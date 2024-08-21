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vizir47
Британия разместила свои F-35B в Исландии для усиления позиций НАТО в Арктике
Британские истребители F-35B из 617-й эскадрильи в Мархэме активно разворачиваются в Исландии в целях усиления позиций НАТО в Арктике.

Истребители-невидимки пятого поколения F-35B Королевских ВВС Великобритании разворачиваются в исландском Кефлавике. Министр иностранных дел Исландии, комментируя это событие, без колебаний признает, что Арктика, расположенная к северу от скандинавской страны, «является регионом жизненно важного значения» не только для Исландии.

https://ac.nato.int/resources/uploads/2192/mrm-20240805-0693-op-masterer-090-beKuU1.jpg

НАТО, со своей стороны, указывает, что эти истребители из 617-й эскадрильи в Мархэме, Великобритания, «переброшены в Исландию для начала миссии НАТО по охране воздушного пространства. Они будут защищать воздушное пространство НАТО в Арктическом регионе и обеспечивать воздушное наблюдение и перехват с воздуха». Это первый случай, когда британские истребители F-35 примут участие в какой-либо миссии НАТО по охране воздушного пространства. В последний раз британские самолеты были задействованы в Исландии в 2019 году, когда четыре реактивных самолета Typhoon совершили 59 учебных вылетов и более 180 практических перехватов.

После миссии в Румынии, где шесть истребителей Typhoon и более двухсот человек личного состава действовали с авиабазы Михаила Когэлничану, "защищая" восточную границу НАТО, Королевские ВВС теперь перебазируются в Исландию, демонстрируя непоколебимую приверженность Соединенного Королевства НАТО. “Великобритания непоколебима в своей приверженности НАТО”, - заявил  Люк Поллард, министр вооруженных сил Соединенного Королевства, в своем недавнем обращении. “Эта последняя миссия воздушной полиции в Исландии демонстрирует способность Великобритании действовать и сдерживать наших противников в воздушном пространстве альянса”, - добавил он. Как было заявлено, эта переброска британских ВВС в Исландию произошла в развитие заявлений премьер-министра о «твердой приверженности Великобритании НАТО» на саммите в Вашингтоне в прошлом месяце, где была подчеркнута   «решимость Лондона защищать будущее Североатлантического союза и противостоять глобальным угрозам Великобритании и ее западным союзникам».

Присутствие F-35B в Кефлавике "является конкретной демонстрацией единства НАТО", - заявил командующий 11-й группой Королевских ВВС, вице-маршал авиации Том Берк. Исландия по-прежнему имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению, и это, безусловно, не меняется, если учесть прогнозируемые изменения на Крайнем Севере, как в связи с климатом, так и в связи с ситуацией в области безопасности. Изменение климата меняет облик Арктики, открывая ее для большего количества транспортных потоков и всплесков активности в регионе, который ранее был труднодоступен.

С 2008 года страны НАТО проводят миссии воздушного наблюдения над Исландией.  Эти коллективные действия предполагают постоянное присутствие истребителей и экипажей Альянса, готовых быстро отреагировать на возможные нарушения воздушного пространства.

Обладающие радиопоглощающими свойствами реактивные самолеты пятого поколения спроектированы таким образом, чтобы их было трудно обнаружить с помощью радара, а модель F-35B способна совершать вертикальную посадку и взлетать с очень коротких взлетных полос.

По оценкам западных военных наблюдателей, «растет ощущение, что альянс НАТО в последнее время усиленно сосредоточен на Арктике, обращая свое внимание на север, в то время как Россия усиливает свое присутствие в регионе, а Китай с большим интересом наблюдает за ситуацией». Североатлантический союз прочно контролирует Арктический регион: подавляющее большинство стран, окружающих Арктику, являются членами НАТО, что усилилось после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический союз.

При этом западные СМИ признают, что устремление России в Арктику обусловлено прежде всего стремлением открыть Северный морской путь, пользуясь глобальным потеплением океана и таянием льдов. Маршрут, проходящий через север российской территории, в пределах ее территориальных вод, мог бы использоваться международными судами, что позволило бы России получить коммерческое влияние в этом районе. Другими словами, Россия стремится играть роль в мировой торговле, аналогичную влиянию Ирана на добычу нефти через Ормузский пролив.

Однако, признают с сожалением западные наблюдатели, трансформация окружающей среды идет рука об руку с ухудшением отношений между Россией и западными странами в последнее время...

#арктика #военное противостояние #ввс великобритании в исландии #участие великобритании в контроле арктики
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