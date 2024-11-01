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vizir47
Французская Delair на днях поставит первую партию беспилотников-камикадзе UX11 на Украину
Французская компания Delair собирается в ближайшие дни поставить свою первую партию беспилотников-камикадзе Colibri UX11 на Украину в соответствии с заказом Генерального директората вооружений Франции (DGA).

Согласно сообщению французского еженедельника Challenges, французский производитель беспилотных летательных аппаратов Delair собирается в ближайшие дни поставить свою первую партию беспилотников-камикадзе на Украину в соответствии с заказом Генерального директората вооружений Франции (DGA). Как указывается, передача первой партии такой продукции предназначена для использования БПЛА Colibri UX11 производства Delair в СВО.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну подтвердил, что эти беспилотники вскоре будут отправлены на Украину, а украинские военные пройдут обучение по их развертыванию и оперативному использованию. Ранее этим летом компания Delair была вынуждена признать задержки в производстве беспилотников Colibri UX11, однако теперь она указывает, что в дальнейшем их поставка не будет сопровождаться проблемами.

В соответствии с контрактом с DGA, компания Delair произведет 2000 единиц одноразовых боеприпасов для французских вооруженных сил, из которых 100 единиц будут направлены на экспорт на Украину уже в ближайшие дни. В сотрудничестве с франко-германским консорциумом KNDS, компания Delair модернизировала свою модель UX 11 для выполнения функций беспилотника-камикадзе, который может нести боезаряд весом в 500 грамм. Это изменение представляет собой отход компании Delair от традиционно ориентированного производства гражданских беспилотников. Беспилотники UX 11 специально разработаны для противодействия российским технологиям создания помех, предназначены для удовлетворения оперативных требований, запрошенных Украиной, с учетом замечаний ВСУ, ранее использовавших беспилотники Delair для осуществления разведки.

В 2023 году компания Delair поставила Киеву 150 БПЛА наблюдения в рамках контракта DGA. Благодаря увеличению производственных мощностей, Delair теперь выпускает от четырех до двенадцати беспилотников в месяц из линейки своих моделей  DT 26 и DT 46, а также до 1000 единиц в год БПЛА модели UX 11. Чтобы расширить возможности своего военного производства, Delair недавно приобрела компанию Squadrone System - базирующегося в Гренобле производителя роевых БПЛА. Разработанная совместно с Thales и под руководством Агентства оборонных инноваций (AID) Франции,  Squadrone System помогает выпуску компанией Delair новых военных беспилотников. Помимо производства БПЛА, Delair стала разрабатывать подводные беспилотные аппараты, приобретя в этих целях Seasam у Notilo Plus в 2023 году.

16 октября 2024 года министр Лекорну объявил, что первый во Франции беспилотник-камикадзе прошел успешные испытания. Этот БПЛА Colibri предназначен для полетов на небольшие расстояния. Продолжительность его полета составляет 45 минут, дальность использования - 25 километров.  Он оснащен интуитивно понятным пультом управления. Как указывает производитель, беспилотник Colibri может быть легко развернут в течение пяти минут. Франция предлагает учебные программы для своих и иностранных военнослужащих, которые будут использовать этот беспилотник.

Согласно сообщениям французских СМИ, в рамках военной помощи Украины Франция активизировала поставку ей беспилотников, в том числе разведывательных, а также предоставление различных учебных программ для представителей ВСУ. С 2022 года Франция выделила Украине пакет военной помощи на общую сумму более 3,8 млрд евро, которая включала в себя поставку сотен беспилотников и другой военной техники. Являясь ключевым членом “Коалиции беспилотников” стран НАТО, возглавляемой Латвией и Великобританией, Франция намерена поставить на Украину один миллион беспилотников для выполнения различных задач, в частности, таких как наблюдение, наземное целеуказание и радиоэлектронная борьба.

Как указывает производитель БПЛА Colibri UX11, использование беспилотников-камикадзе, включая Colibri, предлагает ресурсосберегающий подход к решению военных задач Украины, в частности, для поражения небронированных транспортных средств и пехоты. По мнению Парижа, такие беспилотники представляют собой универсальное решение для нанесения высокоточных ударов на малой дальности. Стремление Франции производить эффективные и недорогостоящие беспилотные летательные аппараты отражает ее намерение  активно задействовать этот потенциал как в укреплении национальной безопасности, так  и в содействии военным операциям союзников.

В налаживании производства беспилотников-камикадзе Париж исходит из того, что с начала СВО такие дроны получили широкое применение в военных операциях там. Они обладают возможностями разведки и нанесения высокоточных ударов, аналогичными традиционным ракетам, но при более низкой стоимости производства, что делает их пригодными для выполнения широкого спектра задач. Украина самостоятельно производит беспилотные летательные аппараты, такие как AQ-400 Scythe и UJ-22, для удовлетворения своих потребностей.

Дроны-камикадзе, запускаемые с различных платформ, обладают тактическими преимуществами, но остаются уязвимыми для таких средств противодействия, как постановка помех и радиоэлектронная борьба. Как отмечается, такие разработки привлекли внимание государственных и негосударственных структур не только Франции, заинтересованных в их потенциальном применении для борьбы с повстанцами и обеспечения безопасности границ. 

#сво #военные новости #военная помощь франции украине #военное противодействие #бпла colibri ux11
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