По сообщениям ведущих американских СМИ, администрация США намеревается отправить военных «субподрядчиков» на Украину для обслуживания поставляемого оружия.

Хотя администрация США и заявляет, что об отправке наземных американских войск в Украину не может быть и речи, тем не менее она, по заключениям западных обозревателей, активно идет к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков там. И это подтвердили CNN на днях четыре американских чиновника, знакомых с этим вопросом, отметив, что это делается, якобы, чтобы помочь украинским военным обслуживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружений. По словам этих официальных лиц, «после утверждения президентом США, такое изменение, скорее всего, вступит в силу в этом году и позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на территории Украины впервые с момента начала Россией спецоперации в 2022 году». При этом не исключается использование в указанных целях услуг частного сектора, в том числе и представителей американских ЧВК, для технического обслуживания военного оборудования США, поставляемого украинским войскам.

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По российским и украинским СМИ уже неоднократно проходила информация о присутствии на территории Украины под видом «инструкторов» представителей военных подрядчиков США и стран НАТО, обслуживающих, в частности, и американскую военную технику. Тем не менее, до сих пор подрядчикам Пентагона официально запрещен въезд в Украину властями США. С самого начала СВО в Украине президент Байден, как подчеркивает CNN, «настаивал на том, чтобы все американцы держались подальше от линии фронта», дабы ограничить «восприятие Россией того, что американские военные участвуют в боевых действиях». Госдепартамент также недвусмысленно предостерегает американцев от поездок в Украину с 2022 года.

Американские журналисты и обозреватели уже неоднократно отмечали, что такой подход создает проблему для обеспечения поддержания в рабочем состоянии и ремонт военной техники, поставляемой Киеву Вашингтоном. В частности, указывалось, что такие танки, как M1A1 Abrams СА, требуют регулярного технического обслуживания соответствующим персоналом американских подрядчиков. Также сообщалось, что в этих условиях американская и иная западная военная техника, получившая боевые повреждения, вывозится за пределы Украины для восстановления в соседних странах (Польша, Литва, Румыния), однако это занимает слишком много времени и весьма накладно. Что же касается американских военнослужащих, то они, по заявлению CNN, "готовы помочь украинцам с более рутинным техническим обслуживанием и логистикой, но только издалека, через видеочат или защищенный телефонный разговор — соглашение, которое сопряжено с определенными ограничениями, поскольку американские военнослужащие и подрядчики не могут напрямую работать с переданными Киеву системами".

Отсюда, как сообщают американские СМИ, и возникла у администрации Байдена идея пересмотреть ограничения, наложенные на «подрядчиков» Пентагона, тем более, что потребности украинских вооруженных сил в техническом обслуживании американских военных средств скоро достигнут нового уровня с появлением истребителей-бомбардировщиков F-16. Поэтому ожидается объявление тендеров, и компании, участвующие в торгах, будут обязаны представить «надежный план снижения рисков» для сохранения жизни своих сотрудников», - пояснил один из этих источников представителям CNN. По словам этих официальных лиц, администрация США начала серьезно пересматривать эти ограничения в течение последних нескольких месяцев.

Нынешние и бывшие официальные лица США, знакомые с дискуссиями о размещении подрядчиков в Украине, подчеркнули в общении с CNN, что изменение политики не приведет к тому, что американские подрядчики будут присутствовать там в подавляющем большинстве случаев, как это было в Ираке и Афганистане. Вместо этого, скорее всего, в Украине будет работать от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков одновременно. Отставной армейский офицер Алекс Виндман, который занимал должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности бывшего президента Дональда Трампа, в частности указал, что он добивался от американской администрации отмены ограничений на присутствие в Украине американских военных подрядчиков в течение почти двух лет и подтвердил, что в Вашингтоне работают над планом по смягчению ограничений с начала этого года.

Комментируя этот вопрос, французские СМИ указывают, что американская компания Amentum по оказанию услуг в области безопасности и обороны и насчитывающая 35 000 сотрудников, в прошлом месяце уже опубликовала объявление на замещение пяти вакансий в ... Киеве, три из которых связаны с техническим обслуживанием вертолетов UH-60, использующихся, в частности, управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР). До сих пор Amentum размещала свой персонал в Польше, который занимался, в частности, дистанционным обслуживанием 155-мм орудий, переданных Вашингтоном Киеву.