Эксперты "Army Recognition" провели анализ состояния сотрудничества между Францией и Арменией в области обороны и представили видение будущих совместных проектов этих стран.

Эксперты новостного издания "Army Recognition" провели анализ состояния сотрудничества между Францией и Арменией в области обороны и представили видение будущих совместных проектов этих стран.

В частности, ими указывается, что отношения в области обороны между Францией и Арменией с годами укрепились, ознаменовавшись стратегическим партнерством, особенно в таких областях, как консультации, обучение и модернизация военной техники. Недавний твит министра обороны Франции Себастьена Лекорну подчеркивает активизацию этого сотрудничества, свидетельствует о постоянной поддержке Армении Парижем в ее оборонных усилиях, уделяя особое внимание противовоздушной обороне.

Как указывают эксперты "Army Recognition", франко-армянское сотрудничество в области обороны основано на прочных дипломатических отношениях, что символизируется поддержкой Францией Армении во времена региональной напряженности, особенно в контексте вызовов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом. Франция стремится играть ключевую роль в качестве члена Минской группы ОБСЕ, которая содействует мирному урегулированию конфликта. Однако сотрудничество выходит за рамки дипломатии. Оно было реализовано благодаря инициативам, направленным на укрепление военного потенциала Армении в сложной обстановке региональной безопасности.

Обмены между двумя странами активизировались не только благодаря учебным миссиям, но и благодаря передаче технологий и оборудования. Франция, в частности, через оборонные компании, такие как Thales и MBDA, предоставила сложные системы для повышения обороноспособности Армении, особенно в области противовоздушной обороны, кибербезопасности и артиллерии.

В своем недавнем твите Себастьен Лекорну недвусмысленно упоминает поддержку противовоздушной обороны, которая является критически важной областью для Армении, учитывая накал потенциальных угроз в Кавказском регионе в последние годы. В частности, отмечается, что воздушная безопасность стала приоритетом для страны, на фоне напряженности в отношениях с Азербайджаном, ее соседом и историческим противником. Франция поставила Армении современное оборудование и системы вооружения, способные усилить возможности противовоздушной обороны, что позволит Еревану лучше защитить себя от воздушных угроз и высокоточных ударов.

Как указывается, поддержка Франции в этой области включала в себя предоставление радиолокационных систем наблюдения, передовых средств обнаружения, а также ракет класса "земля-воздух" и другого технологического оборудования. Это сотрудничество в области противовоздушной обороны также укрепляется благодаря учебным программам и обмену опытом с французскими экспертами, чтобы обеспечить лучшую интеграцию западных технологий в оборонные системы Армении.

Армения четко выразила свое желание модернизировать свои вооруженные силы и диверсифицировать источники оборонных поставок. В этом контексте Франция, как ключевой партнер, имеет все возможности для того, чтобы сыграть важную роль в этом процессе модернизации. Согласно недавним заявлениям, в настоящее время готовится несколько проектов для дальнейшего укрепления этого сотрудничества. Среди будущих проектов - повышение возможностей противовоздушной обороны путем заключения новых контрактов на приобретение французских систем вооружения, таких как ультрасовременные радары или ракеты дальнего радиуса действия.

Кроме того, основным направлением сотрудничества по-прежнему будет непрерывная подготовка вооруженных сил Армении, в частности, в области эксплуатации новых технологий. Более того, Франция намеревается сыграть решающую роль в оказании помощи Армении в укреплении ее способности проводить совместные военные операции, например, в миротворческих миссиях или противодействии транснациональным угрозам, таким как терроризм. Также возможны совместные проекты в области кибербезопасности и военной разведки для решения современных задач в области безопасности.

Как указывают эксперты "Army Recognition", отношения в области обороны между Францией и Арменией продолжают развиваться, руководствуясь прочным стратегическим партнерством и общей приверженностью обеспечения региональной безопасности. Ожидается, что в будущем сотрудничество укрепится благодаря проектам, включающим приобретение современного оборонного оборудования, программам обучения и обмену технологиями. Это партнерство может стать центральным элементом оборонной стратегии Армении, а также укрепить связи между Францией и этой кавказской страной.