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vizir47
Азербайджан продемонстрировал на выставке ADEX-2024 свои конкурентные военные преимущества в регионе
На прошедшей в Баку международной оборонной выставке ADEX-2024 Азербайджан представил ряд новинок своего военного производства, показавших конкурентные военные преимущества этой страны в регионе.

На прошедшей в Баку пятой юбилейной международной оборонной выставке ADEX-2024 Азербайджан представил ряд новинок своего военного производства, включая беспилотник национальной компании Deftech нового поколения DT-101 VTOL  и ряд других новинок военной техники.

По оценкам американских военных экспертов из Defense News Army повышенное внимание привлекла презентация модернизированной системы противовоздушной обороны малой дальности 9K33MB Osa-MB от Umud Technologies.  

Эта боевая машина, получившая обозначение 9A33MB, предназначена для нейтрализации различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и другие аэродинамические мишени.

9A33MB отличается максимальной дальностью обнаружения целей, достигающей 60 километров, по сравнению с 45 километрами для предыдущей модели.

Как указывает азербайджанский производитель Umud Technologies, одной из основных особенностей системы ПВО 9A33MB  является идентификация целей с радиолокационным сечением 0,3 м2, таких как беспилотные летательные аппараты, дальность обнаружения которых составляет не менее 18 километров. Машина может отслеживать до 150 целей одновременно и имеет дальность поражения от 1500 до 12 000 метров, а высота поражения - от 25 до 6000 метров. Максимальная скорость целей, которые могут быть нейтрализованы, составляет 650 метров в секунду. Вероятность поражения цели одной ракетой составляет от 0,42 до 0,9, обеспечивая высокую эффективность. Время реакции системы составляет от 8 до 14 секунд, а выбор цели осуществляется с эффективностью 40 дБ. Система оснащена оптико-тепловизионным устройством (TOS), которое позволяет автоматически отслеживать цели как днем, так и ночью. Боевая машина управляется экипажем из четырех человек, что обеспечивает оптимальную работу в полевых условиях. Эффективность системы значительно повышена благодаря HEHS и достигает 40 дБ для 9A33MB по сравнению с 20 дБ для предыдущей модели. 

Интерес иностранных военных экспертов был проявлен и к представленной оборонной промышленностью Азербайджана модернизированной версии самоходной зенитной установки ЗСУ-23-4 "Шилка". Этот проект осуществлен в сотрудничестве с Elbit Systems, CSG Defence и Сумгаитским технологическим парком (STP).

Модернизация ЗСУ-23-4 "Шилка" значительно расширила возможности машины, особенно в борьбе с беспилотными летательными аппаратами и другими возникающими воздушными угрозами. Одним из наиболее заметных достижений является установка вращающегося радара, способного обнаруживать цели с радиолокационным сечением 1 м2 на расстоянии 20 км и 0,01 м2 на расстоянии 7 км. Этот радар может одновременно отслеживать до 100 целей, что повышает возможности "Шилки" по перехвату широкого спектра угроз. Машина управляется экипажем из четырех человек, которые управляют ее основным оружием: четырьмя 23-мм автоматическими пушками AZP-23, которые могут производить от 3400 до 4000 выстрелов в минуту, что обеспечивает "Шилке" впечатляющую скорострельность и эффективную дальность стрельбы до 3000 метров. Модернизация также включает в себя новую цифровую систему управления огнем, которая точно рассчитывает отклонения, необходимые для поражения целей, что повышает общую боевую эффективность машины. Кроме того, была добавлена электронно-оптическая система COAPS-L от Elbit Systems для визуальной проверки целей, что еще больше повышает точность поражения. Среди других улучшений - новый дизельный двигатель жидкостного охлаждения Lombardini LDW1404, заменивший оригинальный газотурбинный двигатель, а также современная навигационная система на базе GPS.

Способность противодействовать беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) также была повышена благодаря установке систем направленных и всенаправленных радиочастотных помех. На левой стороне башни "Шилки" установлены три антенны для постановки направленных помех, а сзади расположена всенаправленная антенна постановки помех, обеспечивающая комплексную защиту от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Проект модернизации предусматривает интеграцию зенитно-ракетного комплекса "Земля-воздух" с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Модернизированная "Шилка" будет оснащена новейшей версией российского ПЗРК "Верба", обеспечивающей повышенные возможности по борьбе с воздушными угрозами на больших расстояниях.

Внимание военных экспертов привлекла также модернизация танков Т-72 в Азербайджане. Эта программа модернизации учитывает уроки, извлеченные из СВО в Украине, и отражает необходимость усиления огневой мощи и защиты бронетехники. Это обновление было представлено в сотрудничестве с израильским оборонным подрядчиком Elbit Systems, специализирующимся на передовых оборонных технологиях, с которым Азербайджан ранее сотрудничал.

В частности, модернизированные танки были оснащены противокумулятивными экранами и защитной решетчатой конструкцией, предназначенной для защиты верхней части машины от ударов беспилотников и взрывчатых веществ,  современным прицельным комплексом и передовой системой управления огнем, разработанной компанией Elbit Systems. Эти усовершенствования повышают точность стрельбы и эффективность наведения танков на цель, объединяют каналы связи, предоставляя командирам и наводчикам широкий спектр средств наведения.

Как указывают западные военные эксперты, способность внедрять обновления при одновременном использовании имеющихся ресурсов позволяет Азербайджану сохранять конкурентные военные преимущества в регионе.

#военные новости #военное противостояние #азербайджан #adex-2024 #модернизация азербайджаном военной техники
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