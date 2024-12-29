Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
ЕС вводит правило универсального зарядного устройства
В соответствии с Директивой ЕС 2022/2380, с 28 декабря с.г. значительная часть гаджетов, приобретаемых на территории ЕС, должна заряжаться только через USB-C и большинство продаваемых устройств должны быть оснащены такими разъемами.

С 28 декабря с.г. значительная часть гаджетов, приобретаемых на территории ЕС, должна заряжаться через USB-C. Цель Директивы 2022/2380, известной в просторечии как "Общее решение для зарядки", заключается в сокращении электронных отходов и устранении фрагментации рынка.

Однако требования к USB-C - это лишь поверхностная часть этой директивы, сообщают западные  обозреватели. Эта директива также включает положения о быстрой зарядке, отделении зарядных устройств от устройств розничной продажи и введении улучшенной маркировки, что, как указывается, потенциально может значительно упростить жизнь любителям гаджетов в ЕС.

Предыстория этой директивы относится к 7 июня 2022 года, когда страны ЕС и европарламент пришли к предварительному соглашению о едином зарядном устройстве. Законодательно это требование было официально одобрено в октябре того же года, после того, как Совет ЕС установил временный лимит до 28 декабря 2024 года, чтобы включить это положение в национальные законы стран еврозоны, и с этого момента компании, работающие внутри блока, должны соблюдать их. Сама широта применения этой директивы означает, что ее влияние ощутят как потребители, так и предприятия, поскольку общее решение для зарядки применяется ко всему, что ЕС определяет как радиооборудование, "которое намеренно излучает или принимает радиоволны". Постановление прямо распространяется на портативные мобильные телефоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, наушники, гарнитуры, портативные игровые приставки, портативные колонки, электронные ридеры, клавиатуры, мыши, портативные навигационные системы и вкладыши, которые “заряжаются с помощью проводного кабеля и могут работать с мощностью до 100 Вт”.

Например, мощность PlayStation 5 составляет 350 Вт, что означает, что она не подпадает под действие этой директивы. Nintendo Switch потребляет до 6 Вт в режиме TV, что означает, что это устройство будет подпадать.

Единственным действующим исключением из этого определения являются ноутбуки, которые должны соответствовать директиве до 28 апреля 2026 года.

Однако есть и неясные области. Например, беспилотных летательных аппаратов в списке нет, и неясно, относятся ли они к «другим категориям», таким как цифровые камеры. В подобных случаях Комиссия заявляет, что будет “постоянно оценивать развитие рынка, фрагментацию рынка и технологический прогресс” с целью поддержания этого списка устройств в актуальном состоянии, насколько это возможно. Директива также не распространяется на беспроводную зарядку.

На данный момент Комиссия заявляет, что будет “способствовать гармонизации” практики, чтобы “избежать фрагментации внутреннего рынка в будущем и любых негативных последствий для потребителей и окружающей среды”.

Несмотря на все эти неясности, ключевым моментом является то, что большинство устройств, предназначенных для использования потребителями в ЕС, должны быть оснащены разъемами USB-C. Хотя это относится только к стороне устройства, поскольку подключения к зарядному устройству в данной директиве не предусмотрены.

Тем не менее, для рядового пользователя 28 декабря не произойдет значительных изменений в отношении зарядных устройств. Большинство представленных на рынке устройств, подпадающих под действие этой директивы, уже используют USB-C. Даже Apple, большой противник технологии Lightning, перешла на этот формат на большинстве своих устройств. Интересной особенностью этого регламента является то, что ЕС на самом деле не запретил использование фирменных зарядных портов. Вместо этого аппаратному обеспечению просто необходима возможность зарядки через USB-C. Это означает, что текущая линейка MacBook совместима с MagSafe, поскольку можно заряжать их как с помощью магнитного разъема Apple, так и с помощью технологии, выбранной в ЕС.

В большинстве случаев, даже если устройство, подпадающее под действие директивы common charger, продается в стране вне зоны ЕС без порта для зарядки USB-C и оно было выпущено до истечения крайнего срока 28 декабря, то его нельзя продать в ЕС в случае его появления на европейском рынке после 28 декабря. Например, сообщается, что Apple готовится изъять iPhone 14, iPhone SE и Magic Keyboard без TouchID — последние устройства, которые эта компания продает с портом для зарядки Lightning, — из своего розничного ассортимента в ЕС, как это уже было сделано в Швейцарии. 

