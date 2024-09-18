Компания LEGO Technic разработала и воспроизвела полноразмерную копию гоночной модели McLaren P1, которая прошла по трассе Сильверстоун в Соединенном Королевстве со скоростью 19 км/ч.

12 сентября с.г. автопроизводитель McLaren Automotive представил пилота Формулы-1 Ландо Норриса за рулем странного суперкара McLaren P1, «почти оригинальной модели» с одной единственной деталью: она полностью сделана из LEGO! Конечно, эта полноразмерная копия едет не так быстро, как настоящий P1, но все же она движется с впечатляющей скоростью для такой конструкции.

С 2016 года LEGO Technic регулярно пополняет свою серию концептуальных автомобилей Ultimate серией миниатюрных копий спортивных автомобилей в масштабе 1:8, от уменьшенных моделей до реальных версий вплоть до мельчайших механических деталей. Каждые два года выбирается и создается новое транспортное средство в версии LEGO. В июле с.г. в центре внимания оказался McLaren P1, оригинал которого был выпущен в 2023 году. Однако в этом году гигант строительных игр не ограничился простой миниатюрной версией.

В сотрудничестве с McLaren Automotive компания LEGO разработала модель в масштабе 1:1, представленную общественному мнению несколько дней назад. Это не первый раз, когда обладающий мировой известностью производитель игрушек участвует в подобном проекте. В 2018 году он уже воспроизвел полноразмерную версию Bugatti Chiron, второго в своей серии концептуальных автомобилей Ultimate. Созданный из миллиона деталей LEGO, автомобиль мог двигаться со скоростью 19 км/ч.

Как сообщает компания LEGO, полностью функциональный McLaren P1 из LEGO - результат более чем 8300 часов работы. В процессе масштабной сборки приняли участие 23 специалиста по дизайну, инжинирингу и строительству из LEGO group и McLaren Automotive. Команда приложила немало усилий: помимо стального шасси и колес, автомобиль, похоже, полностью сделан из LEGO, всего 342 817 деталей, некоторые из которых были отлиты специально для проекта. Продукт весит 1220 кг по сравнению с 1394 кг для реальной версии.

«Удивительно видеть так много элементов оригинального McLaren P1, так реалистично воспроизведенных командой LEGO Technic для полномасштабной модели», - восхищается Бен Гулливер, директор по испытаниям и разработкам McLaren Automotive, в официальном заявлении. Чтобы имитировать двигатель V8 P1, автомобиль оснащен 768 двигателями LEGO, расположенными в 8 комплектациях. Эти двигатели, а также аккумуляторы взяты из линейки Power Functions компании LEGO, которая предлагает всевозможные системы, позволяющие конструкциям LEGO двигаться. Аккумулятор для электромобиля также усиливает систему накопления энергии в автомобиле.

После завершения работы автомобиль был подвергнут испытаниям на трассе Сильверстоун в Соединенном Королевстве с британским гонщиком Ландо Норрисом за рулем. В этом тесте на дистанции 5,891 км модель McLaren P1 достигла максимальной скорости 64,3 км/ч по сравнению с 350 км/ч у оригинального P1, сообщает Autocar: «На нем не будет установлено никаких рекордов, но пилот McLaren Формулы-1 Ландо Норрис сел за руль и успешно проехал полный круг по той же трассе в Сильверстоуне, на которой он выступал во время Гран-при Великобритании». "Это впечатляет и является огромным шагом вперед по сравнению с прошлым разом, когда команда LEGO Technic пыталась добиться аналогичного результата на Bugatti Chiron", отмечают британские СМИ. Как подчеркивают британские обозреватели, это настоящий подвиг для устройства, изготовленного из вставляемых пластиковых деталей, и это не единственная примечательность, которую рекламирует компания LEGO. Действительно, впервые автомобиль из конструктора LEGO смог преодолеть сложный поворот и полный круг по международной гоночной трассе. Для сравнения, ранее изготовленная компанией LEGO копия автомобиля Bugatti Chiron могла двигаться только по прямой.

После этого проекта LEGO планирует продолжить серию концепт-каров Ultimate, производя другие модели, уменьшенные в масштабе 1:8. Что касается сотрудничества с McLaren Automotive, то директор по испытаниям и разработкам этой компании Бен Гулливер сообщил, что этот проект станет его последним. "Этот проект завершает долгую серию сотрудничества между LEGO и McLaren», - подтвердил он.