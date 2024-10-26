На фоне происходящего роста нелегальной миграции в Англию, журналисты Би-би-си установили, что лодки, предназначенные для нелегальных переходов через Ла-Манш, спрятаны на складах недалеко от города Эссен на западе Германии.

Согласно сообщениям британской миграционной службы и СМИ, за последние годы число нелегальных мигрантов, достигающих берегов Англии на надувных лодках через Ла-Манш, неуклонно ростет. В общей сложности с 2018 года более 110 000 нелегальных иммигрантов пересекли Ла-Манш и попали в Великобританию, несмотря на обещания Консервативной партии противостоять нелегальной иммиграции.

Как сообщает Sky News, только 25 октября с.г. Ла-Манш пересекли 424 человека, в результате чего общее число нелегальных мигрантов за 2024 год уже достигло 29 578 человек.





24 октября французская береговая охрана заявила, что спасла еще 76 нелегальных мигрантов на трех лодках после того, как они столкнулись с трудностями при попытке переправы через Ла-Манш. Их доставили обратно во французский Кале. Ранее на прошедшей неделе три человека погибли и десятки других были спасены французскими пограничниками, когда лодка с нелегальными мигрантами затонула при попытке добраться до Великобритании.

Воды, разделяющие Францию и Британию, известные как Дуврский пролив, являются одними из самых опасных при попытке нелегальными мигрантами пересечь самую узкую часть Ла-Манша и самую оживленную судоходную магистраль в мире. Французская береговая охрана, выпустила предупреждение, сообщив, что более 600 судов проходят через него каждый день, а погодные условия чрезвычайно опасны, даже когда вода кажется спокойной.

После победы на выборах в июле новый министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер объявила о создании нового командования пограничной безопасности Великобритании, целью которого является борьба с организованной иммиграционной преступностью и разрушение сетей торговли людьми по всей Европе. Однако каких-либо существенных изменений в борьбе с нелегальной миграцией британцы на отмечают.

Не рассчитывая на результативность действия британских властей по ограничению потока нелегальной миграции в Англию, журналисты королевства организовали собственное расследование сегодняшней ситуации в этом вопросе, пытаясь найти решение. Так, согласно сообщениям французских СМИ, пятимесячное расследование, проведенное журналистами Би-би-си, показало, что лодки, предназначенные для нелегальных переходов через Ла-Манш, спрятаны на складах недалеко от города Эссен на западе Германии. Этот город расположен достаточно близко к французскому Кале, позволяя нелегальным мигрантам добраться до Ла-Манша.

Как сообщается, для проведения расследования британский журналист из государственных СМИ выдавал себя за сирийского мигранта, желающего попасть в Соединенное Королевство со своей семьей и друзьями. Ему удалось связаться с двумя контрабандистами, базировавшимися в городе Эссен, недалеко от границы с Нидерландами. Они предложили за значительное материальное вознаграждение переправить его с друзьями во Францию на надувной лодке со спасательными жилетами. Двое контрабандистов утверждали, что у них есть около десяти складов в окрестностях Эссена, где хранятся лодки, импортируемые из Турции. Как они сообщили, эти лодки производятся в Китае, а затем отправляются в Турцию.

Эссен - немецкий город среднего размера, где проживает много мигрантов. Он находится достаточно близко к Кале, чтобы до него можно было довольно быстро добраться по автомагистрали. За четыре или пять часов можно достичь портового города, расположенного недалеко от побережья, откуда нелегальные иммигранты отправляются в Соединенное Королевство.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подтверждает, что Германия действительно стала крупным транзитным пунктом для хранения лодок и двигателей, используемых для пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами.

Несмотря на то, что в Эссене гораздо меньше проверок, чем на пляжах на севере Франции, иногда и там проводятся полицейские рейды. Но полномочия немецкой полиции в борьбе с нелегальной миграцией ограничены, так как содействие незаконному ввозу нелегалов не считается незаконным в Германии, если это делается в страну, не входящую в ЕС. В частности, как это происходит в отношении Великобритании после Brexit.