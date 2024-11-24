Министерство обороны Германии поставило в Украину четыре дополнительные 155-мм гусеничные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), благодаря чему общее количество гаубиц PzH 2000, поставленных Германией с начала СВО, увеличилось до 24.

Правительство Олафа Шольца, на фоне краха правительственной коалиции и в преддверии ожидаемых в феврале перевыборов, активно стремится нарастить в последние дни военную помощь Киеву. 20 ноября Министерство обороны Германии объявило о поставке в Украину четырех дополнительных 155-мм гусеничных самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Благодаря этой последней поставке общее количество гаубиц PzH 2000, поставленных Германией, увеличилось до 24, включая запасные части, направляемые Киеву как Бундесвером, так и немецкими промышленными предприятиями. По мнению Берлина, эти гаубицы имеют важное значение для обороны Украины в ходе СВО, обеспечивая превосходную огневую мощь и тактическую гибкость.

Самоходные гаубицы PzH 2000 известны своими боевыми характеристиками. Их основным вооружением является 155-мм артиллерийская пушка Rheinmetall L52, совместимая со стандартными 155-мм боеприпасами НАТО. Система может поражать цели на дальности до 30 км стандартными снарядами, а при использовании специальных усовершенствованных снарядов достигается большая дальность поражения. Еще одной отличительной особенностью гаубицы является ее скорострельность: она способна произвести три выстрела за девять секунд и поддерживать скорость стрельбы 8-10 выстрелов в минуту. Эта скорострельность позволяет ей в критические моменты обеспечивать подавляющую огневую мощь.

Мобильность гаубицы обеспечивается гусеничной платформой с двигателем MTU 881 Ka-500, который развивает мощность 1000 л.с. и позволяет двигаться со скоростью до 70 км/ч.

Самоходная гаубица PzH 2000 оснащена броней, способной выдерживать огонь 14,5-мм пулемета и осколки снарядов, а также дополнительной броней на крыше для защиты от минометных выстрелов. Система управляется экипажем из пяти человек, включая командира, водителя, наводчика и двух заряжающих.

С момента своего развертывания в Украине в середине 2022 года, немецкая гаубица PzH 2000 активно используется ВСУ на поле боя для противодействия продвижению российских войск и уничтожения укрепленных позиций. По отзывам ВСУ, точность системы в сочетании с ее скорострельностью оказались весьма эффективными в ходе СВО. Украинские военные подчеркнули ее важное значение как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Ее усовершенствованные системы наведения позволяют операторам поражать важные цели с минимальным сопутствующим ущербом.

Однако, как отмечают немецкие военные эксперты, интенсивные боевые действия в Украине создают дополнительную нагрузку на установки PzH 2000. Гаубица рассчитана на выпуск до 100 снарядов в день, что является пределом, который украинские войска часто превышают в своих операциях. Такая активность в использовании PzH 2000 приводит к ускоренному износу систем, что требует частого технического обслуживания. Ремонт осуществляется специализированными центрами технического обслуживания, созданными Германией в соседних странах, что подчеркивает необходимость материально-технической поддержки для поддержания работоспособности этих гаубиц.

Поставка Германией дополнительных четырех гаубиц PzH 2000 подчеркивает приверженность Берлина поддержке обороны Украины в ходе СВО. С начала СВО Германия была ключевым союзником, поставлявшим широкий спектр военной техники, необходимой для обеспечения боеспособности Украины. Эта поддержка включала в себя передовые системы противовоздушной обороны, такие как SLM IRIS-T, зенитные установки Gepard и зенитно-ракетные комплексы Patriot для противодействия воздушным угрозам. Кроме того, Германия поставила основные боевые танки Leopard 2, боевые машины пехоты, такие как Marder, и различные виды артиллерии, включая PzH 2000 и высокоточные боеприпасы. Этот вклад, по мнению Берлина, сыграл решающую роль в укреплении способности Украины противостоять России в СВО. По мнению немецких обозревателей, продолжающееся предоставление современного вооружения, запасных частей и материально-технической поддержки отражает не только военную приверженность Германии, но и ее солидарность с Украиной перед лицом затяжного конфликта.