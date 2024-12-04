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vizir47
США предоставят Украине три системы установки мин ADAM, MOPMS и Volcano
Соединенные Штаты в рамках своего последнего пакета военной помощи намерены предоставить Украине новую партию передовых систем установки наземных мин ADAM, MOPMS и Volcano.

Согласно сообщению New York Times,  Соединенные Штаты в рамках своего последнего пакета военной помощи намерены предоставить Украине новую партию передовых систем установки наземных мин. В частности, речь идет об артиллерийских боеприпасах зонального поражения M692/M731 (ADAM), модульной комплексной минной системе M131 (MOPMS) и системе минной установки Volcano M136.

Каждая из этих технологий дистанционной доставки или ручного развертывания обладает своими возможностями: ADAM быстро устанавливает минные поля с использованием 155-мм артиллерии, MOPMS - это гибкая портативная минная система для пехоты, а Volcano - это установленный на транспортном средстве дозатор, способный устанавливать крупномасштабные минные поля на обширных территориях. По оценкам Вашингтона, в совокупности эти системы предоставят Украине мощный инструментарий для укрепления своей обороны и замедления продвижения российских войск.

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M692/M731 ADAM - это 155-мм артиллерийский боеприпас, предназначенный для быстрого размещения противопехотных мин на обширной территории. Эта система, входящая в "Семейство разбрасываемых мин" армии США (FASCAM), была разработана в 1980-х годах для создания мгновенных минных полей на поле боя. Каждый артиллерийский снаряд, выпущенный из гаубицы, содержит 36 мин, которые оснащены сферической боеголовкой, предназначенной для создания смертоносных шрапнельных образований. При активации боеголовка запускается на высоту от 1 до 2 метров и взрывается, высвобождая около 600 осколков, которые могут вывести из строя или убить личный состав противника в широком радиусе.

Модульная минная система M131 (MOPMS) - это портативная и гибкая система установки мин, предназначенная для быстрого развертывания пехотными или инженерными подразделениями. В основном она используется для создания противопехотных и противотранспортных минных полей в различных тактических сценариях. Система состоит из модульных ранцев, каждый из которых содержит набор мин и компонентов, необходимых для развертывания. Эти ранцы отличаются малым весом, обычно они весят от 13 до 18 кг, что позволяет солдатам легко переносить их и размещать в нужных местах. MOPMS позволяют устанавливать мины различных типов, включая противопехотные мины M14 и противотанковые мины M16.

Мины могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы они взрывались либо при ударе, либо после заданной задержки, обеспечивая тактическую гибкость. Эта функция позволяет вооруженным силам адаптировать минное поле к конкретным условиям боя, таким как блокирование передвижения противника, обеспечение безопасности маршрутов или оборона ключевых позиций. Пехотные подразделения могут вручную устанавливать минные заграждения в различных конфигурациях в зависимости от оперативных потребностей на данный момент. Кроме того, система совместима с военной техникой, что позволяет ускорить развертывание при проведении крупных операций.

M136 Volcano - это достаточно эффективная система минного заграждения, устанавливаемая на транспортном средстве и предназначенная для быстрого размещения противопехотных и противотанковых мин на больших площадях. Она обычно устанавливается на различные военные транспортные средства, такие как бронетранспортеры, инженерные машины и грузовики, что обеспечивает гибкость при развертывании в различных условиях эксплуатации.

В системе Volcano используются контейнеры для мин M87, вмещающие до шести мин в каждом. В зависимости от конфигурации транспортного средства система может перевозить до 24 контейнеров, что позволяет устанавливать значительное количество мин за очень короткое время. После активации система Volcano быстро рассредоточивает мины по заранее определенной схеме на большой площади, обычно на расстоянии от 30 до 60 метров от транспортного средства. Такое широкое рассредоточение помогает создать плотное минное поле, которое может блокировать или нарушать передвижение противника. Мины, установленные системой Volcano, включают противопехотные мины М14 и противотанковые мины М15, которые предназначены для перекрытия доступа к ключевым районам, таким как дороги, поля и критически важная инфраструктура, мосты или пути снабжения.

Система может быть развернута как с наземных, так и с воздушных платформ. Хотя она чаще всего устанавливается на транспортные средства, ее также можно доставлять с помощью вертолетов. Система Volcano может установить минное поле всего за несколько минут, что делает ее эффективным инструментом для мгновенного заграждения территории во время боевых операций. С тактической точки зрения система Volcano особенно ценна для сдерживания продвижения противника, особенно в местах с интенсивным движением, таких как дороги или узкие места.

Как указывают в комментариях военные эксперты США, наличие этих систем установки мин предоставляет Украине широкий спектр возможностей для дезорганизации и задержки российских войск. Возможность дистанционной установки мин — с помощью артиллерии, транспортных средств или пехоты — дает ВСУ гибкость в контроле и блокировании ключевых участков местности. Добавление систем минирования ADAM, MOPMS и Volcano в арсенал Украины представляет собой стратегическое усиление ее оборонительных возможностей.

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