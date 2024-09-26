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vizir47
США направляют в Японию эсминец Preble, оснащенный современным лазерным вооружением HELIOS
США направляют в Японию эсминец Preble, оснащенный современным лазерным вооружением HELIOS для противодействия дронам, на фоне подготовки Вашингтона к возможному конфликту с Китаем к 2027 году.

Согласно информации, опубликованной Nikkei Asia, ВМС США направили эсминец USS Preble, оснащенный современным лазерным вооружением HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system), в Йокосуку, Япония. Указанное развертывание в Японии очередного американского военного корабля, которое началось с его выхода из Сан-Диего 22 сентября, последовало за обнародованием обновленного навигационного плана ВМС на 2024 год. В этом плане определены цели обеспечения готовности, включая подготовку к возможному конфликту с Китаем. В опубликованном Военно-морским флотом Соединенных Штатов ежегодном навигационном плане теперь основное внимание уделяется готовности к конфликту с Китаем к 2027 году.

Согласно сообщению USNI (United States Naval Institute),  в навигационном плане начальника военно-морских операций для американского военно-морского флота, также называемом планом “Проект 33”, особое внимание уделяется многоплановым операциям и технологическим инновациям "в ответ на возросшие глобальные угрозы, в частности, связанные с расширением военного потенциала Китая и все более агрессивными действиями России". Этот план направлен на обеспечение того, чтобы военно-морские силы США сохраняли свое превосходство благодаря боеготовности, интеграции объединенных сил и компетентности военных, чему способствуют достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и распределенных морских операций.

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В настоящее время USS Preble является единственным кораблем в составе американского флота из 73 эсминцев класса Arleigh Burke, оснащенным высокоэнергетической лазерной системой, предназначенной для защиты от беспилотных летательных аппаратов и ракет. Эта технология, известная как HELIOS, разработанная компанией Lockheed Martin, обладает интегрированными возможностями оптического ослепления и наблюдения. Несмотря на то, что HELIOS все еще проходит испытания в море, он, по оценкам американских военных, представляет собой шаг вперед в области корабельной обороны, потенциально предлагая более надежный метод противодействия роям беспилотных летательных аппаратов и ракетным угрозам по сравнению с обычными ракетными системами.

В Пентагоне считают, что оружие направленного действия, такое как HELIOS, сыграет ключевую роль в будущих военных операциях США, особенно в борьбе с беспилотными летательными аппаратами и противокорабельными ракетами. Традиционные системы противоракетной обороны, несмотря на свою эффективность, являются дорогостоящими в условиях длительных боевых действий, когда недорогие беспилотные летательные аппараты и ракеты могут быть развернуты в большом количестве. В отчете Исследовательской службы Конгресса (CRS) подчеркивается экономическая эффективность лазерного оружия и отмечается, что им можно многократно стрелять с минимальными затратами: по оценкам, менее 10 долларов за выстрел, что существенно меньше по сравнению с многомиллионными ракетами класса "земля-воздух".

Как сообщается, USS Preble присоединится к 12 другим военным кораблям США, дислоцированным в Йокосуке, включая авианосец USS George Washington, прибытие которого ожидается в ноябре. USS Preble заменит эсминец USS Benfold, который переводится в Эверетт, штат Вашингтон.

Несмотря на перспективность лазеров, некоторые по-прежнему скептически относятся к их оперативной готовности. Высказываются опасения по поводу эффективности лазерных технологий, особенно в неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь или пыльные бури. В этой связи американскими военными рекомендуются другие виды оружия направленного действия, такие как микроволновые системы, которые, по их мнению, могли бы стать более надежными альтернативами.

#военные новости #военное противостояние #uss preble #навигационный план вмс сша на 2024 г
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