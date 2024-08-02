ВМС США получили 14-й быстроходный, высокоманевренный сетевой надводный боевой корабль типа Freedom - USS Nantucket (LCS 27), разработанный для удовлетворения насущных потребностей в судах с малой осадкой для работы в прибрежных водах.

Как сообщают ВМС США, ими получен 14-й прибрежный боевой корабль типа Freedom - USS Nantucket (LCS 27) на верфи Fincantieri Marinette Marine в Маринетте, штат Висконсин. Местом приписки Nantucket будет Мейпорт, штат Флорида.

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Nantucket - четвертый корабль ВМФ указанного класса. Вслед за Nantucket на верфи Fincantieri Marinette Marine shipyard строится еще два корабля в модификации Freedom. Будущий USS Beloit (LCS 29) планируется сдать летом 2024 года. USS Cleveland (LCS 31), последний LCS в варианте Freedom, находится на завершающей стадии строительства рядом с Beloit.

Корабли LCS (Littoral combat ship) - это новое семейство надводных кораблей для ВМС США. LCS - это быстроходный, высокоманевренный сетевой надводный боевой корабль, оптимально укомплектованный с учетом задач, которые могут действовать в прибрежных водах и в открытом океане для противодействия прибрежным угрозам 21-го века. LCS разработан для удовлетворения насущных потребностей в судах с малой осадкой для работы в прибрежных водах, чтобы противостоять растущим потенциальным "асимметричным" угрозам, связанным с прибрежными минами, бесшумными дизельными подводными лодками, для противодействия нелегальной перевозки на небольших, быстроходных, вооруженных лодках.

Класс кораблей LCS состоит из двух вариантов - Freedom и Independence, разработанных и созданных двумя отдельными отраслевыми командами.

Компания Austal USA возглавляет команду по созданию варианта Independence с корпусом в виде тримарана (для судов с четными номерами), а компания Lockheed Martin возглавляет команду по созданию однокорпусного варианта Freedom (для судов с нечетными номерами).

Количество кораблей LCS окончательно не определено, но предполагается, что их будет до 60, при общей численности военно-морского флота США в 375 кораблей.

Корабли LCS обеспечивают спринтерскую скорость более 40 км/ч и дальние транзитные походы более 3500 миль. Морские каркасы обеих конструкций позволяют разместить оборудование и экипаж для выполнения основных задач LCS и специальных миссий. Оба они могут эффективно запускать, контролировать и восстанавливать транспортные средства в течение длительного времени. Однако стратегия запуска и восстановления плавсредств и самолетов отличается для каждой конструкции. В этих двух конструкциях используются совершенно разные подходы к включению реконфигурируемого внутреннего объема.

В обеих конструкциях скорость составляет от 40 до 50 км/ч, в результате чего корпус максимально приподнимается над водой. Конструкция монокорпуса, разработанная компанией Lockheed Martin, приподнимает корпус. В конструкции тримарана General Dynamics, имеющего тонкий стабилизированный монокорпус, используются две выносные опоры, которые увеличивают водоизмещение и уменьшают площадь смачиваемой поверхности. Форма корпуса в обеих стратегиях проектирования обеспечивает заметное снижение нагрузки, при этом оба судна продолжают совершенствоваться с учетом изменений в проектных предложениях.

Авиационное оборудование LCS, средства запуска и эвакуации плавсредств обеспечивают поддержку специализированных комплексов для выполнения задач, оснащенных пилотируемыми и беспилотными воздушными, наземными и подводными транспортными средствами. Реконфигурируемые помещения и модули вооружения поддерживают сервисные интерфейсы между вооружением для выполнения задач. Модульность обеспечивает максимальную гибкость LCS и позволяет командирам удовлетворять меняющиеся потребности военных действий, обеспечивая при этом более быстрое и простое технологическое обновление.

Корабли LCS будут объединены в сеть для обмена тактической информацией с самолетами, кораблями, подводными лодками, объединенными подразделениями и коалициями на море и на суше, а также с оперативными группами LCS. Газовые турбины Rolls-Royce MT30 в варианте Freedom являются самыми большими из всех надводных боевых кораблей ВМС США. Полетная палуба больше, чем на фрегатах, эсминцах и крейсерах с управляемыми ракетами ВМС США.

Корабль LCS Freedom оснащен 3D-радаром воздушного поиска, ракетной установкой, пушкой среднего калибра, электрооптической/инфракрасной системой управления огнем и системой запуска ложных целей. Он также включает в себя систему боевого управления COMBATSS-21, реконфигурируемый центр управления полетами и общую корабельную вычислительную среду с открытой архитектурой.