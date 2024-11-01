Южнокорейский институт машин и материалов разработал метод подводной резки металла лазером, что не исключает возможность последующего использования Сеулом этого исследования и в военных целях.

Согласно пресс-релизу Южнокорейского института машин и материалов (KIMM), технология, разработанная там доктором Парком Ин-Деоком и его командой, позволяет производить точную подводную резку толстой стали.

Даже в имитируемых подводных условиях на глубине до 10 метров, технология KIMM позволяет использовать мощный лазер для резки нержавеющей стали толщиной более 100 мм. Лазерный процесс, используемый компанией KIMM, относится к термической резке, которая предлагает безопасный вариант для работы под водой.

При проведении исследовательских работ важным компонентом этого проекта было создание резервуара для воды, который воспроизводил реальные подводные условия. Как сообщают южнокорейские ученые, этот “первый в мире” запатентованный резервуар, способный воспроизводить глубину воды в 30 метров, позволил ученым тестировать и совершенствовать технологию лазерной резки в безопасных условиях. “Команда оптимизировала ширину пропила примерно до 2 мм и снизила скорость подачи режущего газа, используемого в лазерном процессе, до 600л/мин”, - говорится в пресс-релизе исследователей. “Кроме того, была достигнута скорость резки до 50 мм/мин, что свидетельствует об эффективности технологии”.

Как следует из публикации Южнокорейского института машин и материалов, ученые проводили исследования возможности лазерной резки металла под водой для использования этого метода в безопасном демонтаже ядерных реакторов при выводе из эксплуатации атомных станций. Ученые объясняют, что, по мере развития мирового парка ядерных энергетических установок, растет потребность в специалистах по их демонтажу, поскольку страны по всему миру постепенно выводят из эксплуатации реакторы, построенные в 1970-х и 1980-х годах. “В настоящее время в мире эксплуатируется около 420 ядерных энергетических реакторов. Ожидается, что к 2050 году начнется процесс вывода из эксплуатации около 200 ядерных реакторов”, - говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии.

Исследовательская группа добилась прорыва, успешно вырезав образец из нержавеющей стали толщиной 100 мм, основного материала, используемого в ядерных сосудах высокого давления, на глубине 10 метров. “Разработанная технология подводной лазерной резки металла имеет большое значение, поскольку она непосредственно имитирует условия демонтажа ядерного объекта, значительно сводя к минимуму вторичное загрязнение в процессе демонтажа”, - заявил в пресс-релизе главный исследователь KIMM Ин-Деок Парк.

Моделирование реальных условий для лазерного тестирования сопровождалось разработкой специальных сопел для подводных условий с высоким давлением. Команда ученых подала заявку на патент, чтобы защитить свою конструкцию. Для повышения безопасности, был также создан механизм защиты лазерного сопла от любой аварии.

Между тем, достижения южнокорейского института KIMM представляют собой комплексную методику эффективной резки лазером металла под водой, причем не только при демонтаже атомных реакторов АЭС. С учетом активных исследовательских работ, проводимых в Южной Корее в последний период в создании различных новых подходов к конструированию различных образцов военной техники (см., в частности, предложенные Hyundai Rotem новые концепции оружия), а также значительное внедрение этой страной инноваций в создании современного военно-морского, в том числе, и подводного флота, нельзя исключать, что разработанная KIMM технология подводной лазерной разки металла может быть в недалеком будущем использована Сеулом и в военных целях.