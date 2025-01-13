Согласно информации ВМС США, атомная подводная лодка с управляемыми ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Michigan неоднократно использовала беспилотные подводные аппараты в ходе секретных операций с октября 2022 по январь 2024 года.

Согласно отчетам ВМС США, атомная подводная лодка с управляемыми ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Michigan неоднократно использовала беспилотные подводные аппараты в ходе операций с октября 2022 по январь 2024 года. Как сообщается, подводная лодка и ее экипаж выполнили, по меньшей мере, три секретных задания по обеспечению национальной безопасности, а также операции с привлечением сил специального назначения во враждебных и сложных условиях.

Подробности операций USS Michigan в 2022-2024 годах изложены в объявлении благодарности подразделению ВМС США, которым подводная лодка была награждена в декабре 2024 года. Как указывают западные военные эксперты, объявление в США такой благодарности сравнимо с награждением соответствующего подразделения в целом Серебряной звездой или орденом Почетного легиона.

USS Michigan - одна из четырех стратегических атомных подводных лодок третьего поколения, вступивших в строй с 1981 по 1997 год, переоборудованных из подводных лодок с баллистическими ракетами для использования также и подводных беспилотных аппаратов. Согласно этой информации о поощрении, «личный состав USS Michigan продемонстрировал исключительное оперативное планирование, управление рисками и точное тактическое исполнение. Действуя во враждебных и сложных условиях, они успешно выполнили три важнейшие миссии, жизненно важные для национальной безопасности, а также несколько специальных боевых операций. Их достижения способствовали решению множества высокоприоритетных национальных задач и задач на театре военных действий, значительно повысили боеготовность в западной части Тихого океана», - говорится в сообщении ВМС США. Отмечается, что чрезвычайно востребованные подводные лодки с управляемыми ракетами класса "Огайо", или SSGN, являются уникальными многоцелевыми платформами, которые могут выполнять широкий спектр задач, включая скрытый сбор разведданных и специальные операции, а также запуск большого количества крылатых ракет "Томагавк". Более того, результаты выполнения задания USS Michigan значительно расширили новые возможности в области специальных боевых действий на море и подводных операций, включая разработку концепций операций, тактики, методов и процедур использования беспилотных подводных аппаратов.

В сообщении ВМС США не уточняются типы беспилотных подводных аппаратов (UUVS), использованных USS Michigan, или их роль в операциях.

Подводная лодка с управляемыми ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Michigan была замечена во время остановки на Окинаве, Япония, в ноябре 2022 года. Еще в 2022 году контр-адмирал ВМС США Рик Сейф, в то время возглавлявший седьмую группу подводных лодок 7-го флота США в Японии, отмечал, что присутствие USS Michigan в регионе расширило возможности подводной действий американских ВМС. Он подчеркнул, что развертывание подводной лодки подчеркивает приверженность США политике сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отмечают американские военные обозреватели, точный тип подводных беспилотных аппаратов, доступных в настоящее время для использования такой подводной лодкой, остается неясным, но сообщается, что такие лодки способны развертывать и, в некоторых случаях, использовать различные типы беспилотников с помощью торпедных аппаратов, 22 больших вертикальных пусковых установки и до двух сухих палубных укрытий, установленных в корпусе. Системы DDSS, в частности, позволяют использовать более крупные и совершенные беспилотные аппараты. Кроме того, подводные лодки могут запускать беспилотные летательные аппараты. Каждая из 22 вертикальных пусковых установок подводных лодок типа "Огайо" может вмещать семь крылатых ракет "Томагавк", что составляет в общей сложности до 154 ракет. Эти подводные лодки также оснащены передовыми разведывательными и командными возможностями для поддержки операций без экипажа и других задач.

Американскими военными обозревателями отмечается, что беспилотные подводные аппараты для USS Michigan, возможно, были тайно направлены для использования в запрещенных или секретных районах для сбора разведданных о местонахождении и возможностях сил потенциального противника, информации, которая будет иметь решающее значение в случае возникновения реального конфликта.