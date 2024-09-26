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vizir47
Джулиан Ассанж даст показания в Совете Европы
Ассанж намеревается нарушить молчание, которое он наложил на себя, и обратиться в Совет Европы 2 октября в развитие доклада ПАСЕ по его делу.

Как указывает AFP, Джулиан Ассанж отправится из своей родной Австралии в Страсбург в начале октября, чтобы дать показания перед парламентской юридической комиссией, расследующей его дело. Это означает, что он впервые выступит публично и даст показания перед Комитетом по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

WikiLeaks founder Julian Assange, pictured arriving in Australia after his release from prison in June, will speak before the Council of Europe next week (WILLIAM WEST)

Такое решение стало результатом доклада ПАСЕ по его делу. В заявлении Wikileaks говорится: "Доклад ПАСЕ подтверждает, что Ассанж квалифицируется как политический заключенный, и призывает Великобританию провести независимую проверку того, подвергался ли он бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. В докладе обсуждается, как правительства используют как юридические, так и внеправовые меры для подавления международного инакомыслия, что создает значительные угрозы свободе прессы и правам человека”.

Ассанж провел большую часть последних 14 лет либо взаперти в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать ареста, либо за решеткой. Он содержался в Белмарше, тюрьме строгого режима в Соединенном Королевстве, с апреля 2019 года после его ареста в посольстве Эквадора британскими властями. Министерство юстиции Великобритании обвинило Ассанжа в сотрудничестве с бывшим аналитиком разведки армии США Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг, с целью кражи и разглашения секретных документов. В числе опубликованных WikiLeaks материалов были крайне откровенные и скандальные характеристики иностранных лидеров Госдепартаментом США, сообщения о внесудебных казнях американскими военными в ходе их действий на Ближнем Востоке, и сборе Центральным Разведывательным управлением разведданных против союзников Вашингтона.

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы в июне и вернулся в Австралию. С тех пор он публично не комментировал свои судебные неудачи и годы, проведенные за решеткой. Его видели редко: он предстал перед судом на Марианских островах, встретился со своей женой по прибытии в аэропорт Канберры и проводил время со своей семьей на тихом пляже в Австралии.

"Джулиан Ассанж все еще выздоравливает после освобождения из тюрьмы», - заявил WikiLeaks 25 сентября, отметив, что он лично посетит «сессию Совета Европы из-за исключительного характера приглашения».

"Он заядлый искатель внимания", - сказал агентству AFP Мэтью Рикетсон, профессор по вопросам коммуникаций австралийского Университета Дикина. "Это был только вопрос времени, когда он снова поднимет голову, чтобы публично высказаться по важным для него вопросам".

Совет Европы - это международная организация, объединяющая 46 государств, подписавших Европейскую конвенцию о правах человека, и не имеющая большого влияния на юридическую судьбу Ассанжа.  

Некоторые эксперты-юристы полагают, что появление Ассанжа в Совете Европы может поставить под угрозу его ходатайство о помиловании президентом США. "Он неизбежно будет критиковать правительство США на каком-то уровне, и я не вижу в этом ничего полезного", - сказала Холли Каллен, профессор права в Университете Западной Австралии. "Даже если он лично считает, что ему все равно, его юрисконсульты скажут ему: возможно, Вам следует быть немного более сдержанным, пока вопрос о помиловании не будет решен".

Аналитику армейской разведки Челси Мэннинг, которая в свое время передала секретные документы Ассанжу, тогдашний президент Барак Обама в 2017 году смягчил наказание в виде 35 лет лишения свободы. Но дело Ассанжа по-прежнему вызывает серьезные споры в американском истеблишменте. Сторонники называют его поборником свободы слова и журналистских расследований, говорят, что он подвергался преследованиям со стороны властей и был несправедливо заключен в тюрьму. Недоброжелатели считают его безрассудным блогером, чье решение опубликовать сверхсекретные документы без цензуры подвергло риску жизни людей и поставило под угрозу безопасность США. Президент Джо Байден, который, как ожидают, объявит множество помилований, прежде чем покинуть свой пост в январе следующего года, ранее назвал Ассанжа "террористом".

#права человека #ассандж в совете европы #джулиан ассандж
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