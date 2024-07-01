Министерство обороны США дало разрешение на разработку компьютерного облачного сервиса, который добавит мощности и возможности удаленного доступа к высокопроизводительным компьютерам Пентагона.

Министерство обороны США наконец-то согласилось на разработку компьютерного облачного сервиса, который добавит мощности и возможности удаленного доступа к высокопроизводительным компьютерам Пентагона. Одобрение было получено после того, как две компании Rescale и Parallel Works завершили 18-месячный период создания прототипов. Эти компании продемонстрировали, что их решения успешно увеличивают вычислительную мощность суперкомпьютерных ресурсных центров Программы модернизации высокопроизводительных вычислений (HPCMP) без существенного увеличения затрат на оборудование или требований к нему.

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В этой связи подразделение оборонных инноваций Министерства обороны (DIU) и компания Rescale выпустили меморандум об успешном выполнении программы Rescale, позволяющей организациям Министерства обороны, которым требуются повышенные вычислительные мощности для выполнения задач, заключать контракты с компанией Rescale без необходимости повторной экспертизы. Обширная оценка, проведенная в течение нескольких лет, подтверждает, что облачная платформа Rescale cloud platform может обеспечить безопасный, совместимый доступ по требованию к услугам высокопроизводительных вычислений (HPC) за счет автоматизации управления современными гибридными и мультиоблачными системами HPC. Платформа Rescale обеспечивает значительные преимущества для оптимизированного, быстрого и эффективного доступа к высокопроизводительным системам, включая как локальные центры обработки данных, так и основные облачные сервисы.

Как сообщается, эти решения, объединяют центры, а также нескольких поставщиков облачных услуг в надежную сеть, предлагающую Министерству обороны широкий спектр возможностей высокопроизводительных вычислений в рамках единой согласованной экосистемы, говорится в пресс-релизе подразделения инноваций Пентагона. “Эта возможность позволяет HPCMP безопасно сочетать возможности суперкомпьютерных ресурсных центров Министерства обороны (DSRC) с гибкостью и разнообразным оборудованием, предоставляемым коммерческими облачными провайдерами, для создания единой экосистемы для исследователей Министерства обороны”, - сказал Бенджамин Парсонс, технический директор HPCMP. “Исследователи теперь могут получать доступ к облачным ресурсам, когда это необходимо, для повышения эффективности своей работы в локальных центрах. Это дало им доступ к более широкому спектру аппаратного обеспечения и возможность масштабировать ресурсы сверх того, что возможно в настоящее время, и все это в рамках одной безопасной и простой в использовании среды”, - добавил он.

Компания Rescale, занимающаяся облачными платформами для вычислительной инженерии, исследований и разработок, заявила, что ее платформа продемонстрировала значительные преимущества для оптимизированного, быстрого и эффективного доступа к высокопроизводительным системам, включая как локальные центры обработки данных, так и основные облачные сервисы. Это же подтверждает и отчет агентства Министерства обороны США, которое занимается исследованием и разработкой новых технологий для использования в обороне (DIU). По данным компании, возможности, предоставляемые Rescale, расширяют возможности Министерства обороны и других федеральных агентств по обработке производственных и исследовательских нагрузок для оперативного и стратегического анализа, а также координацию ресурсов в среде, соответствующей некоторым из самых высоких национальных стандартов и предписаний в области безопасности. Также указывается, что HPC-as-a service от Rescale обеспечивает технологические прорывы, значительно снижая сложность выполнения вычислительных задач HPC и искусственного интеллекта.

“HPCMP с нетерпением ожидает возможности предоставить эту возможность нашим партнерам из Министерства обороны для дальнейшего повышения эффективности высокопроизводительных вычислений и анализа данных”, - сказал Бенджамин Парсонс. “Эти возможности необходимы для удовлетворения потребностей научно-технических, испытательных и оценочных служб Министерства обороны, а также служб закупок, которые играют ключевую роль в поддержке военных по всему миру”.

“Хотя в обычном ноутбуке используется четыре ядра центрального процессора, теперь же , когда эти люди решают сложные задачи, они запускают что-то, аналогичное использованию 10 000 ядер”, - сказал Мэтт Макки, главный операционный директор Rescale, в интервью изданию Defense One.