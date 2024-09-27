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vizir47
Азербайджанская компания Deftech представила беспилотник нового поколения
На проходящей в Баку пятой юбилейной международной оборонной выставке ADEX-2024 Азербайджан представил ряд новинок своего военного производства, включая беспилотник нового поколения DT-101 VTOL и ряд других новинок военной техники.


На пятой юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024, проходящей в Баку, азербайджанская компания Deftech представила новое поколение беспилотных летательных аппаратов. Эти БПЛА местной разработки привлекли внимание участников выставки благодаря своим передовым возможностям, охватывающим как разведывательные, так и ударные задачи.

Среди представленных компания Deftech беспилотников были DT-001, DT-101 VTOL, F-1500, F-5000E, AD-G4 и MT-100. По словам организаторов мероприятия, примерно 90 % производства этих систем основано на местных технологиях, что отражает растущий промышленный и технологический потенциал Азербайджана.

С помощью новых технологий Азербайджан способен производить беспилотники как разведывательного, так и ударного назначения, удовлетворяя растущий спрос на международном рынке. После 44-дневной войны, в ходе которой на поле боя широко использовались беспилотники, международный интерес к азербайджанским беспилотникам значительно возрос. По словам представителя местной производственной компании Анара Искандарова, многие страны сейчас заинтересованы в импорте этих передовых систем. Одним из стратегических приоритетов Азербайджана является повышение экспортного потенциала своих беспилотных летательных аппаратов, что подтверждает энтузиазм иностранных делегаций, присутствующих на ADEX 2024.

Среди представленных моделей DT-101 VTOL - это беспилотный летательный аппарат длительного действия для наблюдения и наведения на цель, оснащенный системой вертикального взлета и посадки (VTOL).

 Эта модель весит от 55 до 75 кг в зависимости от конфигурации полета и имеет размах крыльев и длину фюзеляжа 3,6 метра. Оснащенный четырьмя электромоторами VTOL и тепловым двигателем объемом 180 куб.см, он может достигать высот от 3000 до 5000 метров, а продолжительность полета составляет от пяти до десяти часов. Он оснащен электронно-оптическими камерами (IO/EO), мультиспектральными камерами, лидаром, охлаждаемыми системами FLIR и модулями SIGINT/ELINT для задач радиоэлектронной борьбы.

Модель DT-001 является модификацией и представляет собой боевой беспилотник, предназначенный для длительных полетов, с максимальной взлетной массой от 75 до 120 кг. Он имеет те же габариты, что и DT-101 VTOL, но оснащен тепловым двигателем объемом 360 куб.см, что обеспечивает ему более высокую крейсерскую скорость - до 130 км/ч. В дополнение к возможностям наблюдения, эта модель может нести полезную нагрузку для выполнения боевых задач, включая камеры, лидарные системы и средства радиоэлектронного противодействия. Она также оснащена зенитными боеприпасами с дальностью действия 40 км.

Ударные беспилотники F-1500 и F-5000E отличаются своей способностью действовать в агрессивных условиях. Модель F-1500 может нести термобарические боеголовки весом от 0,5 до 2,5 кг с максимальной дальностью действия 40 км. Компактный и маневренный, он оптимизирован для выполнения задач быстрого перехвата. Более крупная модель F-5000E имеет размах крыльев 2,2 метра и может нести полезную нагрузку весом 5 кг, включая противопехотные боеголовки, бронебойные и термобарические заряды.

Модель MT-100 отличается своими возможностями длительного наблюдения, позволяя подниматься на высоту до 100 метров для наблюдения за обширными территориями. Приводимая в действие электрическими двигателями, она оснащена камерой с 30-кратным оптическим зумом и может также устанавливаться на бронетехнику для быстрого развертывания. Его навигационная система, дополненная многоканальной системой GPS, устойчивой к помехам, делает его ценным активом для проведения глубоких тактических операций.

Ударный беспилотник AD-G4, оснащенный ротором и способный нести до четырех 82-мм минометных боеголовок, предназначен для выполнения наступательных задач против бронетехники. Оснащенный системами дневной/ночной навигации и связи, он также может перехватывать сигналы противника, обеспечивая универсальность действий на поле боя.

Кроме того, вниманию посетителей на выставке ADEX-2024 азербайджанские производители представили свои надводные дроны-камикадзе Кalan и Suqovuşan, которые в ближайшее время, после завершения испытаний, будут переданы в распоряжение азербайджанской армии. Длина беспилотника Kalan составляет 1500 мм, ширина - 400 мм, дальность плавания - 20 морских миль, скорость - 30 км/ч, имеет боезаряд типа TNT весом - 5 кг. Беспилотник Suqovuşan имеет длину 2200 мм, ширину - 500 мм, вес - 60 кг, дальность плавания – также 20 морских миль при скорости 50 км/ч, имеет боеголовку с взрывчаткой типа TNT весом в 10-15 кг.

Как отмечают представители компании Deftech, эти новые беспилотные летательные аппараты, полностью разработанные и произведенные в Азербайджане, подчеркивают растущую роль страны в сфере оборонных технологий.

Кроме того, на выставке ADEX-2024 Азербайджан представил широкий спектр другого оружия, выпускаемого предприятиями Министерства оборонной промышленности этой страны.  

Учитывая все более совершенное местное производство и растущий международный интерес, Азербайджан, похоже, готов укрепить свои позиции в качестве ключевого поставщика оружия и беспилотников различного типа на мировом рынке.

 

 

#военные новости #беспилотники #военное противостояние #adex-2024 #dt-101 vtol #компания deftech
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