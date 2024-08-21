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vizir47
Великобритания запустила свой первый спутник-шпион Tyche
В информационном пространстве активно обсуждается запуск Великобританией первого спутника-шпиона Tyche в рамках программы ISTAR. В Европе выражается удивление такой демонстрацией усилий со стороны британских вооруженных сил, которые, как отмечается, Брексит ослабил.

Британские и европейские СМИ активно комментируют запуск Соединенным Королевством первого спутника-шпиона Tyche в рамках программы ISTARI, направленной на развертывание группировки разведывательных спутников к 2031 году, и отмечают заметное продвижение Великобритании в области космической разведки.

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Как  отмечают британские СМИ, впервые Соединенное Королевство вывело на орбиту военный спутник-шпион с космической базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках миссии "Transporter 11". Этот спутник предназначен для предоставления изображений и видео земной поверхности, что расширяет возможности разведки и наблюдения (ISR) Соединенного Королевства.

Спутник Tyche является первым в серии, запланированной в рамках программы ISTARI, с бюджетом около 1,2 миллиарда долларов США. Эта амбициозная программа направлена на создание к 2031 году спутниковой группировки ISR, дополненной современными наземными системами. Как заявило британское министерство обороны,  спутник Tyche будет также играть ключевую роль в мониторинге стихийных бедствий, окружающей среды и оценке воздействия на изменение климата. Согласно заявлению министерства обороны Великобритании, важность запуска такого спутника-шпиона в значительной степени подтвердили последние события в Украине, где использование космической разведки доказало решающее значение таких сведений для военных операций. Как подчеркнула британский министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл:  “Tyche будет предоставлять важную разведывательную информацию для военных операций, а также выполнять более широкие задачи в рамках потребностей правительства”.     

Спутник разработан и построен Surrey Satellite Technology Limited (являющейся дочерней компанией Университета Суррея, но в настоящее время полностью принадлежащей Airbus Defence and Space)   в рамках контракта стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов (28 миллионов долларов США), заключенного британским подразделением по военным закупкам Defence Equipment and Support (DE&S). Tyche весит 150 килограммов и имеет размеры, сопоставимые с размерами стиральной машины. Эта миссия подчеркивает тесное сотрудничество Великобритании с американскими компаниями, занимающимися космическими технологиями, такими как SpaceX.

Tyche будет работать на низкой околоземной орбите (LEO) до 2029 года, за ним последуют запуски трех других аналогичных британских спутников (Juno, Oberon и Titania), которые будут включены в программу MINERVA по технологиям и инновациям стоимостью 127 миллионов фунтов стерлингов (164 миллиона долларов). Результаты работы MINERVA будут определять долгосрочное развитие проекта ISTARI.

Впервые о проектировании и сборке Tyche было объявлено в апреле 2022 года, как о “важном первом шаге в определении вычислительной мощности, радиочастот и возможностей получения изображений, необходимых Космическому командованию Великобритании для своевременного предоставления докладов космической разведки". Примечательно, что решение о запуске спутника Tyche и последующего расширения такой британской группировки спутников космической разведки было принято вскоре после начала Россией СВО в Украине и принятия властями Великобритании решения об усилении военной помощи Киеву. Как сообщается, "над этим проектом работали около 100 высококвалифицированных специалистов".  

Помимо ISTARI, Великобритания в настоящее время инвестирует в модернизацию находящейся в эксплуатации военной спутниковой группировки связи Skynet 5 до более современной системы Skynet 6, запуск которой запланирован на 2025 год и основан на телекоммуникационной спутниковой платформе Eurostar Neo.

Многие страны, в первую очередь Франция, в комментариях по поводу британского запуска спутника-шпиона Tyche на скрывают своего удивления такой демонстрацией усилий со стороны британских вооруженных сил, которую, как отмечается, Брексит, казалось, ослабил. При этом отмечается что, несмотря на серьезные проблемы в деятельности министерства обороны Великобритании, оно пытается  позиционировать Великобританию как стратегического лидера в области военно-космических технологий и глобального наблюдения.

#военное противостояние #британская космическая разведка #британский спутник-шпион tyche #программа istari
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