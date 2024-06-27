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vizir47
Вашингтон намеревается отправить «субподрядчиков» на Украину для обслуживания поставляемого оружия
По сообщениям ведущих американских СМИ, администрация США намеревается отправить военных «субподрядчиков» на Украину для обслуживания поставляемого оружия.

Хотя администрация США и заявляет, что об отправке наземных американских войск в Украину не может быть и речи, тем не менее она, по заключениям западных обозревателей, активно идет к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков там. И это подтвердили  CNN на днях четыре американских чиновника, знакомых с этим вопросом, отметив, что это делается, якобы, чтобы помочь украинским военным обслуживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружений. По словам этих официальных лиц, «после утверждения президентом США, такое изменение, скорее всего, вступит в силу в этом году и позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы на территории Украины впервые с момента начала Россией спецоперации в 2022 году». При этом не исключается использование в указанных целях услуг частного сектора, в том числе и представителей американских ЧВК, для технического обслуживания военного оборудования США, поставляемого украинским войскам.

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По российским и украинским СМИ уже неоднократно проходила информация о присутствии на территории Украины под видом «инструкторов» представителей военных подрядчиков США и стран НАТО, обслуживающих, в частности, и американскую военную технику. Тем не менее, до сих пор подрядчикам Пентагона официально запрещен въезд в Украину властями США. С самого начала СВО в Украине президент Байден, как подчеркивает  CNN, «настаивал на том, чтобы все американцы держались подальше от линии фронта», дабы ограничить «восприятие Россией того, что американские военные участвуют в боевых действиях». Госдепартамент также недвусмысленно предостерегает американцев от поездок в Украину с 2022 года.

Американские журналисты и обозреватели уже неоднократно отмечали, что такой подход создает проблему для обеспечения поддержания в рабочем состоянии и  ремонт военной техники, поставляемой Киеву Вашингтоном. В частности, указывалось, что такие танки, как M1A1 Abrams СА, требуют регулярного технического обслуживания соответствующим персоналом американских подрядчиков. Также сообщалось, что в этих условиях американская и иная западная военная техника, получившая боевые повреждения, вывозится за пределы Украины для восстановления в соседних странах (Польша, Литва, Румыния), однако это занимает слишком много времени и весьма накладно. Что же касается американских военнослужащих, то они, по заявлению CNN, "готовы помочь украинцам с более рутинным техническим обслуживанием и логистикой, но только издалека, через видеочат или защищенный телефонный разговор — соглашение, которое сопряжено с определенными ограничениями, поскольку американские военнослужащие и подрядчики не могут напрямую работать с переданными Киеву системами".

 Отсюда, как сообщают американские СМИ, и возникла у администрации Байдена идея пересмотреть ограничения, наложенные на «подрядчиков» Пентагона, тем более, что потребности украинских вооруженных сил в техническом обслуживании американских военных средств скоро достигнут нового уровня с появлением истребителей-бомбардировщиков F-16. Поэтому ожидается объявление тендеров, и компании, участвующие в торгах, будут обязаны представить «надежный план снижения рисков» для сохранения жизни своих сотрудников», - пояснил один из этих источников представителям CNN. По словам этих официальных лиц, администрация США начала серьезно пересматривать эти ограничения в течение последних нескольких месяцев.

Нынешние и бывшие официальные лица США, знакомые с дискуссиями о размещении подрядчиков в Украине, подчеркнули в общении с CNN, что изменение политики не приведет к тому, что американские подрядчики будут присутствовать там в подавляющем большинстве случаев, как это было в Ираке и Афганистане. Вместо этого, скорее всего, в Украине будет работать от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков одновременно. Отставной армейский офицер Алекс Виндман, который занимал должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности бывшего президента Дональда Трампа, в частности указал, что он добивался от американской администрации отмены ограничений на присутствие в Украине американских военных подрядчиков в течение почти двух лет и подтвердил, что в Вашингтоне работают над планом по смягчению ограничений с начала этого года.

Комментируя этот вопрос, французские СМИ  указывают, что американская компания Amentum по оказанию услуг в области безопасности и обороны и насчитывающая 35 000 сотрудников, в прошлом месяце уже опубликовала объявление на замещение пяти вакансий в ... Киеве, три из которых связаны с техническим обслуживанием вертолетов UH-60, использующихся, в частности, управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР). До сих пор Amentum размещала свой персонал в Польше, который занимался, в частности, дистанционным обслуживанием 155-мм орудий, переданных Вашингтоном Киеву.

 

#сша vs украина #направление военных подрядчиков сша в украину #обслуживание американской военной техники в украине
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