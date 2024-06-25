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vizir47
Британская армия проведет крупнейшие за последние 20 лет учения по мобилизации резервистов
По сообщениям британских СМИ, осенью 2024 года королевство намерено провести крупнейшие за последние 20 лет учения по мобилизации резервистов.

Власти Великобритании, раскручивая спираль антироссийской истерии, приняли решение по административному вовлечению в нее все большего числа жителей королевства. В этих целях военное командование страны планирует крупнейшие за последние 20 лет массовые учения по мобилизации резерва британской армии, чтобы обеспечить "готовность к развертыванию" более чем 10 000 "воинов выходного дня". 

Как сообщает издание DailyMail, решение о подготовке резерва Великобритании было принято после того, как глава британской армии генерал Патрик Сандерс заявил, что «Великобритания должна предпринять шаги, чтобы привести общество в боевую готовность после российской агрессии в Восточной Европе».

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Старшие офицеры штаба сухопутных войск в Андовере, графство Хэмпшир, будут координировать учения в сентябре с целью определения того, сколько резервистов будут готовы добровольно мобилизоваться в случае необходимости во время кризиса. Призыв будет разослан по всем резервным подразделениям, при этом небольшое число из них будет отправлено в Мобилизационный центр резервных сил в Чилвелле, Ноттингеме и других городах, которые превращаются в местные армейские резервные центры.

Несмотря на то, что по состоянию на 1 января 2024 года в британской армии осталось всего 73 190 действующих военнослужащих (что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году), британская армия может располагать двумя типами резервов, к которым она может прибегнуть, если того потребует ситуация.

«Регулярный резерв» относится к бывшим действующим военнослужащим, на которых распространяются различные требования об отзыве и обучении в зависимости от продолжительности их предыдущей военной карьеры и возраста. Они, вероятно, возобновят службу в случае «неминуемой национальной опасности» или объявления властями «большой чрезвычайной ситуации».

Кроме того, британская армия использует армейский резерв, состоящий, по последним данным Министерства обороны Великобритании, из 26 240 резервистов-добровольцев. Следует отметить, что за прошлый год их количество сократилось на 4,8%. В зависимости от подразделения, к которому они прикреплены, эти резервисты-добровольцы должны заниматься в периоды минимальной продолжительности от 19 до 27 дней в году. Отсюда и учения, которые британская армия планирует провести следующей осенью.

Как пояснил «высокопоставленный» источник в британской армии британским журналистам, «это первое крупное мобилизационное учение со времен войны в Ираке более двадцати лет назад. Важно оценить, что армейский резерв может предоставить в случае необходимости».  «Это учения, чтобы выяснить, возможно ли, чтобы призванные резервисты могли заменить солдат регулярной армии», - добавил он.

Напомним, что, как показали данные Министерства обороны, британская армия испытывает трудности с набором персонала. Что еще хуже, в феврале прошлого года сообщалось, что около 16 000 британских солдат не были «полностью готовы к развертыванию» по медицинским показаниям…

В январе командующий британской армией генерал Патрик Сандерс заявил: «Нам нужна армия, предназначенная для быстрого развития с первого эшелона и предоставления ресурсов второму эшелону, а затем для обучения и оснащения гражданской армии, которая последует за ней. В ближайшие три года можно будет говорить о британской армии численностью 120 000 человек, включая резервистов. Но этого все равно будет недостаточно», - еще раз предупредил генерал Сандерс.

#великобритания #бригада #великобритания и германия #учения резервистов в великобритании
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