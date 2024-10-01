Франко-германская оборонная компания KNDS сделала совместное заявление об открытии с 1 октября своего филиала в Киеве под названием KNDS Ukraine LLC для поддержки и углубления сотрудничества с украинскими правительственными учреждениями, украинской оборонной промышленностью.

За два с половиной года СВО Украина получила от своих западных союзников значительное количество военной техники различных типов. С учетом того, что в ходе боев, помимо уничтожения этой техники российской армией, весьма существенный ее процент требует ремонта из-за нанесенных повреждений, вооруженные силы Украины пытаются ее восстановить, хотя и сталкиваются со значительными проблемами с поставками запасных частей, без которых невозможно поддержание боеготовности западного вооружения. Одним из решений этой проблемы Запад предложил Киеву восстановление поврежденного оборудования в приграничной стране, такой как, например, Литва, где KNDS Deutschland и Rheinmetall создали структуру, отвечающую за техническое обслуживание и ремонт танков Leopard 1 и Leopard 2, поставляемых вооруженным силам Украины. Однако это требует довольно сложного логистического маневра.

Отсюда у западных союзников Киева возникла идея обеспечить техническое обслуживание и восстановление этой военной техники в самой Украине с возможным созданием там соответствующих заводов, чтобы быстрее поставлять оружие украинским войскам. Таким образом, в сентябре 2023 года BAE Systems объявила о подписании соглашений с Киевом о «расширении его поддержки и изучении возможности поставок стрелкового и иного оружия вооруженным силам Украины». Другие западные производители сделали то же самое. Например, Rheinemetall, которая в партнерстве с АО «Украинская оборонная промышленность » (UDI, бывший "Укроборонпром") создала совместное предприятие под названием "Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC". С тех пор в центре технического обслуживания, предназначенном для боевых машин пехоты Marder, появилось новое предприятие. Тогда же Киев дал зеленый свет строительству завода по производству артиллерийских боеприпасов.

С французской стороны, в марте с.г. министр вооруженных сил Себастьян Лекорну объявил, что три французских промышленника (Delair, Arquus и KNDS France) собираются установить «партнерские отношения» для производства запасных частей к их военной технике в Украине. Затем вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом он обсудил совместную инициативу по установлению присутствия KNDS на украинской земле.

И вот 1 октября с.г. эта франко-германская группа KNDS сделала совместное заявление: "KNDS открыла филиал в Киеве. Под названием KNDS Ukraine LLC она будет поддерживать сотрудничество между украинскими правительственными учреждениями, украинской оборонной промышленностью и KNDS», - говорится в сообщении группы.

Цель этой инициативы, как было заявлено, является «консолидация украинской промышленности и предоставление ей возможности более эффективно проводить техническое обслуживание и ремонт военной техники KNDS. В том числе танков Leopard 1 и 2, артиллерийской системы CAESAR, AMX 10RC, самоходной гаубицы PzH 2000, что, по мнению KNDS, «позволит существенно повысить эксплуатационную готовность западной военной техники». Кроме того, KNDS намерена открыть в Украине линии по производству 155-мм снарядов для артиллерии, а также «запасных частей» с использованием «передовых технологий».

Однако, по мнению западных военных экспертов, еще неизвестно, когда эта инициатива принесет свои плоды, в то время как у украинской армии нет времени ждать. В прошлом месяце немецкая ежедневная газета Bild сообщила, что самоходные гаубицы PzH-2000, поставленные украинской армии, в основном вышли из строя из-за нехватки запасных частей. «Это отличная система, но износ очень велик», - сказал один украинский артиллерист. «Мы сообщили о необходимости замены стволов через некоторое время... но замена идет медленно, отчасти из-за нехватки», - добавил он.

Другие западные производители военной техники намереваются следовать примеру Rheinmetall и KNDS. Так обстоит, в частности, дело с Saab, генеральный директор которой Микаэль Йоханссон недавно высказал идею «партнерства с украинской промышленностью в Украине». Речь шла о производстве беспилотников и боеприпасов.

KNDS - известная европейская оборонная компания, образованная в результате слияния немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французской Nexter Systems. KNDS известна своим значительным опытом в разработке, производстве и поддержке передовых военных транспортных средств и систем. Основным направлением деятельности KNDS является разработка и производство широкого спектра бронированных машин. Это включает в себя основные боевые танки, такие как Leopard 2 и Leclerc, а также боевые машины пехоты (БМП), такие как Boxer и VBCI. Помимо бронетехники, KNDS производит передовые артиллерийские системы. Среди известных продуктов - самоходные гаубицы, такие как CAESAR и PzH 2000. Кроме того, KNDS занимается производством различных других систем и оборудования, связанных с обороной. Это включает в себя системы командования и контроля, оружейные станции и боеприпасы. Компания также предлагает комплексные вспомогательные услуги, такие как техническое обслуживание, обучение и программы модернизации, для обеспечения эксплуатационной готовности и долговечности своей продукции.