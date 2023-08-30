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Пентагон разворачивает программу «Репликатор», чтобы противостоять Китаю
Чтобы избежать перевеса со стороны Китая, Пентагон намерен оснастить свои вооруженные силы несколькими тысячами беспилотных летательных аппаратов (воздушного, наземного и морского базирования) в течение 18-24 месяцев.

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Ход проводимой Россией СВО на территории Украины активно изучается военными экспертами во всех странах и, прежде всего, в США, в целях извлечения полезных рекомендаций на случай возможных будущих военных действий с «достойным противником». В этой связи американские эксперты пришли к выводу, что для уверенной победы над противником, имеющим преимущество (как в людях, так и в материально-техническом обеспечении армии), в так называемом контексте "высоко интенсивного противостояния" вооруженные силы должны не только демонстрировать маневренность, но также иметь хорошо обученные войска, оснащенные вооружением более высокого качества.

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Как недавно отметил генерал Филипп Лавин - бывший начальник штаба Военно-воздушных и космических сил США (CEMAAE), это качественное преимущество в вооружении армии США постепенно исчезает. В особенности в отличие от Китая, где происходящие реорганизационные процессы и повышение эффективности Народно-освободительной армии (НОАК) показывают, что, помимо обладания ею значительной численности, она располагает все более совершенным оружием. Таким, как, например, истребители-бомбардировщики Chengdu J-20, темпы производства которых значительно увеличились за последние несколько месяцев.

С 2019 года генерал Лавин придерживается мнения, что для противостояния такому противнику необходимо делать упор на дроны, искусственный интеллект и улучшение взаимодействия между подразделениями. «Это открывает путь к предстоящему развертыванию новых беспилотных средств, которые не только обеспечат уверенное противостояние и скомпенсируют численное различие армий, облегчат проникновение на территорию противника, позволят увеличить количество инструментов воздействия. Но и снизит риски, с которыми сталкиваются экипажи боевых самолетов», - уверяет бывший начальник штаба CEMAAE.

Именно по этому пути собирается идти сегодня Пентагон с помощью программы «Репликатор», в рамках которой предполагается создание и развертывание тысяч недорогих, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем. Положения этой программы представлены  Кэтлин Хикс, заместителем министра обороны США, на конференции Национальной оборонно-промышленной ассоциации в Вашингтоне 28 августа. Она прямо сказала: этот проект направлен на «противодействие военному усилению Китая». «Репликатор призван помочь нам преодолеть самое большое преимущество Китая – численное превосходство. [ ... ] Мы собираемся противопоставить НОАК наше преимущество, которое будет более неуловимым, и его будет труднее победить», - заверила К.Хикс.

Однако такое «преимущество» может быть поставлено под сомнение аналогичной китайской программой…

По оценкам США, в настоящее время Китай располагает крупнейшими военно-морскими силами в мире, примерно 2000 боевыми самолетами и чуть более 2,3 миллиона военнослужащих (к которым следует добавить ополченцев).

Чтобы избежать этого перевеса со стороны Китая, Пентагон намерен оснастить свои вооруженные силы несколькими тысячами беспилотных летательных аппаратов (воздушного, наземного и морского базирования) в течение 18-24 месяцев с целью создания "небольших, интеллектуальных, дешевых и многочисленных автономных систем". Поэтому, как признала К.Хикс, одной из задач программы «Репликатор» будет поиск решений для производства таких беспилотных летательных аппаратов в больших масштабах и в сжатые сроки. При этом учитываются результаты СВО на Украине, в ходе которой, по данным Royal United Services Institute (RUSI), Украина теряет до 10 000 воздушных беспилотников в месяц.

 При этом уточняется, что программа «Репликатор» будет дополнять уже запущенные проекты, в частности такой, как CCA (Collaborative Combat Aircraft), в целях разработки и приобретения тысячи беспилотных летательных аппаратов типа loyal wingman ("верный ведомый»), в частности XQ-58A Valkyrie в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). На эти цели уже запрошено финансирование в размере 5,8 миллиарда долларов.

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#беспилотники #военное противостояние #программа &quot;репликатор&quot; #сша vs китай
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