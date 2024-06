Италия активно втягивается Вашингтоном в региональные военные учения в Индо-Тихоокеанском регионе совместно с AUKUS и Японией. Впервые истребители ВВС и ВМС Италии примут участие в региональных учениях, таких как Pitch Black и RIMPAC.

США, Великобритания и Австралия, договорившись в 2021 году о создании нового военного союза AUKUS, провозгласили свое стратегическое сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) не только в целях совместного противодействия Китаю, в лице которого они видят укрепляющегося в экономическом и военном плане конкурента в этой части планеты. Но и в целях совместного блокирования большей части Антарктиды, богатой значительными залежами природных богатств, которые в нынешних условиях приобретают все большую ценность.

Понимая, что указанные цели весьма трудно реализовать силами только трех стран-участниц AUKUS, тем более, что две из них находятся на значительном удалении от этого региона, Вашингтон и Лондон в последний период стали вовлекать в этот «союз» дополнительных участников. В этой связи особый акцент был сделан, прежде всего, на привлечении Японии, а также Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии.

Однако в последнее время указанные действия стали все активнее проявляться в отношении Италии, в целях использования ее немалого военного потенциала «для наведения англосаксонского порядка в Индо-Тихоокеанском регионе».

Так, сразу же после завершения на днях участия в прошедших под эгидой США учениях Red Flag Alaska 24-1 и Distant Frontier, итальянские военно-воздушные силы совместно с ВМС Италии были приглашены Вашингтоном предпринять еще одно развертывание, на этот раз в ИТР, получившее название “Индо-Тихоокеанский прыжок”. Впервые истребители ВВС и ВМС Италии примут участие в региональных учениях, таких как Pitch Black и RIMPAC.

Часть итальянских сил и средств, принимающих участие в этом «развертывании», будет, как стало известно, доставлена в ИТР на танкерах KC-767A при поддержке C-130J для участия в серии учений совместно с такими странами, как Австралия и Япония. В то время как второй воздушный компонент присоединится к Индо-Тихоокеанскому региону на борту итальянского перевозчика ITS Cavour.

В ходе запланированного шестимесячного пребывания в Индо-Тихоокеанском регионе катер ВМС Италии ITS Cavour впервые примет участие в организованных ВМС США крупнейших в мире международных военно-морских учениях "Rim of The Pacific 2024" (RIMPAC 2024), которые начались 27 июня 2024 года у берегов Гавайских островов. В ходе учений ВМС Италии будут использовать F-35B наряду с AV-8B+.

Как сообщается, участие в таких сложных учениях будет предшествовать первоначальной боевой готовности (IOC) F-35B морского базирования, которую планируется достичь в конце 2024 года.

Учения "Pitch Black" - это проводимые раз в два года трехнедельные многонациональные учения с привлечением крупных сил, проводимые Королевскими военно-воздушными силами Австралии с 12 июля по 2 августа 2024 года. Мероприятие в основном будет проходить в Северной Австралии, где истребители будут базироваться на базах Королевских ВВС в Тиндале и Дарвине, а самолеты поддержки, такие как заправщики и тактические самолеты, будут базироваться в Эмберли. В ходе этих учений задействуется одна из крупнейших в мире зон воздушного пространства, что позволит участвующим в них экипажам выполнять вылеты как днем, так и ночью, уделяя особое внимание ночным операциям. Учения охватывают широкий спектр тренировочных мероприятий, моделируя сценарии крупномасштабных военных действий и предоставляя возможности для проведения учений с боевой стрельбой и реалистичного моделирования угроз с участием различных летательных аппаратов.

На австралийской военно-воздушной базе в Тиндал будет размещено несколько единиц техники ВВС Италии, в том числе F-35A и F-35B Lightning II, Eurofighter Typhoon и G550 CAEW (система раннего предупреждения о воздушно-десантных операциях), кроме того, KC-767 и C-130J будут размещены на другой военной базе в Эмберли.

Военно-морские силы Италии также примут участие в учениях "Pitch Black 24", задействовав истребители F-35B и AV-8B Plus и проведя операции как на борту ITS Cavour, так и с территории военной базы в Тиндал.

Помимо этого вашингтонскими спонсорами “Индо-Тихоокеанский прыжка” Италии предусматривается укрепление связей и военного сотрудничества итальянских военных с Силами самообороны Японии. В частности, Япония примет итальянскую группу на авиабазе Мисава для проведения серии совместных учений. Военно-воздушные силы Италии и военно-морской флот Италии примут участие в учениях вместе с компонентом палубной авиации Японии в целях укрепления взаимодействие между Силами самообороны Японии и национальными вооруженными силами Италии. Это сотрудничество будет сосредоточено на тактике, методах и процедурах военного взаимодействия с акцентом на использовании F-35, а также на совместном использовании платформ AEW (Airborne Early Warning) и 4-го поколения.

Как известно, Италия и Япония уже сотрудничают в нескольких ключевых областях, включая подготовку пилотов и программу GCAP (Global Combat Air Programme), многонациональное сотрудничество с участием Италии, Великобритании и Японии, целью которого является создание истребителя следующего поколения к 2035 году.