Новая технология компании Base Molecular Resonance Technologies (BMRT), позволяет обнаруживать взрывчатые вещества и огнестрельное оружие, обеспечивает повышенный уровень защиты политических митингов, правительственных зданий, позволяет выявлять рак на ранних этапах.

Эта новая технология, называемая Base Molecular Resonance™ (BMR), позволяет обнаружить любое соединение или биологическую субстанцию, включая все элементы периодической таблицы Менделеева, а также до 200 видов рака и других заболеваний. Она, по заявлениям американских экспертов, обеспечивает новый уровень защиты, который позволяет правоохранительным органам, специалистам по безопасности и подразделениям охраны обеспечивать безопасность высокопоставленных лиц в общественных местах, обеспечивает повышенный уровень защиты политических митингов, правительственных зданий и других уязвимых мест, устраняет угрозу со стороны снайперов и бомб. Запатентованная технология молекулярного резонанса, разработанная компанией Base Molecular Resonance Technologies (BMRT), позволяет обнаруживать взрывчатые вещества и огнестрельное оружие, например винтовки AR-15, на расстоянии сотен футов.

Компания Base Molecular Resonance Technologies, основанная в 2023 году и базирующаяся в Стюарте, штат Флорида, специализируется на технологиях обнаружения предметов и веществ в здравоохранении, безопасности и военном секторе, используя молекулярный резонанс. Ее технология работает на основе концепции ядерного резонанса материи, которая основана на идеях Николы Теслы и Альберта Эйнштейна, использует квантовую физику для обнаружения элементов периодической таблицы Менделеева и выявления различных видов рака и других заболеваний. Как указывает экспертное сообщество США, технология BMRT, имеет огромное значение практически для всех областей, от раннего скрининга рака до обеспечения общественной безопасности, военной безопасности, качества воды, обращения с опасными отходами, судебной экспертизы, тестирования на наркотики и отслеживания выбросов, среди многих других. Созданное компанией устройство посылает и принимает частоты, настроенные на молекулярные резонансы определенных материалов, что приводит к "мгновенному обнаружению определенного элемента, соединения или биологической субстанции".

Компания BMRT утверждает, что новая технология обеспечивает особый уровень защиты от покушений на убийство, снайперских атак, угроз взрыва бомбы и других потенциальных рисков для общественной безопасности в различных условиях.

“Будучи ответственным за охрану трех президентов США и увидев эту технологию в действии, я могу с уверенностью сказать, что это кардинально меняет правила игры. Способность обнаруживать и нейтрализовывать потенциальные угрозы — еще до того, как они смогут приблизиться — может исключить сценарии, которые могут вызвать беспорядки в стране и поставить под угрозу безопасность нашего руководства”, - сказал Кен Валентайн, член правления BMRT и бывший специальный агент, возглавлявший подразделение по защите высокопоставленных лиц в Управлении операций по защите. “Секретная служба и правоохранительные органы Соединенных Штатов должны действовать немедленно, чтобы внедрить это новаторское решение, основанное на базовых технологиях молекулярного резонанса. Это не просто инструмент — это необходимость для обеспечения будущего нашей страны”.

Как указывается, новая технология, которую можно интегрировать в существующие системы безопасности, включая мобильные подразделения и системы мониторинга периметра, гарантирует, что угроза будет выявлена, даже если снайпер скрывается внутри здания или находится далеко от своей цели.

“Наша прорывная технология позволяет обнаружить уникальную молекулярную характеристику пороха через такие барьеры, как здания и движущиеся транспортные средства, как поблизости, так и на расстоянии сотен футов”, - сказал Ли Дьюк, соучредитель и президент BMRT. Дьюк заявил, что в качестве примера, в недавнем независимом исследовании третьей стороны, была безошибочно определена полностью заряженная винтовка AR-15 с расстояния 580 футов - через два здания — в 10 из 10 тестов. “Эта технология обеспечивает непрерывное и мгновенное обнаружение, позволяя службам безопасности превентивно нейтрализовать угрозы. Это кардинально меняет ситуацию в области предотвращения угроз”.

Все состоит из материи, заявил Дюк, и вся материя имеет специфическую атомную структуру, состоящую из ядра, окруженного кольцом из протонов, нейтронов и электронов. Движение электронов "создает молекулярный резонанс в каждом атоме. И каждая молекула имеет свою собственную уникальную частоту, основанную на этом молекулярном резонансе". BMRT потратила годы на разработку математической формулы для расчета этих атомных частот — как только она рассчитала заданную частоту, эту частоту можно подключить к устройству, которое затем будет передавать волны, которые, по сути, "разбудят" атомную структуру элемента. Если указанный элемент присутствует, он "откликнется" на сигнал устройства.

Но не только военные структуры США уже проявили интерес к технологии BMRT. Компания Second Opinion Expert, ведущая компания США в области медицинских технологий, на днях объявила о заключении стратегического партнерского соглашения с Base Molecular Resonance™ Technologies. В частности, планируется использовать продемонстрированную BMRT способность выявлять различные виды рака со 100%-ной точностью как в слепых, так и в двойных слепых тестах, не давая ложноположительных или отрицательных результатов, в том числе и на самых ранних этапах развития этой болезни.