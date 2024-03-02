По сообщению министра обороны Франции Себастьяна Лекорну, Пятая республика намеревается усилить военную поддержку Киева. И в этом контексте в 2024-2025 годы планируется поставить Украине 2000 беспилотников-камикадзе.

Как сообщают французские СМИ, Париж усиливает свою военную поддержку Киева. Министерство вооруженных сил Пятой республики собирается заказать 2000 беспилотников-камикадзе в ближайшие недели, объявил министр обороны Себастьян Лекорну. Первые 100 будут отправлены в Украину к лету этого года, остальные - в ближайшее время.

По мнению Себастьяна Лекорну, это первые инвестиции в такие дистанционно управляемые боеприпасы (MTO), которые «являются частью важных усилий, направленных на то, чтобы сблизить наши армии». В прошлом году, отметив массовое применение этих МТО на Украине, которые уже использовались во время Нагорно-Карабахского конфликта, Париж срочно разместил заказ почти на сотню американских дистанционно управляемых беспилотников Switchblade. Как сообщается, Париж также намерен использовать накопленный опыт использования таких беспилотников на Украине для совершенствования технологий их защиты от радиоэлектронной борьбы и помех GPS, которые широко используются российскими вооруженными силами.

реклама

Заказ, который министерство собирается разместить, является частью французского проекта под названием "Colibri". Запущенный почти год назад, этот проект направлен на разработку MTO, способных работать в радиусе пяти километров по цене менее 20 000 евро за единицу. Для достижения этой цели правительство обратилось к двум консорциумам: производителю дронов и специалисту по пиротехнике, с одной стороны, - Delair и Nexter, а с другой – к производителям дронов Novadem и MBDA.

Первые 100 беспилотных летательных аппаратов, которые планируется передать Киеву этим летом, будут заказаны у Delair и Nexter. Остальные 1900 беспилотников должны быть поставлены в 2024-2025 годах.

Планируемый к передаче Киеву беспилотный летательный аппарат Delair UX-11 весит 1,4 кг и может пролететь за 1 час 20 минут расстояние до 25 километров, неся нагрузку в несколько сотен граммов. Компания Delair уже поставила Киеву 100 разведывательных беспилотников UX-11, а также 50 более массивных дронов DT-26 с лета и собирается поставить еще 150.