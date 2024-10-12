Группа исследователей Мэрилендского университета намерена предложить экономически жизнеспособное решение для борьбы с глобальным потеплением путем проектирования хранилища для утилизации ненужной древесины, которая при естественном разложении выделяет много СО2.

На фоне поиска учеными решения проблемы потепления планеты, на которую указывает многочисленные доклады экологов различных стран миря с призывом к резкому сокращению выбросов парниковых газов, природа, похоже, предлагает свою неожиданную помощь.

В частности, ученые сообщают о найденных ими ключевых подсказках для борьбы с глобальным потеплением, тщательно исследовав бревно возрастом почти в 4000 лет, обнаруженное в Сен-Пье в Квебеке. По мнению исследователей, изучавших эту реликвию, она демонстрирует эффективность простого метода улавливания углерода, который до сих пор недооценивался. Захоронение древесины в надлежащих условиях окружающей среды может остановить ее разложение и помочь сократить выбросы углекислого газа.

Хорошо известно, что посадка деревьев является одной из лучших стратегий снижения воздействия выбросов парниковых газов. Без лесов глобальное потепление будет развиваться в два раза быстрее. Посредством механизма фотосинтеза деревья поглощают углекислый газ, превращая его в биомассу. С другой стороны, почвы поглощают более половины углерода, содержащегося в лесной экосистеме.

Тем не менее, способность деревьев улавливать и удерживать углекислый газ - это только верхушка айсберга. Когда дерево умирает, процесс фотосинтеза прерывается и выделяется CO2. Предыдущие проведенные исследования показали, что 8% углерода в лесной экосистеме содержится в мертвых деревьях, которые, таким образом, являются достаточно серьезным источником загрязнения атмосферы. Однако, усовершенствованная техника складирования ненужной древесины может разорвать этот цикл, позволяя мертвой древесине продолжать накапливать углекислый газ, а не выделять его.

Группа исследователей во главе с профессором атмосферных и океанологических наук Мэрилендского университета Нин Цзэном сосредоточилась на изучении возможности улучшения методов складирования древесины. В 2013 году они вырыли траншею, чтобы поэкспериментировать с методами захоронения древесины, и обнаружили бревно, находившееся в земле на глубине двух метров. При поддержке ученых из Университета Макгилла, Цзэн и его команда смогли оценить возраст бревна с помощью углеродного датирования. Анализ показал, что оно является уцелевшей частью восточного красного кедра (или, возможно, можжевельника Вирджинии) возрастом 3775 лет. Его исключительное состояние сохранности заинтриговало исследователей. «Древесина красивая и прочная, из нее, вероятно, можно было бы сделать предмет мебели», - отметил Цзэн в своем заявлении.

Используя инфракрасную спектроскопию и сканирующую электронную микроскопию, исследователи обнаружили, что бревно сохранило почти все первоначальное содержание углерода. Результаты исследований, опубликованные в журнале Science, показывают, что бревно потеряло лишь на 5% меньше углекислого газа по сравнению с недавно отобранным бревном того же вида. По словам Цзэна, это состояние сохранности частично объясняется глинистыми отложениями, присутствующими в почве, где было выкопано древнее бревно. В этой связи, по его заявлению, указанное открытие проливает свет на роль условий окружающей среды в остановке процесса разложения и выделения CO2.

«Существует множество геологических и археологических свидетельств наличия сохранившейся древесины, возраст которой исчисляется сотнями или даже миллионами лет, но цель этих исследований заключалась не в том, чтобы выяснить, как спроектировать хранилище для сохранения этой древесины», - сказал Цзэн. Он также отметил, что глинистая почва, окружающая бревно, обладает низкой проницаемостью. Ограничивая воздействие кислорода, грибы, бактерии и насекомые не смогли размножаться в этой среде. Эти условия позволили бревну сохранять свою клеточную структуру в течение почти четырех тысячелетий. Понимание уникальных факторов окружающей среды, которые сохранили это древнее бревно в идеальном состоянии, может помочь исследователям усовершенствовать климатическое решение, известное как “хранение древесины”, которое предполагает сбор древесины, не являющейся коммерчески рентабельной — например, деревьев, уничтоженных болезнями или лесными пожарами, старой мебели или неиспользуемых строительных материалов, — и захоронение ее, чтобы остановить разложение.

С этим открытием Цзэн и его команда надеются предложить экономически жизнеспособное решение для борьбы с глобальным потеплением. «Чрезвычайная климатическая ситуация стала серьезной проблемой, что делает этот анализ еще более мотивирующим», - заключает Цзэн.