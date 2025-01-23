Стартап из Флориды Lonestar Data Holdings, занимающийся облачными вычислениями, планирует начать в феврале 2025 года размещение на Луне первого центра обработки данных.

Похоже, что в ближайшие годы на естественном спутнике Земли будет кипеть бурная коммерческая деятельность. В подтверждение этому агентство Reuters сообщило, что стартап из Флориды Lonestar Data Holdings, занимающийся облачными вычислениями, планирует разместить на Луне первый центр обработки данных. Для доставки на Луну полностью собранного центра обработки данных планируется использовать ракету Falcon 9 компании SpaceX, запуск которой намечен на февраль с.г.

Как сообщается, этот небольшой, полностью работоспособный центр обработки данных будет задействован в предстоящей миссии Intuitive Machines по посадке лунного модуля. «Это будет первый физический центр обработки данных, запущенный за пределы планеты. Он будет обслуживать множество клиентов, занимающихся хранением данных и оперативной обработкой информации», — отмечается на веб-сайте компании Lonestar. Указывается, что лунный центр обработки данных Lonestar не будет работать для приложений, требующих немедленного доступа к данным. Вместо этого он уделит приоритетное внимание безопасному и долгосрочному хранению важной информации.

Компания Lonestar привлекла нескольких крупных клиентов для своего лунного центра обработки данных под названием «Freedom». В число этих клиентов входят: штат Флорида, правительство острова Мэн (коронное владение Британской короны. Остров расположен в Ирландском море примерно на равном расстоянии от Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса), компания по созданию искусственного интеллекта Valkyrie и поп-рок-группа Imagine Dragons. Сообщается, что центр обработки данных Freedom будет работать на солнечной энергии и использовать твердотельные накопители с естественным охлаждением, что сделает его экологически устойчивым. Этот центр обработки данных будет иметь наземное резервное копирование на базе Flexential в Тампе, штат Флорида.

Lonestar считает, что хранение критически важных данных на Луне дает несколько ключевых преимуществ. Во-первых, это обеспечивает беспрецедентную защиту от стихийных бедствий, кибератак и даже потенциальной геополитической нестабильности на Земле. Во-вторых, это снижает воздействие на окружающую среду крупномасштабных центров обработки данных, которые потребляют огромное количество энергии.

Компания Lonestar уже продемонстрировала практическую реализацию этой амбициозной цели. В феврале 2024 года компания в сотрудничестве с компаниями Space Florida и Intuitive Machines успешно провела первое полноценное испытание хранилища данных с поверхности Луны. В 2021 году также была успешно протестирована технология такого центра обработки данных в условиях микрогравитации на борту Международной космической станции.

Компания Lonestar поясняет, что строительство и обслуживание центра обработки данных на Луне сопряжено с серьезными инженерными трудностями. Кроме того, это связано с высокой стоимостью космических полетов, суровыми условиями на Луне, сложностями ремонта и модернизации такого центра. Однако потенциальные выгоды многочисленны, особенно в плане защиты ценных данных для будущих поколений.

В более раннем пресс-релизе основатель компании Lonestar Крис Стотт указал: «Данные — это величайшая валюта, созданная человечеством. Мы зависим от накопленной информации практически во всем, что делаем, и она слишком важна для нас как для биологического вида, чтобы хранить ее в условиях все более хрупкой биосферы Земли. Крупнейший спутник Земли, наша Луна, представляет собой идеальное место для безопасного хранения нашего будущего». Американские обозреватели, комментирующие эту информацию, отмечают, что создание этого лунного центра обработки данных также может принести пользу программе НАСА Artemis, целью которой является обеспечение долгосрочного присутствия человека на Луне.

По данным агентства Reuters, несколько компаний активно занимаются разработкой космических центров обработки данных. Например, компания Lumen Orbit недавно привлекла финансирование в размере 11 миллионов долларов при оценке в 40 миллионов долларов, что свидетельствует о доверии инвесторов к рынку космических центров обработки данных.