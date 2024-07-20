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vizir47
ВМС США проводят наземные испытания механизма перезарядки ракет вертикального пуска в открытом море
По сообщениям СМИ, ВМС США проводят испытания механизма перезарядки ракет вертикального пуска на кораблях в открытом море с использованием специально разработанного крана TRAM.

В военно-морском центре надводных боевых действий (Naval Surface Warfare Center, подразделение Port Hueneme) завершились первые наземные испытания нового механизма, способного перезаряжать элементы системы вертикального пуска (VLS) ВМС США, находясь в открытом море.

U.S. Navy Demonstrates VLS Reload in San Diego Harbor

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В 2023 году министр военно-морских сил Карлос Дель Торо в своем выступлении на симпозиуме Американского общества военно-морских инженеров по боевым системам 2023 года заявил, что перезарядка VLS в море   является “главным приоритетом”. В своем выступлении он также впервые упомянул о механизме перезарядки вооружения (Transferrable Rearming Mechanism - TRAM) - концепции 20-летней давности, которая была объявлена наиболее осуществимой, позволяющей кораблям перезаряжать свои ракетные батареи во время движения. Хотя служба использовала подъемные краны   на крейсерах класса Ticonderoga и ранних эсминцах класса Arleigh Burke, эти краны считались непрактичными и опасными из-за проблем с их относительным перемещением.

С помощью TRAM военно-морской флот надеется преодолеть эти проблемы. Рич Хэдли (Rich Hadley), директор отдела пополнения запасов NSWC Port Hueneme, заявил в пресс-релизе о тестировании, что “решение ключевых проблем относительного движения TRAM позволяет выполнять перегрузочные операции во время выполнения работ в сложных морских условиях, что значительно повысит логистическую гибкость и устойчивость флота, а также его темп стрельбы на большом удалении от баз.”

TRAM, который был разработан собственными силами подразделением Центра надводных боевых действий ВМС в Порт-Уэнеме для обеспечения перегрузки вертикальных пусковых установок в условиях, приближенных к состоянию моря 5 (т.е. при высоте волн до 4 м), использует шарнирно-сочлененный кран, который может поднимать и поворачивать ракетный контейнер вертикально, а затем опускать его в пусковую установку. В настоящее время корабли ВМС США должны возвращаться в порт для пополнения шахт вертикального пуска, как только запасы ракет будут исчерпаны или уменьшатся. Военно-морской флот традиционно проводит перегрузку ракет VLS у причала с помощью кранов, что требует от военных кораблей длительного возвращения в порт для пополнения запасов ракет. Система вертикального пуска MK 41 (VLS) первоначально была спроектирована с так называемым подъемным краном, позволяющим производить перевооружение в море, но ее оказалось сложно использовать в эксплуатации, и позже она была снята с вооружения.

 Учитывая уроки, извлеченные из событий на Красном море, и опасения по поводу возможного возникновения сложностей в Индо-Тихоокеанском регионе, необходимость в перегрузке ракет только возросла с момента разработки концепции в 2022 году. Разработка такой системы шла быстрыми темпами и в декабре 2023 года в NSWC Port Hueneme появилась испытательная база.  “Эта демонстрация, которую вы великолепно провели в сжатые сроки, установленные госсекретарем, является мощным сигналом. Эта революция в надводной войне сделает наш существующий флот еще более грозным, как в плане постоянного присутствия на передовой, так и в плане смертоносности, создаст новый мощный краткосрочный фактор сдерживания, который нарушит стратегические расчеты наших противников”, - отметил тогда Стив Брок, старший советник министра военно-морского флота.

Хотя конкретные характеристики TRAM пока неизвестны, заявления Министра военно-морских сил и изображения наземного испытательного комплекса в порту Уэнем указывают на то, что система предусматривает переброску ракет с судна снабжения на военный корабль. По словам Рича Хэдли, директора отдела пополнения запасов NSWC Port Hueneme, TRAM “позволит кораблям перезаряжать ракеты точно так же, как они заправляются топливом — с помощью подключенного устройства для пополнения запасов на ходу, на большой скорости и в открытом океане”. В отличие от старого подъемного крана, контейнеры с ракетами будут закреплены на кране во время процесса перезарядки.

Командование морских систем ВМС США руководило моряками с USS Chosin (CG-65) и экспедиционной перегрузочной компании во время проводившихся испытаний, осуществляя мониторинг на месте с помощью приборов. Как сообщает издание Naval News, хотя системе еще предстоит завершить свои морские испытания, которые запланированы на осень, данные, собранные   в ходе этих испытаний, будут активно использованы.

#вмс сша #механизм перезарядки вооружения (tram) #перезарядка ракет вертикального пуска в море
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