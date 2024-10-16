Министр обороны Франции Себастьен Лекорну объявил об успешных испытаниях первого во Франции барражирующего боеприпаса с дистанционным управлением Colibri, который планируется к поставкам в ближайшее время в Украину.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну объявил 16 октября в социальных сетях об успешных испытаниях первого во Франции барражирующего боеприпаса с дистанционным управлением, также называемого "беспилотником-камикадзе". Эта разработка, как указывается, представляет собой значительный шаг вперед для французского ВПК в производстве барражирующих боеприпасов с дистанционным управлением. Разработанная компаниями KNDS в сотрудничестве с Delair, модель беспилотника UX11, также известная как Colibri, будет, согласно заявлениям французского министра, в ближайшую неделю доставлена как французским войскам, так и Украине.

Colibri - это беспилотный летательный аппарат, специально адаптированный для полетов на короткие расстояния. Развертываемый менее чем за пять минут, этот беспилотник предназначен для поражения объектов, таких как пехота или небронированная техника. Он способен находиться в воздухе 45 минут и поддерживать связь на расстоянии до 25 километров с полностью зашифрованной передачей данных. Безопасность связи дополнительно повышается за счет операционных возможностей в зонах, подверженных риску GPS, что обеспечивает универсальное и надежное решение для сложных боевых условий.

БПЛА Colibri способен нести 500-граммовую полезную нагрузку с предварительно фрагментированным боеприпасом следующего поколения, который при необходимости может быть приведен в действие с воздуха. Согласно опубликованной информации, благодаря своим возможностям автономного полета и системе видеотрекинга, беспилотник Colibri позволяет выполнять разведывательные и прицельные миссии с высокой точностью. С точки зрения дизайна, он соответствует стандартам НАТО STANAG, обеспечивая оперативную совместимость в вооруженных силах НАТО и повышая его стратегическую ценность в многонациональных операциях.

Приоритетные цели Colibri включают бронетехнику и пехоту, беспилотник может эффективно использоваться против мобильных и динамических угроз как днем, так и ночью. Чтобы облегчить его использование в полевых условиях, система оснащена учебным и боевым программным пакетом, прочным корпусом военного класса и простым, интуитивно понятным блоком управления, обеспечивающим быстрое и эффективное развертывание. БПЛА Colibri может управляться дистанционно и поставляется с комплексной программой обучения, доступной во Франции или за рубежом, для оптимизации его использования в боевых условиях.

Французские СМИ подчеркивают, что разработка беспилотника Colibri - не единственная форма поддержки, предлагаемая Парижем Украине. Эта поддержка включает в себя поставку разведывательных беспилотников, участие в европейских инициативах и обучение украинских войск использованию этих технологий. С 2022 года Франция предоставила сотни беспилотников и дополнительное военное оборудование в рамках пакета помощи на сумму более €3,8 миллиарда. Значительным аспектом этой помощи является вклад Франции в “беспилотную коалицию”, возглавляемую Латвией и Соединенным Королевством, целью которой является поставка одного миллиона беспилотников для различных военных миссий в Украине. Эта коалиция, поддерживаемая несколькими европейскими странами, поставляет различные типы беспилотников, адаптированных для наблюдения, нападения на наземные цели и ведения радиоэлектронной борьбы, что предполагает повышение маневренности, эффективности и автономности ВСУ.

Кроме того, Франция работает над разработкой беспилотных летательных аппаратов с пассивными боеприпасами или “дронов-камикадзе”, таких, как Colibri, предназначенных для использования как французскими, так и украинскими войсками. Как сообщается, «эти усилия направлены на преодоление технологического разрыва путем оснащения Украины средствами нейтрализации российских подразделений с меньшими затратами, что способствует стратегии истощения». Такой подход, как указывается, подчеркивает приверженность Франции развитию автономных возможностей и поддержке Украины в решении современных военных задач, связанных с беспилотниками, - области, в которой инновации и быстрое производство беспилотных летательных аппаратов приобретают все большее стратегическое значение. Этот акцент на массовом производстве недорогих беспилотников с высоким коэффициентом экономической эффективности был подчеркнут министром обороны Франции и в его последнем заявлении. Также министром Себастьеном Лекорну было обращено внимание на то, что указанная французская программа беспилотных летательных аппаратов-камикадзе символизирует крупный технологический прогресс для национальных вооруженных сил. В частности, он указал, что менее чем за два года Франция разработала свое решение, которое не только укрепляет ее стратегическую автономию, но и оказывает существенную поддержку Украине в условиях продолжающейся СВО.