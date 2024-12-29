В соответствии с Директивой ЕС 2022/2380, с 28 декабря с.г. значительная часть гаджетов, приобретаемых на территории ЕС, должна заряжаться только через USB-C и большинство продаваемых устройств должны быть оснащены такими разъемами.

С 28 декабря с.г. значительная часть гаджетов, приобретаемых на территории ЕС, должна заряжаться через USB-C. Цель Директивы 2022/2380, известной в просторечии как "Общее решение для зарядки", заключается в сокращении электронных отходов и устранении фрагментации рынка.

Однако требования к USB-C - это лишь поверхностная часть этой директивы, сообщают западные обозреватели. Эта директива также включает положения о быстрой зарядке, отделении зарядных устройств от устройств розничной продажи и введении улучшенной маркировки, что, как указывается, потенциально может значительно упростить жизнь любителям гаджетов в ЕС.

Предыстория этой директивы относится к 7 июня 2022 года, когда страны ЕС и европарламент пришли к предварительному соглашению о едином зарядном устройстве. Законодательно это требование было официально одобрено в октябре того же года, после того, как Совет ЕС установил временный лимит до 28 декабря 2024 года, чтобы включить это положение в национальные законы стран еврозоны, и с этого момента компании, работающие внутри блока, должны соблюдать их. Сама широта применения этой директивы означает, что ее влияние ощутят как потребители, так и предприятия, поскольку общее решение для зарядки применяется ко всему, что ЕС определяет как радиооборудование, "которое намеренно излучает или принимает радиоволны". Постановление прямо распространяется на портативные мобильные телефоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, наушники, гарнитуры, портативные игровые приставки, портативные колонки, электронные ридеры, клавиатуры, мыши, портативные навигационные системы и вкладыши, которые “заряжаются с помощью проводного кабеля и могут работать с мощностью до 100 Вт”.

Например, мощность PlayStation 5 составляет 350 Вт, что означает, что она не подпадает под действие этой директивы. Nintendo Switch потребляет до 6 Вт в режиме TV, что означает, что это устройство будет подпадать.

Единственным действующим исключением из этого определения являются ноутбуки, которые должны соответствовать директиве до 28 апреля 2026 года.

Однако есть и неясные области. Например, беспилотных летательных аппаратов в списке нет, и неясно, относятся ли они к «другим категориям», таким как цифровые камеры. В подобных случаях Комиссия заявляет, что будет “постоянно оценивать развитие рынка, фрагментацию рынка и технологический прогресс” с целью поддержания этого списка устройств в актуальном состоянии, насколько это возможно. Директива также не распространяется на беспроводную зарядку.

На данный момент Комиссия заявляет, что будет “способствовать гармонизации” практики, чтобы “избежать фрагментации внутреннего рынка в будущем и любых негативных последствий для потребителей и окружающей среды”.

Несмотря на все эти неясности, ключевым моментом является то, что большинство устройств, предназначенных для использования потребителями в ЕС, должны быть оснащены разъемами USB-C. Хотя это относится только к стороне устройства, поскольку подключения к зарядному устройству в данной директиве не предусмотрены.

Тем не менее, для рядового пользователя 28 декабря не произойдет значительных изменений в отношении зарядных устройств. Большинство представленных на рынке устройств, подпадающих под действие этой директивы, уже используют USB-C. Даже Apple, большой противник технологии Lightning, перешла на этот формат на большинстве своих устройств. Интересной особенностью этого регламента является то, что ЕС на самом деле не запретил использование фирменных зарядных портов. Вместо этого аппаратному обеспечению просто необходима возможность зарядки через USB-C. Это означает, что текущая линейка MacBook совместима с MagSafe, поскольку можно заряжать их как с помощью магнитного разъема Apple, так и с помощью технологии, выбранной в ЕС.

В большинстве случаев, даже если устройство, подпадающее под действие директивы common charger, продается в стране вне зоны ЕС без порта для зарядки USB-C и оно было выпущено до истечения крайнего срока 28 декабря, то его нельзя продать в ЕС в случае его появления на европейском рынке после 28 декабря. Например, сообщается, что Apple готовится изъять iPhone 14, iPhone SE и Magic Keyboard без TouchID — последние устройства, которые эта компания продает с портом для зарядки Lightning, — из своего розничного ассортимента в ЕС, как это уже было сделано в Швейцарии.

В этой связи вполне возможно, что подобные производимые в мире устройства без порта для зарядки USB-C могут в значительном количестве появиться после 28 декабря на российском рынке и рынках стран вне зоны ЕС, что, по идее, должно будет снизить их розничную цену в этих странах.

В комментариях европейских обозревателей указывается относительно продуктов, которые уже находятся в обращении, что такие устройства без портов USB-C, которые появились на рынке до 28 декабря, все еще могут продаваться в ЕС. Регламентирующие указания для целей настоящего законодательства определяют “размещение на рынке” как момент, когда производитель или импортер впервые поставляет продукт дистрибьютору или конечному потребителю. “Производителям, импортерам и дистрибьюторам необходимо предоставить время для реализации любых прав, которые они приобрели в соответствии с любыми ранее существовавшими национальными правилами или правилами ЕС, - заявляет Европейская комиссия. - Например, для продажи своих запасов продукции, произведенной в соответствии с ранее существовавшими правилами”. Другими словами, большая часть уже имеющихся в ЕС запасов может быть продана, если они уже принадлежат розничному продавцу, хотя магазин не сможет приобрести больше ни одной единицы товара.