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vizir47
Египет выбирает китайские истребители J-10C для замены американских F-16
Египет объявил о замене своего стареющего парка американских истребителей F-16 китайскими J-10C Vigorous Dragon, что подтверждает дальнейшее укрепление оборонного партнерства между Китаем и Египтом на фоне роста обеспокоенности Каира политикой США в регионе и мире.

Египет официально объявил о том, что он заменит свой стареющий парк американских истребителей F-16 китайскими истребителями J-10C Vigorous Dragon.

Это решение, обнародованное во время первого Египетского международного авиасалона, отражает намерение Каира диверсифицировать источники поставок военной техники, тем самым уменьшив свою зависимость от американского оружия.

Обращает на себя внимание, что это решение было принято на фоне геополитической перестройки Египта, который недавно присоединился к БРИКС, объединяющему, в частности, таких крупных игроков, как Россия, Китай и Индия. В последние годы Египет также приобрел военную технику у России, включая МиГ-29М. Как считают военные эксперты, китайский J-10C должен стать ключевой частью разнообразного военного арсенала Египта. Это событие также отражает растущие экономические и стратегические связи между Египтом и Китаем. Участие Китая в Египетском авиасалоне в Эль-Аламейне является частью его более широких усилий по укреплению своего присутствия на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Военно-промышленное влияние Китая в регионе значительно расширилось, чему способствуют его растущие экономические связи, в частности, за счет импорта энергоносителей из этого региона.

Истребитель Chengdu J-10C, находящийся на вооружении ВВС Китая с 2004 года, представляет собой многоцелевой истребитель, оснащенный одним двигателем, треугольным крылом. Известный своей маневренностью и универсальностью, J-10C предлагает расширенные возможности по конкурентоспособной цене, что делает его привлекательной альтернативой американскому F-16V, который был предложен в качестве модернизации для египетских ВВС.

Разработанный компанией Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC), J-10C оснащен передовыми системами радиоэлектронной борьбы и радаром с активной антенной решеткой электронного сканирования (AESA). Он поддерживает многоцелевые операции с использованием целеуказателей, бомб с лазерным наведением и ракет класса "воздух-воздух". J-10C в настоящее время находится на вооружении армий Китая и Пакистана, а Египет выразил заинтересованность в приобретении дюжины единиц, в первую очередь из-за его более низкой стоимости по сравнению с западными и российскими истребителями.

J-10C спроектирован с аэродинамической схемой "бесхвостая дельта-утка", которая улучшает его маневренность и общую подъемную силу. Он оснащен российским двигателем "Люлька-Сатурн" АЛ-31ФН, способным развивать максимальную скорость 2200 км/ч и дальность полета 3200 км. Кроме того, он оснащен современной авионикой, включая датчик IRST и различные внешние модули бортового оборудования для навигации, целеуказания и радиоэлектронной разведки.

Несмотря на принятие на вооружение китайских истребителей, Египет продолжает поддерживать отношения с Соединенными Штатами в области обороны, о чем свидетельствует недавнее соглашение о приобретении двух транспортных самолетов C-130J Hercules в рамках американской программы зарубежных военных продаж (FMS). Однако переход на J-10C представляет собой значительный сдвиг, поскольку американские истребители F-16, которые составляли основу египетских ВВС с 1980-х годов, в настоящее время считаются устаревшими перед лицом современных систем ПВО.

Как отмечают западные военные наблюдатели, на решение Египта повлияли несколько факторов, в том числе экономическая эффективность J-10C и его передовые боевые возможности. Кроме того, обеспокоенность Египта политикой США в регионе, в частности, его поддержкой израильских операций в Газе, возможно, также сыграла свою роль в переходе на китайские оборонные технологии.

Благодаря этому приобретению Египет станет второй страной после Пакистана, которая будет эксплуатировать китайские истребители J-10C. Ожидается, что египетские военно-воздушные силы развернут эти истребители для повышения своих оперативных возможностей в Северной Африке и на Ближнем Востоке, укрепляя позиции Египта как региональной военной державы.

Интерес Египта к китайским истребителям выходит за рамки J-10C, и страна также проявляет интерес к J-31, малозаметному истребителю пятого поколения. В то время как J-10C обладает многофункциональными возможностями при низкой стоимости, это делает его конкурентоспособным с западными и российскими самолетами. J-31 рассматривается как стратегический актив для противодействия израильским F-35. Усовершенствованные характеристики малозаметности J-31, возможности уклонения от радаров и современные системы вооружения делают его серьезным кандидатом на модернизацию воздушных сил Египта и поддержание баланса сил в регионе. Его способность выполнять задачи по бомбардировке, перехвату и непосредственной поддержке с воздуха еще больше усиливает интерес Египта, особенно в геополитическом контексте, когда он стремится диверсифицировать свои оборонные ресурсы в ответ на санкции в отношении России и американо-израильские отношения.

Военно-воздушные силы Египта (ВВС) играют центральную роль в оборонной стратегии страны, располагая разнообразным парком истребителей из различных источников. В настоящее время Египет эксплуатирует американские F-16, российские МиГ-29 и французские Rafales, что отражает стратегию диверсификации вооруженных сил. Однако многие из этих самолетов, особенно F-16, считаются устаревшими и менее эффективными против современных угроз.

Оборонное партнерство между Китаем и Египтом имеет долгую историю, начиная с 1970-х годов. На протяжении десятилетий это партнерство укреплялось благодаря поставкам различной китайской военной техники, включая подводные лодки, эсминцы, ракетные катера и самолеты.

#военные новости #военное противостояние #египет и китай #модернизация армии египта #экспорт военного оружия китая
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