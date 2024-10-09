Aurora Flight Sciences, являющаяся исследовательским подразделением Boeing, объявила о разработке самолета X-plane, в котором используется технология "вентилятор в крыле", что позволяет обеспечить независимость от взлетно-посадочной полосы.

Американская компания Aurora Flight Sciences (AFS), являющаяся исследовательским подразделением Boeing в области авиации и воздухоплавания и специализирующаяся на беспилотных летательных аппаратах специального назначения, объявила о разработке самолета X-plane, в котором используется технология "вентилятор в крыле". Такая технология предназначена для обеспечения высокоскоростной мобильности в сложных условиях, которая может функционировать независимо от взлетно-посадочных полос. AFS опубликовала визуализацию концепции вертикального подъема, на которой изображена масштабируемая технология для логистики полетов и эвакуации персонала в местах, где нет подготовленной взлетно-посадочной полосы.

Проектные работы проводятся в рамках программы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) по скоростным технологиям и технологиям, независимым от взлетно-посадочных полос (SPRINT). Программа DARPA SPRINT направлена на проектирование, постройку и пилотирование самолета X-plane для демонстрации ключевых технологий и интегрированных концепций, которые обеспечивают трансформационное сочетание скорости самолета и независимости от взлетно-посадочной полосы. Ранее в этом году правительственное агентство DARPA заключило контракты по программе SPRINT с Aurora Flight Sciences, а также с компанией Bell.

Технология fan-in-wing (FIW) сочетает в себе встроенный подъемный вентилятор и комбинированную конструкцию корпуса крыла, что обеспечивает маневренность при вертикальном подъеме без ущерба для грузоподъемности и аэродинамической эффективности, присущих используемым сегодня самолетам с неподвижным крылом. В пресс-релизе компании Aurora Flight Sciences говорится, что в настоящее время она разрабатывает беспилотный демонстратор с размахом крыльев 45 футов и грузоподъемностью 1000 фунтов для программы SPRINT. Силовая установка включает в себя готовые турбовентиляторные и турбовальные двигатели, которые позволяют развивать максимальную скорость полета в 450 узлов. В пресс-релизе также упоминается, что технология, продемонстрированная в рамках программы SPRINT, может быть применена на самолетах средней и тяжелой грузоподъемности, что позволит создать будущее семейство таких авиационных систем.

Компания планирует создать пилотируемый самолет с размахом крыльев 130 футов, четырьмя подъемными вентиляторами и 40-футовым грузовым отсеком. В компании считают, что военно-транспортный самолет с распашным крылом может соответствовать или превышать полезную нагрузку, дальность полета и скорости, характерные для военно-транспортных самолетов с неподвижным крылом. Всего этого можно достичь, сохранив преимущества, которыми обладают настоящие вертикальные взлет и посадка.

Ранее в этом году команда Aurora Flight Sciences завершила первое из трех крупных тестовых мероприятий, запланированных на текущий этап программы SPRINT, чтобы доказать применимость технологии FIW. По сообщению компании, первое испытание было проведено с использованием модели крыла размахом 4,6 фута с тремя подъемными вентиляторами. Испытание “показало, что эффект всасывания, создаваемый подъемными вентиляторами при зависании, был незначительным и что шасси установлено на соответствующую высоту, чтобы свести к минимуму возникновение неблагоприятных моментов качки во время приземления”.

Компания Aurora Flight Sciences планирует провести испытания в аэродинамической трубе в конце 2024 - начале 2025 года. Они будут включать в себя испытания на устойчивость и управляемость с использованием модели самолета с полным размахом крыльев 9 футов и встроенного подъемного вентилятора для моделирования аэродинамических эффектов. В дальнейшем компания планирует провести летные испытания в 2027 году. Текущую фазу исследовательской программы планируется продлить до мая 2025 года, а предварительное рассмотрение проекта запланировано на апрель 2025 года.

Как отмечают американские военные эксперты, концепции "вентилятора в крыле" не новы. Предложенный Aurora Flight Sciences дизайн похож на множество других, которые были публично предложены рядом компаний, включая Lockheed и Northrop (которые впоследствии превратились в Lockheed Martin и Northrop Grumman соответственно), начиная с 1980-х годов. Возможно, в той или иной степени в засекреченном виде существовали и другие проекты.