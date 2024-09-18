Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Компания LEGO продемонстрировала полноразмерную функциональную версию McLaren P1
Компания LEGO Technic разработала и воспроизвела полноразмерную копию гоночной модели McLaren P1, которая прошла по трассе Сильверстоун в Соединенном Королевстве со скоростью 19 км/ч.

12 сентября с.г. автопроизводитель McLaren Automotive представил пилота Формулы-1 Ландо Норриса за рулем странного суперкара McLaren P1, «почти оригинальной модели» с одной единственной деталью: она полностью сделана из LEGO! Конечно, эта полноразмерная копия едет не так быстро, как настоящий P1, но все же она движется с впечатляющей скоростью для такой конструкции.

https://trustmyscience.com/wp-content/uploads/2024/09/McLaren-P1-minitature-et-taille-reelle-1024x670.jpg

С 2016 года LEGO Technic  регулярно пополняет свою серию концептуальных автомобилей Ultimate серией миниатюрных копий спортивных автомобилей в масштабе 1:8, от уменьшенных моделей до реальных версий вплоть до мельчайших механических деталей. Каждые два года выбирается и создается новое транспортное средство в версии LEGO. В июле с.г. в центре внимания оказался McLaren P1, оригинал которого был выпущен в 2023 году. Однако в этом году гигант строительных игр не ограничился простой миниатюрной версией.

В сотрудничестве с McLaren Automotive компания LEGO разработала  модель в масштабе 1:1, представленную общественному мнению несколько дней назад. Это не первый раз, когда обладающий мировой известностью производитель игрушек участвует в подобном проекте. В 2018 году он уже воспроизвел полноразмерную версию Bugatti Chiron, второго в своей серии концептуальных автомобилей Ultimate. Созданный из миллиона деталей LEGO, автомобиль мог двигаться со скоростью 19 км/ч.

Как сообщает компания LEGO, полностью функциональный McLaren P1 из LEGO - результат более чем 8300 часов работы. В процессе масштабной сборки приняли участие 23 специалиста по дизайну, инжинирингу и строительству из LEGO group и McLaren Automotive.  Команда приложила немало усилий: помимо стального шасси и колес, автомобиль, похоже, полностью сделан из LEGO, всего 342 817 деталей, некоторые из которых были отлиты специально для проекта. Продукт весит 1220 кг по сравнению с 1394 кг для реальной версии.

«Удивительно видеть так много элементов оригинального McLaren P1, так реалистично воспроизведенных командой LEGO Technic для полномасштабной модели», - восхищается Бен Гулливер, директор по испытаниям и разработкам McLaren Automotive, в официальном заявлении. Чтобы имитировать двигатель V8 P1, автомобиль оснащен 768 двигателями LEGO, расположенными в 8 комплектациях. Эти двигатели, а также аккумуляторы взяты из линейки Power Functions компании LEGO, которая предлагает всевозможные системы, позволяющие конструкциям LEGO двигаться. Аккумулятор для электромобиля также усиливает систему накопления энергии в автомобиле.

После завершения работы автомобиль был подвергнут испытаниям  на трассе Сильверстоун в Соединенном Королевстве с британским гонщиком Ландо Норрисом за рулем. В этом тесте на дистанции 5,891 км модель McLaren P1 достигла максимальной скорости 64,3 км/ч по сравнению с 350 км/ч у оригинального P1, сообщает Autocar: «На нем не будет установлено никаких рекордов, но пилот McLaren Формулы-1 Ландо Норрис сел за руль и успешно проехал полный круг по той же трассе в Сильверстоуне, на которой он выступал во время Гран-при Великобритании». "Это впечатляет и является огромным шагом вперед по сравнению с прошлым разом, когда команда LEGO Technic пыталась добиться аналогичного результата на Bugatti Chiron", отмечают британские СМИ. Как подчеркивают британские обозреватели, это настоящий подвиг для устройства, изготовленного из вставляемых пластиковых деталей, и это не единственная примечательность, которую рекламирует компания LEGO. Действительно, впервые автомобиль из конструктора LEGO смог преодолеть сложный поворот и полный круг по международной гоночной трассе. Для сравнения, ранее изготовленная компанией LEGO копия автомобиля Bugatti Chiron могла двигаться только по прямой.

После этого проекта LEGO планирует продолжить серию концепт-каров Ultimate, производя другие модели, уменьшенные в масштабе 1:8. Что касается сотрудничества с McLaren Automotive, то директор по испытаниям и разработкам этой компании Бен Гулливер сообщил, что этот проект станет его последним. "Этот проект завершает долгую серию сотрудничества между LEGO и McLaren», - подтвердил он.

#инновации #lego #lego technic #mclaren p1
+
Написать комментарий (0)
Собранный из деталей конструктора Lego McLaren развивает скорость 65 км/ч
Полноразмерную рабочую копию McLaren P1 собрали из 342 817 деталей LEGO - она разгоняется до 64 км/ч
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
5
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
2
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
22
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
2
EA анонсировали новую часть Battlefield
4
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
1
Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 официально подтверждены
1
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
В Петербурге начнут производить промышленных роботов для автоматизации серийных производств
+
Правительство США ежедневно выплачивает 3 млрд долларов процентов по своему государственному долгу
2
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
Драйвер AMD для Linux достиг 6 миллионов строк кода, приводя к таймауту загрузки на старых ПК
+
Пользователи Linux жалуются, что драйверы AMD стали слишком большими и начали вызывать проблемы
3
Intel разрабатывает микроархитектуры Royal Core и Cobra Core для процессоров следующего поколения
1
Флагманский процессор Core Ultra 9 285K с матплатой MSI PRO Z890-P WIFI протестирован в Geekbench
9

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
16
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
15
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
406
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
39
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
79
Трекер привычек в Notion - как отслеживать полезные привычки и приучить себя к тому, что нужно
2

Сейчас обсуждают

Alex Z
17:19
до поры до времени детка. когда сработают ты уже здесь не по хрюкаешь, а будешь наслаждаться ядерным загаром. насколько надо быть тупыми, что бы выпрашивать ядерку себе на тупую бошку?
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Бoтo -- Чaт
17:18
Что будет, что будет? У Данте пердак подгорит мегатонн этак на 100500 от того, что больше не будут выпускать да продавать "плойки", и все дела.
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
Бахтиер Кудратуллаев
17:17
они знают что делают. планомерно...потихоньку..неспеша.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Станислав Богданов
17:16
Может и так. Но мы возвращаемся к тому, что красные линии не работают.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
OgoGoLog
17:13
Ну заход в Курскую ничем не отличается от оккупации севера Донецкой области. То же ничего нового. Только больше пятачков страдать и помирать начало - на это вообще пофиг.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Alex Z
17:12
ну интул то скурвился или сбобрился не суть важно, о6осрался в общем
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Станислав Богданов
17:12
Я же говорю, нечего нового. И раньше практически каждый день что то летело.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
OgoGoLog
17:11
"ответа не последовало" Да, всего лишь теперь по Украине каждый день летят ракеты, герани и УМПК, а не раз в 2 недели как до августа.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Alex Z
17:10
бункера зелика?) клоун таки и не осмелел
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Станислав Богданов
17:10
Возле чемоданчика с коричневым содержимым.
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем