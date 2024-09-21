Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Китае работают над созданием крошечной ядерной батареи, которая может работать десятилетиями
Ученые из Университета Шучоу объявили, что ими создана крошечная ядерная батарея на основе использования америция-243, которая может работать десятилетиями.

С 1930-х годов ученые серьезно изучают возможности создания миниатюрных ядерных батарей, но их широкомасштабное производство остается сложной задачей. По словам исследователей, мощность этих систем обычно составляет порядка нановатта или микроватта. Несмотря на это, миниатюрные ядерные батареи находят применение в различных областях. Они ценны в космических технологиях, особенно для дальних миссий, где обычные источники энергии использовать сложно. Они также используются в медицине для определенных типов имплантатов.

Одним из основных преимуществ этих устройств является их долговечность, часто продолжающаяся несколько десятилетий. Это время зависит от природы используемого радиоизотопа, период полураспада некоторых из которых составляет несколько тысяч лет. Кроме того, на их работу не влияют такие факторы окружающей среды, как температура, давление и магнитные поля, что делает микроядерную батарею долговечным и надежным источником питания в тех случаях, когда обычные батареи оказываются непрактичными или их сложно заменить.

Поэтому не удивительно, что миниатюрная ядерная батарея, которую никогда не нужно заряжать и которая разряжается только после десятилетия использования, приковывает к себе внимание многих исследователей в разных странах мира. Эти устройства, вырабатывающие электричество за счет распада радиоактивных материалов, сильно отличающиеся от традиционных батарей, которые мы используем в повседневной жизни, стали предметом исследований на протяжении последних десятилетий.

minuscule batterie nucleaire pourrait fonctionner pendant decennies particules alpha couv


Эти причины побуждают многих ученых активизировать свои усилия по более эффективному использованию такой формы накопления энергии. В Советском Союзе, а затем в России, США и ряде стран Европы уже давно ведутся работы по созданию микроядерных батарей, однако созданные радиоизотопные генераторы пока остаются дорогостоящими и громоздкими. 

Весьма активно в последние годы указанное направление исследований развивается в Китае, где, в частности, 14-ый пятилетний план определил направления укрепления экономики страны в период с 2021 по 2025 год, выделив в том числе работы по разработке микроядерных батарей. Как свидетельствуют сообщения китайских и иностранных СМИ, отдельные успехи в этом плане китайским ученым уже удалось достичь: китайский стартап Betavolt в начале этого года объявил о создании им батареи с радиоактивными изотопами, способной генерировать электроэнергию в течение 50 лет.

 Недавно в СМИ появилось новое сообщение, что еще одна группа  китайских исследователей разработала ядерную батарею нового типа, вырабатывающую электричество в результате радиоактивного распада америция. Результаты этого исследования опубликованы на днях в журнале Nature. В частности, сообщается, что ученые из Университета Шучоу разработали новый тип ядерной батареи, гораздо более эффективный, чем его предшественники. 

В основе этой новой батареи лежит америций-243 (Ам-243), высокорадиоактивный металл, образующийся в результате ядерных реакций в реакторах, который обычно считается ядерными отходами. Ам-243 испускает альфа-частицы, которые благодаря своей относительно значительной массе несут большое количество энергии. Однако эта энергия, которую исследователи пытаются использовать, очень быстро рассеивается в природе. Поэтому команда китайских исследователей интегрировала америций в полимерный кристалл. Этот материал поглощает энергию, излучаемую частицами, и преобразует ее в свет в виде зеленого свечения. Затем этот свет направляется на тонкую фотоэлектрическую ячейку для преобразования в электричество. Вся сборка заключена в кварцевую ячейку размером миллиметр на миллиметр.

Однако, это достижение выявило серьезную проблему для исследователей. Это связано с тем, что в других типах батарей, предназначенных для использования альфа-частиц, самопоглощение усложняет конструкцию устройства. Это явление, при котором энергия, излучаемая радиоизотопом, поглощается самим материалом в элементе без возможности преобразования в электричество.

Новая ядерная батарея ученых из Университета Шучоу была испытана в течение 200 часов. По мнению исследователей, она вырабатывала стабильную энергию на протяжении всего эксперимента. Кроме того, было показано, что ее эффективность преобразования выше, чем у предыдущих версий. Что касается мощности, батарея выдает 139 микроватт на Кюри (мкВт Ди-1).

Относительно долговечности такой батареи указывается, что она должна работать в течение нескольких десятилетий. Учитывая период полураспада Am-243 (7380 лет), срок службы мог бы быть еще больше, но компоненты устройства не могут служить так долго, поскольку они постепенно разрушались бы под воздействием радиации.

#инновации #инновации в атомной энергетике #миниатюрные ядерные батареи #ученые из университета шучоу
+
Написать комментарий (0)
Новая система искусственного фотосинтеза преобразует CO2 в этилен
Компания LEGO продемонстрировала полноразмерную функциональную версию McLaren P1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
7
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
10
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
1
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
9
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
2
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
3
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
9
Minecraft Live вернется в конце этого месяца
+
Представлен список телефонов OPPO, которые обязательно будут обновлены до Android 15
+
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
+
ASUS выпустила панорамные двухкамерные Mid-Tower корпуса TUF Gaming GT502 Horizon
+
Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
Обновление iOS 18 повысило производительность iPhone 11 на 3,3%
2
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
15
Redmi Watch 5 Lite будут выпущены 25 сентября
+
Samsung начала массовое производство PCIe 5.0 накопителей PM9E1 с пиковой скоростью 14,5 ГБ/с
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
29
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
85
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
27
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
8
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
11
5 маленьких фейлов PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

Максим
17:31
Как и ютуб...
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Ник Хобо
17:26
"Любые цифры в вакууме - это сотрясение воздуха. Важны сравнения и динамика" Золотые слова. Может, автор хоть раз применит их к себе? Сколько порталов продано? Не любимое васютинское "разлетаются как ...
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
Dzhereli
17:24
Главное что наши усиленно возьмут за щеку играя в миротворцев.
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
dmitry07
17:20
Пилите, Шура, пока дают деньги.
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
Bamboliny
17:20
Забодай меня комар! И этим опусом автор хотел поставить точку в вопросе противостояния аналоговой записи и всего цифрового мира? Даже не смешно...
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Bearcub
17:04
Да все и так знают что ты из повести Достоевского "Идиот" даже без картинок.
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
Евгений Машков
17:04
Провёл я тесты не поленился, и пента оказалась чуть холоднее ноктуа с 2мя вертушками tl D14X, примерно 2-3 градуса, думаю на родной вертушке отрыв был бы ещё больше
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
Workshop
17:02
Тех у кого вновь сломался ютабчик. Обновляем версию (на гитхабе свежачок) Распаковываем, service_remove, а затем 1_russia_blacklist_YOUTUBE_ALT. Проверяем. Чаще всего этого хватит. Если всё хорошо - з...
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
Bernigan
16:58
В некоторых играх ультра бывают выше макс настроек, ну да ладно, в любом случае тут просто лока такая, на том сайте тестируют в самых тяжёлых местах
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Жора Петросян
16:53
Янка намного красивее звучит, Летов, как сказал бы Есенин - это лозунги ))
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем