилотник Hugin Superior, чтобы оценить его возможности на морских глубинах.

Реализуя программу противодействия Китаю и недопущения сохранения его преимущества на море, недавно команда военно-морских сил AUKUS испытала подводный автономный беспилотник, чтобы оценить его возможности на морских глубинах. Испытания проводились в рамках учений около Вирджиния-Бич, поблизости от крупнейшей в мире американской военно-морской базы в Норфолке. Как следует из публичных заявлений, эти испытания проводились в рамках оборонного партнерства AUKUS.

В ходе испытаний сотрудники из Австралии, Соединенного Королевства и США объединились в рамках программы AUKUS Pillar 2, которая направлена на развитие совместного потенциала в интересах стран Индо-Тихоокеанского и Евроатлантического регионов. В ходе этих учений личный состав военно-морских сил AUKUS сосредоточился на совершенствовании возможностей ведения боевых действий под водой и на морском дне.

Команды военно-морских сил использовали коммерческий катер Island Pride от робототехнической компании Ocean Infinity для запуска автономных подводных аппаратов Hugin Superior (AUV) и беспилотных летательных аппаратов. Подводный беспилотник использовался для поиска, мониторинга и устранения угроз на морском дне на различных глубинах.

Согласно пресс-релизу Королевского военно-морского флота, сценарии миссии включали мониторинг и защиту подводной инфраструктуры, такой как газопроводы и кабели связи, поиск потерянного оборудования, а также обезвреживание или уничтожение мин и взрывоопасных предметов. Беспилотный подводный аппарат Hugin Superior обследовал местность, а затем передал информацию диспетчерам. После этого команды военно-морских сил использовали эти данные для управления дистанционно управляемым аппаратом Video Ray Defender для идентификации объектов на глубине и борьбы с ними. В пресс-релизе подчеркивается, что эти испытания показали, как три страны могут обмениваться данными и интерпретировать их, а также как партнеры AUKUS могут работать сообща для защиты своей критически важной подводной инфраструктуры. “Это учение, проведенное совместно с нашими коммерческими и промышленными партнерами, еще раз продемонстрировало ценность наших общих усилий в подводной области”, - сказал коммодор Маркус Роуз, заместитель директора по подводным боевым возможностям Королевского военно-морского флота. “Учения способствовали тесному сотрудничеству в использовании дистанционно управляемых транспортных средств (ROV) и автономных подводных аппаратов (AUV) с целью разработки взаимозаменяемых средств ведения боевых действий на морском дне в ускоренном темпе”.

Разработанный компанией Kongsberg, морской беспилотник Hugin Superior может работать на глубине 6000 метров. При длине в 6,6 метра беспилотник весит 2200 кг. В нем используется устойчивый к давлению литий-полимерный аккумулятор емкостью 62,5 кВт*ч с возможностью замены, что значительно увеличивает время работы. Автономный беспилотник может развивать максимальную скорость в 5,2 узла (5,9 мили в час), обеспечивает радиус действия в 7 морских миль и время автономной работы в течение восьми часов. Беспилотник обладает возможностями предотвращения столкновений и спутниковой связью, а также радиосвязью для бесперебойной навигации.

С другой стороны, как сообщается, дистанционно управляемый беспилотник Defender (ROV) компании Blue Halo рассчитан для работы на глубине до 1000 метров. По словам представителей компании, он предлагает 500 различных конфигураций для удовлетворения конкретных потребностей миссии. Благодаря семи двигателям Defender способен двигаться в любом направлении и сохранять активный угол наклона, поворачиваясь любой стороной к транспортному средству. При весе в 32,5 кг ROV может с легкостью выполнять тяжелые задачи на морских глубинах.