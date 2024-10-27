Rheinmetall подтвердила свою приверженность поддержке Украины и боеспособности ее вооруженных сил в ходе СВО.

Немецкая компания Rheinmetall подтвердила, что она остается приверженной поддержке Украины и боеспособности ее вооруженных сил в ходе СВО. С учетом проявленной Киевом заинтересованности в получении от Rheinmetall около 3 тысяч ее гусеничных боевых машин пехоты (БМП) KF41 Lynx, первая их партия в 10 единиц будет поставлена до конца текущего года.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подтвердил это в интервью изданию Welt am Sonntag 26 октября 2024 года. В июне 2024 года было объявлено, что немецкая оборонная компания Rheinmetall и украинское правительство договорились начать производство бронетранспортеров Lynx в Украине. Это решение было подтверждено в кулуарах конференции по восстановлению Украины, проходившей в Берлине.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин недавно объявил, что производство первого автомобиля Lynx в Украине начнется к концу текущего года. Это заявление было сделано вскоре после того, как компания Rheinmetall открыла свое первое предприятие в Украине. Первоначально это предприятие будет заниматься ремонтом военной техники, но со временем оно начнет полномасштабное производство бронетанковых систем. Предприятие будет работать в партнерстве с государственной оборонной компанией "Укроборонпром", что соответствует стремлению Киева к локализации производства вооружений.

Lynx KF41 - это современная боевая машина пехоты на гусеничном бронированном шасси, разработанная немецкой оборонной компанией Rheinmetall для решения задач современной войны с акцентом на модульность, гибкость и улучшенную защиту. Впервые представленная в 2018 году на оборонной выставке Eurosatory в Париже, KF41 является усовершенствованной версией предыдущей модели KF31.

Благодаря своей модульной конструкции KF41 может выполнять различные боевые задачи. Не только как боевая машина пехоты, но и для разведки, медицинской эвакуации бойцов, в качестве командной машины. Огневая мощь KF41 является ключевым преимуществом этой БМП, которая обычно оснащается 30-мм или 35-мм автоматической пушкой, размещенной в башне. Это вооружение может использоваться в паре с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Машина оснащена модульной броней, обеспечивающей защиту от целого ряда угроз, включая реактивные гранаты РПГ и противотанковые ракеты. Кроме того, KF41 может оснащаться системами активной защиты (APS) и NBC (ядерной, биологической и химической защиты), обеспечивающими безопасность экипажа в различных боевых условиях.

KF41 имеет дизельный двигатель Liebherr мощностью 1140 лошадиных сил, позволяющий развивать скорость до 70 км/ч. Запас хода этой БМП 500 километров, что позволяет ей выполнять длительные миссии без дозаправки. Машина рассчитана на экипаж из трех человек (командир, наводчик и водитель) и может перевозить до восьми полностью экипированных солдат в своем заднем отсеке.