Французские власти в последние месяцы заметно активизировали свои действия по поддержке Украины, в частности по поставкам киевским властям беспилотников своего производства.

Как следует из сообщений СМИ, Франция активно подключилась к западной коалиции, ответственной за поставку беспилотников Украине, которая была официально оформлена в середине июня в Брюсселе. Предложенная в феврале с.г. Латвией, эта коалиция по обеспечению Украины беспилотниками расширилась в июне с присоединением к ней Франции и Италии, которые подписали письмо о намерениях во время встречи в Брюсселе контактной группы по оказанию помощи в обороне киевским властям. «Мы высоко ценим решение Италии и Франции официально присоединиться к коалиции по обеспечению Украины беспилотниками. Это еще одно подтверждение решимости членов НАТО поддерживать Украину до ее победы», - подчеркнул на брюссельской встрече министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Таким образом, 14 стран, уже подписавших указанное соглашение, намереваются как можно скорее доставить один миллион беспилотников вооруженным силам Украины посредством совместных поставок и закупок. На данный момент, как сообщается, членами коалиции собрано более 500 миллионов евро для финансирования этой инициативы.

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Эти средства, в частности, идут на поддержку тендера, объявленного Латвией и Великобританией, на приобретение тысяч беспилотных летательных аппаратов «управляемых от первого лица» (FPV), систем, которые, по заявлениям Министерства обороны Великобритании, «зарекомендовали себя очень эффективными на поле боя». Как отметил британский представитель, заключенное 28 июня коалиционное соглашение западных стран является лишь первым в серии проектов, посвященных этим беспилотным летательным аппаратам FPV и помощи Украине.

5 июля Министерство обороны Латвии объявило об отправке партии беспилотников в течение текущего месяца, а также о том, что более 2500 беспилотных летательных аппаратов различных типов и возможностей будут поставлены Украине на сумму 4 млн евро. Первые 300 экземпляров поступят на территорию Украины в ближайшие дни.

Согласно сообщениям СМИ, по состоянию на 1 мая 2024 года Франция поставила Украине 220 разведывательных беспилотников с начала конфликта. Вместе с тем было объявлено о других усилиях Парижа, в том числе о поставке ста дистанционно управляемых боеприпасов малой дальности Oskar, разработанных Delair и KNDS France в рамках проекта Colibri, инициированного агентством оборонных инноваций Франции.





В рамках этого контракта Министерство вооруженных сил Франции в ферале 2024 года разместило заказ на 2000 дистанционно управляемых боеприпасов (MTO), из которых, помимо 100 БПЛА для вооруженных сил Украины, до конца 2025 года французские промышленники должны будут поставить оружие не только для ВСУ, но и для французской армии. "Франция закупит 2000 дистанционно управляемых боеприпасов ( ... ), которые будут использоваться как для нужд французской армии, так и для нужд Украины», - объявил в конце февраля с.г. министр вооруженных сил Себастьян Лекорну во время визита на тулузскую производственную площадку компании Delair, изготавливающей беспилотники.

Производство согласно проекту беспилотников малой дальности Colibri было инициировано DGA и Агентством оборонных инноваций (AID) Франции. Две компании Delair/Nexter и Novadem/MBDA были выбраны в конце 2022 года для производства MTO с минимальной дальностью действия 5 км и запасом хода не менее 30 минут. Одной из задач проекта Colibri было достичь невысокой удельной стоимости (менее 20 000 евро) таких беспилотников. 2 000 боеприпасов будут поставлены в 2024 и 2025 годах. Компании Delair и Nexter в рамках этого контракта сделали ставку на производство беспилотников UX11, модифицированных для доставки боевого заряда весом около 500 г. Первая партия беспилотников из этого заказа должна быть поставлена в течение этого лета.

Вместе с тем французские военные эксперты напоминают, что Украина уже несколько месяцев получает БПЛА UX11 по предыдущему контракту на 150 БПЛА UX11 и DT26, заключенному Министерством вооруженных сил Франции в июле 2023 года и к настоящему времени уже полностью выполненному. При этом ими отмечается, что активизация Францией участия в поставках значительного числа беспилотников Украине представляет интерес не только для властей Киева, но и для французских промышленников, желающих тем самым усовершенствовать собственную технологию производства БПЛА и решить проблемы трудоустройства рабочих в стране.