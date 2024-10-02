Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что создание системы “противодействия небольшим беспилотным воздушным системам”, также называемой C-SUAS, будет ключевым направлением для Replicator 2.

Как известно, в августе 2023 года заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks) поставила амбициозную цель, объявив об инициативе Replicator: в течение двух лет Министерство обороны разместит тысячи универсальных автономных роботов, чтобы противостоять военной мощи Китая. Другой целью этой программы Replicator была революция в методах ведения бизнеса Министерством обороны: привлечение частного сектора и гражданских инновационных технологий для их использования в интересах военных, для производства в больших объемах дешевых беспилотников для Пентагона.

Именно это имела ввиду Кэтлин Хикс, выступая на пресс-конференции Министерства обороны в сентябре 2023 года, когда указала, что необходимо произвести и закупить у американских предпринимателей “маленькие, умные, дешевые и многочисленные системы беспилотников, которые могут сдвинуть с мертвой точки Индо-Тихоокеанский регион”. Идея, по словам Хикс, заключается в том, чтобы использовать универсальные одноразовые системы, которые помогут противостоять китайским военным системам и тактике, направленной на контроль доступа к воздуху и водам вокруг самоуправляемого Тайваня и сдерживание войск США и союзников.



Тогда для реализации инициативы Replicator 1 и создания тысяч недорогих беспилотных летательных аппаратов к лету 2025 года Министерство обороны заявило о намерении потратить на эти цели около 1 миллиарда долларов.

Однако не только США решили усилить свой военный потенциал дешевой беспилотной армией, бросив на решение этой задачи национальные производственные потенциалы и достижения новейших технологий. В результате опасность от беспилотников на поле современного боя стала неимоверно возрастать.

На этом фоне на прошлой неделе в служебной записке для высокопоставленных руководителей Пентагона министр обороны США Ллойд Остин объявил, что создание системы “противодействия небольшим беспилотным воздушным системам”, также называемой C-SUAS, будет ключевым направлением для Replicator 2.

Как отмечается в сообщении Defense News, Ллойд Остин и его коллеги приняли такое решение после изучения, какие пробелы в безопасности ведения боевых действий могут быть наилучшим образом устранены на фоне массового использования многими странами беспилотников. В этой связи для “Replicator 2 была определена приоритетная задача по противодействию угрозе, которую представляют небольшие беспилотные воздушные системы для наиболее важных объектов и сосредоточения сил”, - указал Ллойд Остин в опубликованном им меморандуме. “Я ожидаю, что Replicator 2 обеспечит значительно улучшенную защиту критически важных активов от C-sUAS в течение 24 месяцев после утверждения Конгрессом финансирования”, - подчеркнул он.

Таким образом, в то время как инициатива Replicator 1 сосредоточена на массовых поставках дешевых беспилотников, целью Replicator 2 будет создание технологии борьбы с беспилотниками.

Согласно докладной записке Остина, процесс осуществленной проверки выявил тот факт, что беспилотники представляют растущую угрозу для обороны США, они сыграли большую роль в продолжающемся конфликте на Украине и Ближнем Востоке. В сентябре появились сообщения о том, что украинские военные переоборудовали квадрокоптер для стрельбы противотанковыми ракетами РПГ-18 советских времен. Тем временем российские войска учатся управлять беспилотниками с видом от первого лица (FPV), которые могут запускаться с вертолетов.

Представители Министерства обороны США отметили, что ведомство работает над целым рядом возможностей для противодействия угрозе, исходящей от вражеских беспилотников. К ним относятся средства радиоэлектронной борьбы, а также кинетическое оружие. Так, Корпус морской пехоты США в скором времени получит высокомощную микроволновую технологию защиты от беспилотников с длительным импульсом, разрабатываемую компанией Epirus, которая, согласно заявлениям, «может расплавлять беспилотники в воздухе».

“Я уверен, что инициатива Replicator 2 дополнит и продвинет вперед значительную работу по C-SUAS, которая уже ведется в Министерстве обороны”, - сказал Ллойд Остин. “Ожидается, что Replicator 2 поможет преодолеть проблемы, с которыми мы сталкиваемся в таких областях, как производственные мощности, технологические инновации, органы власти, политика, архитектура открытых систем и системная интеграция”. “Акцент на технологии борьбы с беспилотниками обусловлен ростом числа технологий, используемых в реальных конфликтных ситуациях. Цель инициативы Replicator 2 - создать новые средства для быстрого и масштабного внедрения ключевых технологий по C-SUAS”, - добавил он.

Таким образом, массовое производство и развертывание систем обнаружения, отслеживания и нейтрализации небольших беспилотных летательных аппаратов станет следующим направлением инициативы Replicator. Глава Минобороны отметил, что он ожидает, что эта вторая итерация программы, финансирование которой должно быть одобрено будущей администрацией, поможет преодолеть проблемы, с которыми сталкивается Пентагон в таких областях, как производственные мощности, технологические инновации и системная интеграция.