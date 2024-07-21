Данная система объединяет беспилотные подводные аппараты (UUV) и надводные аппараты (USV) для противоминной борьбы.

Согласно сообщениям французских СМИ, ВМС Франции вводят в действие SLAMF – систему, объединяющую беспилотные подводные аппараты (UUV) и надводные аппараты (USV), которые должны будут позволить морякам работать, исключив опасность минного поля.

Как сообщается, программа SLAMF заменит все устаревшие платформы противоминной борьбы (охотники за минами класса Tripartite, гидроакустические буксировочные суда, суда поддержки дайверов). Программа SLAMF поможет обеспечить развертывание стратегических подразделений ВМС Франции (атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и авианосцев) и защитить доступ к французским портам. Она также может поддержать развертывание военно-морских сил, обеспечить эвакуацию граждан по морю, участвовать в предотвращении кризисов или вмешаться в конфликтную ситуацию.

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Эта первая часть программы SLAMF (известная в Великобритании как MMCM) является результатом франко-британского сотрудничества и частью военного соглашения Ланкастер-Хаус (2010). Контракт на проектирование, разработку и производство опытных образцов (по одному на каждую страну) был подписан в марте 2015 года между Thales и OCCAR от имени двух стран.





Каждая система SLAMF состоит из двух беспилотных морских аппаратов, один из которых оснащен гидролокатором, а другой - дистанционно управляемым транспортным средством (ROV), и двух беспилотных подводных аппаратов, отвечающих за обнаружение и локализацию мин. Дистанционно управляемый робот (MUMMS от Saab) используется для обнаружения и обезвреживания мин. Exail, субподрядчик Thales, производит беспилотные морские аппараты, оснащенные гидролокаторами Thales.

Экспедиционно портативный переносный оперативный центр (e-POC) от Thales для удовлетворения новых требований ВМС Франции к средствам борьбы с минами на базе беспилотных морских аппаратов – это, по оценкам французских военных экспертов, решение, которое в конечном итоге позволит ВМС Франции использовать подводные беспилотники для борьбы с минами на любом театре военных действий. Это обеспечит гибкую возможность управления миссией за пределами зоны боевых действий, помогая уберечь военно-морской персонал от опасности. Центр Thales e-POC выполнен в компактном форм-факторе (аналогичен большому ноутбуку с 3 экранами), который легко переносится. Это позволит военно-морским операторам управлять тремя беспилотными морскими аппаратами для борьбы с минами. Как стало известно изданию Naval News, флотилия противоминной обороны ВМС Франции планирует использовать e-POC в моторных надувных лодках RHIB (rigid-hulled inflatable boat).

Уже известно, что ВМС Франции планируют получить 8 модулей SLAMF к 2030 году, а также 6 кораблей-носителей сверхмалого размера для беспилотных морских аппаратов, известных как “противоминные корабли” (BGDM), и 5 судов поддержки водолазов EOD, известных как “противоминные базы нового поколения” (BBPD NG).

В конце августа 2023 года Франция подписала меморандум о взаимопонимании с Бельгией и Нидерландами по разработке и строительству будущих противоминных кораблей для ВМС Франции. Проект корабля-носителя бельгийско-голландской программы rMCM будет использован в качестве базового проекта для программы ВМС Франции “Минные бои”.

Будущие французские корабли противоминной обороны (BGDM) будут основаны на единой конструкции, чтобы максимально приблизить корабли трех стран к друг другу, и будут включать в себя адаптацию, необходимую для приема и внедрения специфических французских систем, в частности MLCM, модуля противоминного противодействия, созданного в рамках франко-британского сотрудничества. Представитель французского министерства обороны тогда добавил, что французские BGDMS будут заказаны в рамках второго этапа программы SLAM-F/MMCM, запуск которой в производство запланирован на 2024 год, а первые поставки начнутся в 2028 году.

Основным отличием между судами трех стран будет “система управления набором инструментов”: в то время как программа rMCM использует системы, в основном разработанные и произведенные в Бельгии французской компанией Exail (ранее ECA Group), на французских судах будут установлены беспилотные системы, разработанные и произведенные французской компанией Thales в рамках программы SLAMF.