В этой связи вполне возможно, что подобные производимые в мире устройства без порта для зарядки USB-C могут в значительном количестве появиться после 28 декабря на российском рынке и рынках стран вне зоны ЕС, что, по идее, должно будет снизить их розничную цену в этих странах.

В комментариях европейских обозревателей указывается относительно продуктов, которые уже находятся в обращении, что такие устройства без портов USB-C, которые появились на рынке до 28 декабря, все еще могут продаваться в ЕС. Регламентирующие указания для целей настоящего законодательства определяют “размещение на рынке” как момент, когда производитель или импортер впервые поставляет продукт дистрибьютору или конечному потребителю. “Производителям, импортерам и дистрибьюторам необходимо предоставить время для реализации любых прав, которые они приобрели в соответствии с любыми ранее существовавшими национальными правилами или правилами ЕС, - заявляет Европейская комиссия. - Например, для продажи своих запасов продукции, произведенной в соответствии с ранее существовавшими правилами”. Другими словами, большая часть уже имеющихся в ЕС запасов может быть продана, если они уже принадлежат розничному продавцу, хотя магазин не сможет приобрести больше ни одной единицы товара.

#инновации в it #директива ес 2022/2380 #единое зарядное устройство
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предупреждает пользователей, чтобы они избегали установки Windows 11 с флешки
14
Основатель Li Auto заявил, что опыт ночного вождения в Китае заставил бы Илона Маска полюбить лидары
1
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
14
Китай успешно получил изотоп никеля-64, стоимость которого превышает цену золота
1
Lloyd's List: Нефтяной танкер, повредивший подводные кабели, был оснащён шпионским оборудованием
3
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
NVIDIA разыгрывает коллекционные карты GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super DOOM Series
1
Snapdragon 8 Elite 2 получит улучшенный графический процессор с возросшей производительностью
+
Пользователь Shank Mods нашел и переправил из Японии в США самый большой в мире ламповый телевизор
5
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
3
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
+
Используя Commodore 64 для вычислений, учёные решили превзойти результаты квантового компьютера
1
Grand Theft Auto 3: Утечка дизайнерской документации свидетельствует об амбициозных планах
2
Информатор раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 от ASUS
1
Журналисты показали секретный российский дрон "Сибирячок"
2
Intel удаляет две функции из драйверов видеокарт
1
Производство самолётов МС-21 и SJ-100 будет ускорено после прохождения сертификации
+
В разработке GPT-5 возникли серьезные проблемы: у OpenAI закончились ресурсы для обучения
3
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
3
Уральский авиазавод отправил МО РФ первые самолеты УТС-800
+

Популярные статьи

Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
254
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
44
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
41
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
11
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
3
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
13
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
5
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
10
Тест ноутбука MSI Alpha 15 (R7 4800H, RX 5600M) после установки второго вентилятора
11

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:29
это просто полный абзац.конченое гавно .все плывет.ну уо как ты зайдет.у тебя хуангизм мешушного ганглия и зрение -14
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Backardi
17:28
Какого 10 уродец, этот скрин как я его скачал так и лежит у меня в папке, а мой скрин ещё меньше весит, и выглядит не в пример лучше
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
alekssan
17:28
Вижу потужные муки автора, на отработку заказа о перспективности своей консоли в России. Прогревай не прогревай сообщество, но на деле выйдет даже хуже YotaPhone. Последний по крайней мере еще мог кон...
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
Маэстро
17:27
дайте ознакомиться с вашим скрином
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
17:25
ты и про видос так же говорил.всего лишь сжав его до 720
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Маэстро
17:25
А как вы скрин делали ?
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
17:25
бред и ложь в твоих опусах.все неоднократно убедились
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Backardi
17:25
Я ещё раз говорю, скрин тот же самый, да и видно всё на нём, там ничего не сделаешь, никак не ухудшишь пережатием
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
17:24
ессно.но у него мыло конченое.там усугубляется в эту сторону
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Workshop
17:24
Во-первых, пережимает, во-вторых вы себя как дети ведёте. Зеро конструктива.
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем