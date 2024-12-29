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vizir47
ЕС вводит унификацию быстрой зарядки
Важным аспектом Директивы ЕС 2022/2380 об общей тарификации является унификация быстрой зарядки, которая должна сократить количество отходов, образующихся при использовании выброшенных зарядных устройств.

Как известно, в соответствии с Директивой ЕС 2022/2380, известной в просторечии как "Общее решение для зарядки", с 28 декабря с.г. значительная часть электронных гаджетов, приобретаемых на территории ЕС, должна заряжаться через USB-C.

Другим важным, но менее известным аспектом Директивы об общей тарификации является унификация быстрой зарядки. Целью ЕС  в указанной области является упрощение этой часто вызывающей путаницу практики.

Руководящий орган ЕС определяет быструю зарядку для всего, что может быть заряжено с помощью провода “напряжением более 5 вольт, током более 3 ампер или мощностью более 15 Вт”. В Директиве отмечается, что, когда электронные устройства достигают этих параметров, они должны работать с USB Power Delivery (USB PD) - протоколом зарядки, который позволяет устройствам передавать питание по такому USB. В то время как некоторые устройства, такие как iPhone и линейка Google Pixel, уже некоторое время используют этот стандарт, другие телефоны, такие как OnePlus и OPPO, используют фирменный стандарт зарядки SUPERVOOC без поддержки USB PD.

Эта Директива ЕС направлена на обеспечение совместимости устройств, обеспечивающих быструю зарядку, с любыми зарядными устройствами. Таким образом, потребители должны иметь возможность включать свое оборудование с максимальной скоростью, которую поддерживает зарядное оборудование. Ключевым моментом здесь является то, что должна быть включена полная функциональность USB PD, и никакой другой протокол зарядки не должен ей препятствовать.

Как указывает американский веб-сайт о компьютерной технике, гаджетах и стиле жизни The Verge, для потребителей требование соблюдение функции быстрой зарядки, вероятно, останется непонятной в краткосрочной перспективе, но поскольку оборудование, которым люди уже владеют, постепенно заменяется, Директива должна упростить этот процесс в будущем.

Общее решение для зарядки, по словам Европейской комиссии, дает потребителям возможность “приобрести новое электронное устройство без зарядного устройства”. Его цель - предотвратить чрезмерное расточительство, возникающее из-за того, что покупатели приобретают слишком много дублирующих зарядных устройств, которые остаются неиспользованными. На первый взгляд, это не вызовет проблем у многих компаний. Некоторое время назад Apple прекратила продавать свои iPhone и другие устройства с зарядными блоками, и эта тенденция повторяется во всей отрасли.

Для потребителей это станет одним из самых значительных изменений. Времена, когда при каждой покупке электронного устройства в ЕС выдавали зарядное устройство, прошли. В частности, речь идет о введении нового визуального языка для систем зарядки: в графическом изображении пиктограммы будет показано, есть ли в коробке зарядный блок или нет. Хотя компании могут выбирать дизайн по своему усмотрению, эти значки должны отображаться при каждой соответствующей покупке. Такая пиктограмма может помочь людям получить представление о том, на что способны их устройства с точки зрения энергопотребления. В частности, схема выглядит таким образом: “XX” - минимальное количество энергии, необходимое для зарядки устройства, в то время как “YY” - максимальное, и “USB PD” будет отображаться, если аппаратное обеспечение поддерживает этот протокол. Пиктограмма будет немного отличаться в зависимости от производителя, но в ней будут указаны эти основные характеристики. Новая пиктограмма поможет покупателям разобраться в характеристиках зарядки их нового устройства.

A new pictogram will help buyers understand the charging characteristics of their new device. It will vary slightly by manufacturer so long as it communicates the basics.

Несмотря на то, что внедрение этого визуального языка является простой идеей, оно, как предполается, поможет ознакомить пользователей с вопросами энергопитания, а также связать воедино многие из вышеперечисленных правил.

Теперь главный вопрос заключается в том, как на самом деле будет реализовываться это решение для зарядки. Это будет зависеть от самих государств-членов, поскольку они несут ответственность за осуществление надзора за рынком. Каждая страна сможет применять различные меры, включая штрафы и принудительный вывод несоответствующего оборудования. Вопрос в том, как эти органы будут управлять огромным притоком дешевых технологий, поступающих из-за пределов Европейского союза, и проверять их. В то время как крупные компании, такие как Samsung или Apple, будут соблюдать требования, поскольку они знают, что за ними будут следить регулирующие органы, сложнее определить, смогут ли малые предприятия адаптироваться так же быстро и подвергнуться такому же уровню контроля.

Ожидается, что новые правила зарядки в ЕС позволят сэкономить миллионы долларов и сократить количество отходов. Анна Каваццини, председатель комитета Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей, назвала новые правила важным шагом на пути к удобству потребителей и экологической ответственности. Директива направлена на то, чтобы ежегодно сокращать количество отходов, образующихся при использовании выброшенных зарядных устройств, и сэкономить домохозяйствам ЕС около 250 миллионов евро за счет сокращения покупок ненужных зарядных устройств. Парламент также планирует следить за тем, как производители адаптируются к изменениям.

#инновации в it #директива ес 2022/2380 #быстрая зарядка гаджетов
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ЕС вводит унификацию быстрой зарядки
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