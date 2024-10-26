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vizir47
Германия оказалась в центре расследования нелегальной миграции в Англию через Ла-Манш
На фоне происходящего роста нелегальной миграции в Англию, журналисты Би-би-си установили, что лодки, предназначенные для нелегальных переходов через Ла-Манш, спрятаны на складах недалеко от города Эссен на западе Германии.

Согласно сообщениям британской миграционной службы и СМИ, за последние годы число нелегальных мигрантов, достигающих берегов Англии на надувных лодках через Ла-Манш, неуклонно ростет. В общей сложности с 2018 года более 110 000 нелегальных иммигрантов пересекли Ла-Манш и попали в Великобританию, несмотря на обещания Консервативной партии противостоять нелегальной иммиграции.

Как сообщает Sky News, только 25 октября с.г. Ла-Манш пересекли 424 человека, в результате чего общее число нелегальных мигрантов за 2024 год уже достигло 29 578 человек.

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24 октября французская береговая охрана заявила, что спасла еще 76 нелегальных мигрантов на трех лодках после того, как они столкнулись с трудностями при попытке переправы через Ла-Манш. Их доставили обратно во французский  Кале. Ранее на прошедшей неделе три человека погибли и десятки других были спасены французскими пограничниками, когда лодка с нелегальными мигрантами затонула при попытке добраться до Великобритании.

Воды, разделяющие Францию и Британию, известные как Дуврский пролив, являются одними из самых опасных при попытке нелегальными мигрантами пересечь самую узкую часть  Ла-Манша и самую оживленную судоходную магистраль в мире. Французская береговая охрана, выпустила предупреждение, сообщив, что более 600 судов проходят через него каждый день, а погодные условия чрезвычайно опасны, даже когда вода кажется спокойной.

После победы на выборах в июле новый министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер объявила о создании нового командования пограничной безопасности Великобритании, целью которого является борьба с организованной иммиграционной преступностью и разрушение сетей торговли людьми по всей Европе. Однако каких-либо существенных изменений в борьбе с нелегальной миграцией британцы на отмечают.

Не рассчитывая на результативность действия британских властей по ограничению потока нелегальной миграции в Англию, журналисты королевства организовали собственное расследование сегодняшней ситуации в этом вопросе, пытаясь найти решение. Так, согласно сообщениям французских СМИ, пятимесячное расследование, проведенное журналистами Би-би-си, показало, что лодки, предназначенные для нелегальных переходов через Ла-Манш, спрятаны на складах недалеко от города Эссен на западе Германии. Этот город расположен достаточно близко к французскому Кале, позволяя нелегальным мигрантам добраться до Ла-Манша.

Как сообщается, для проведения расследования британский журналист из государственных СМИ выдавал себя за сирийского мигранта, желающего попасть в Соединенное Королевство со своей семьей и друзьями. Ему удалось связаться с двумя контрабандистами, базировавшимися в городе Эссен, недалеко от границы с Нидерландами. Они предложили за значительное материальное вознаграждение переправить его с друзьями во Францию на надувной лодке со спасательными жилетами. Двое контрабандистов утверждали, что у них есть около десяти складов в окрестностях Эссена, где хранятся лодки, импортируемые из Турции. Как они сообщили, эти лодки производятся в Китае, а затем отправляются в Турцию.

Эссен - немецкий город среднего размера, где проживает много мигрантов. Он находится достаточно близко к Кале, чтобы до него можно было довольно быстро добраться по автомагистрали. За четыре или пять часов можно достичь портового города, расположенного недалеко от побережья, откуда нелегальные иммигранты отправляются в Соединенное Королевство.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подтверждает, что Германия действительно стала крупным транзитным пунктом для хранения лодок и двигателей, используемых для пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами.

Несмотря на то, что в Эссене гораздо меньше проверок, чем на пляжах на севере Франции, иногда и там проводятся полицейские рейды. Но полномочия немецкой полиции в борьбе с нелегальной миграцией ограничены, так как содействие незаконному ввозу нелегалов не считается незаконным в Германии, если это делается в страну, не входящую в ЕС. В частности, как это происходит в отношении Великобритании после Brexit.

#нелегальная миграция #германия и нелегальная миграция #ла-манш и нелегальная миграция #нелегальная миграция в великобританию
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