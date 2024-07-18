По мере приближения Олимпийских игр в Париже спортсмены готовятся не только к соревнованиям, но и к изнуряющей летней жаре. Поскольку ожидается, что температура снова повысится здесь после рекордных значений в 2023 году, спортсмены столкнутся с дополнительными трудностями в борьбе за спортивное золото. И такой прогноз подтверждает французское метеорологическое агентство "Метео-Франс", которое прогнозирует, что в июле 2024 года погода будет теплее, чем обычно, хотя точные прогнозы еще не получены.

В соответствии со своим обязательством провести самые экологичные Игры в истории, Париж-2024 не будет оснащать помещения спортсменов кондиционерами. Это экологичное решение означает, что спортсменам необходимо будет особенно внимательно следить за температурой своего тела во время тренировок, восстановления и соревнований. “В Париже может быть очень жарко и невыносимо душно, как это было в Токио во время последней Олимпиады”, - говорит Крейг Хеллер, профессор биологии Стэнфордского университета, специализирующийся на регуляции температуры тела. “И это повышение температуры окружающей среды оказывает большое влияние на работоспособность”.

Стэнфордский университет, известный своими олимпийскими спортсменами, уже давно стал благодатной почвой для медалистов Олимпийских игр, и с 1912 года по крайней мере один выпускник становился призером всех Олимпийских игр. В Токио-2020 спортсмены из Стэнфорда завоевали 26 медалей, а в Рио-2016 - 27.

Активные научные исследования университета и его расположение рядом с Кремниевой долиной помогли создать новые решения для спортсменов, страдающих от экстремальной жары. В частности, среди этих инноваций - устройство CoolMitt, изобретенное Хеллером в соавторстве с коллегами по университету.

Это устройство, выполненное в виде перчатки, отводит тепло от тела, охлаждая кровь, которая затем циркулирует обратно к сердцу и мышцам.

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Как указывают изобретатели, CoolMitt можно использовать во время перерывов в соревнованиях, между подходами и повторениями в тренажерном зале, а также в любой короткой паузе во время тренировок или соревнований. “Если вы отводите тепло от внутренней части тела, это предотвращает накопление тепла в активных мышцах, и они продолжают работать”, - объяснил Хеллер. “Итак, что делает CoolMitt, так это предотвращает гипертермию, повышение температуры тела до опасного уровня. И, следовательно, это позволяет вам выполнять больший объем физической нагрузки. А если у вас больше такого объема, вы получаете больший эффект кондиционирования”.

Согласно проведенному университетом исследованию, CoolMitt воздействует на гладкие поверхности кожи — участки тела, не покрытые волосами, которые “содержат специализированные сосудистые структуры, способствующие потере тепла”. Когда спортсмены кладут ладони на пропитанную водой подушечку внутри рукавицы, установленную на температуру от 10 до 12 градусов по Цельсию, устройство эффективно отводит тепло из крови до того, как оно достигнет уровня сужения сосудов, тем самым поддерживая оптимальный кровоток и охлаждение.

Тайлер Фридрих, заместитель директора по прикладной атлетике Стэнфордского университета, давно сотрудничает со спортсменами в разработке силовых программ и тренировочных комплексов. Он подчеркивает важность регулирования температуры для достижения максимальной производительности. “Мы знаем, что при перегреве мы не сможем работать на том уровне, на котором хотим или на котором должны быть. И поэтому регулирование температуры в некоторых случаях может быть критичным и жизненно важным для работы на высоком уровне”, - говорит Тайлер Фридрих.

Хотя традиционные методы, такие как ванны со льдом и холодные полотенца, широко используются, их эффективность часто ставится под сомнение. Недавние исследования показывают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности погружения в холодную воду.

Однако Тайлер Фридрих отметил, что CoolMitt заметно изменил ситуацию. “Спортсмены замечают, что в конце игры чувствуют себя так же бодро, как и в начале”, - отметил он. “Это имеет большое значение как с психологической точки зрения, так и просто с точки зрения результативности”.