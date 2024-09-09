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vizir47
Западные СМИ публикуют подробности провала курской авантюры ВСУ
Западные СМИ, признавая явные успехи российских военных в ходе СВО и стабилизации ими ситуации в Курской области, дают весьма плачевную картину в отношении значительной потери Украиной бронетехники и танков.

Как вынуждены признать западные СМИ, за прошедшую неделю украинский конфликт был отмечен продолжающимися активными боевыми действиями при явных успешных действиях российских военных в Донецкой народной республике и стабилизации ими ситуации в Курской области, где украинская интервентская кампания откровенно захлебнулась. В течение недели российские войска продолжали продвигаться на запад и юго-запад от Авдеевки, освободив несколько деревень в этом районе. ВС России расширяют зону своего контроля, чтобы укрепить свои фланги, продвигаясь к городу Покровску, последнему крупному населенному пункту в регионе, находящемуся под контролем Украины. Также сообщалось о новых успехах российских военных возле "временного выступа", группы деревень на западе ДНР, об освобождении села Пречистовки, расположенного на полпути между Времевским выступом и городом Угледар, который пока еще контролируется украинцами и превращен ими в важную крепость.

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Отмечается, что украинское вторжение в Российскую Курскую область явно выдохлось. Российская армия отразила несколько украинских атак в течение недели и продолжила наносить дальние удары по резервам, которые накапливаются в Сумской области Украины.

Как отмечают западные военные эксперты, напав на российскую территорию там, где она казалась наименее защищенной, Киев нанес «удар», от которого ему самому сейчас весьма трудно оправиться. Украинская армия мобилизовала для курской операции значительные средства, которых сейчас ей не хватает в Донбассе, отмечает в своей сводке французское министерство Вооруженных сил. При этом, как подчеркивается, одной из проблем, которая встаёт перед украинской армией, становится проблема замены техники, которую она потеряла за последний период. Так же обстоит дело и с танками.

При этом отмечается, что если российские вооруженные силы могут положиться на свою военную промышленность, чтобы компенсировать свои потери в боевой технике и, в частности, на Уралвагонзавод, который только что поставил им новую партию танков Т-90М Прорыв, то украинская армия не может рассчитывать ни на что, кроме помощи Запада.

В начале 2023 года партнеры Украины задались вопросом, стоит ли поставлять ей танки западной разработки. В конце концов сопротивление Берлина было побеждено... и было решено уступить украинской армии немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и американские М1А1 Abrams SA. По данным сайта Oryx, который документирует потери обеих сторон в ходе СВО, количество украинских танков сильно сократилось. Так, из 21 полученных Киевом Leopard 2A6 (18 подаренных Германией и 3-Португалией) 12 были уничтожены или повреждены и/или брошены. 21 Leopard 2A4 постигла та же участь из 40, поставленных на данный момент (14 Польшей, 8 Канадой, 8 Норвегией и 10 Испанией). Однако украинская армия может надеяться на их замену, поскольку Мадрид объявил о передаче в дар 19 экземпляров в марте сего года, к которым добавятся еще 14, которые Нидерланды и Дания приобрели для передачи Киеву. Шведский вариант Leopard 2 - Stridsvagn 122 испытал наибольшие потери: из 10 поставленных 7 были уничтожены/повреждены/брошены.

Ситуация с M1A1 Abrams СА в последнее время регулярно обсуждается западными союзниками Украины. Уместно напомнить, что 31 такой танк, поставленный украинской армии в сентябре 2023 года, был задействован в бою очень поздно. Первый экземпляр был потерян в феврале во время боев за Авдеевку. С тех пор, согласно данным, собранным Oryx, еще 13 постигла та же участь. В апреле сообщалось, что Генеральный штаб Украины принял решение убрать M1A1 Abrams с линии фронта из-за угрозы российских дистанционно управляемых боеприпасов.

В заявлении Associated Press американский военный чиновник недавно объяснил, что украинцы «не приняли тактику, которая могла бы сделать танки Abrams более эффективными», отложив в сторону «общевойсковой подход». M1A1 Abrams «исключительно хорошо защищен от прямого огня с других боевых машин», но он «не был спроектирован таким образом, чтобы его можно было защитить от атак сверху, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, будь то противотанковые управляемые ракеты, дроны или дистанционно управляемые боеприпасы», - позже прокомментировал генерал Джеффри Норман, ответственный за обновление бронетехники армии США, в интервью изданию Breaking Defense.

В этой связи американские военные эксперты напоминают, что M1A1 Abrams оснащен реактивной броней M19 ARAT.

Наконец, западные эксперты указывают, что Challenger 2 на данный момент является танком, который, кажется, справляется лучше всего в ходе СВО. Из 14 поставленных было потеряно пока только два. Однако неизвестно, сколько из них действительно участвовало в боевых действиях, особенно с учетом того, что их силовая установка мощностью 1200 л. с. недостаточно мощная, чтобы обеспечить им удовлетворительную мобильность по пересеченной местности. «Он застрял в грязи, потому что он слишком тяжелый», - сказал украинский офицер в марте прошлого года. Кроме того, в то время только 50 % из них были в рабочем состоянии.

#сво #военное противостояние #сво2024 #ситуация с военной техникой всу
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