По сообщениям британских СМИ, осенью 2024 года королевство намерено провести крупнейшие за последние 20 лет учения по мобилизации резервистов.

Власти Великобритании, раскручивая спираль антироссийской истерии, приняли решение по административному вовлечению в нее все большего числа жителей королевства. В этих целях военное командование страны планирует крупнейшие за последние 20 лет массовые учения по мобилизации резерва британской армии, чтобы обеспечить "готовность к развертыванию" более чем 10 000 "воинов выходного дня".

Как сообщает издание DailyMail, решение о подготовке резерва Великобритании было принято после того, как глава британской армии генерал Патрик Сандерс заявил, что «Великобритания должна предпринять шаги, чтобы привести общество в боевую готовность после российской агрессии в Восточной Европе».

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Старшие офицеры штаба сухопутных войск в Андовере, графство Хэмпшир, будут координировать учения в сентябре с целью определения того, сколько резервистов будут готовы добровольно мобилизоваться в случае необходимости во время кризиса. Призыв будет разослан по всем резервным подразделениям, при этом небольшое число из них будет отправлено в Мобилизационный центр резервных сил в Чилвелле, Ноттингеме и других городах, которые превращаются в местные армейские резервные центры.

Несмотря на то, что по состоянию на 1 января 2024 года в британской армии осталось всего 73 190 действующих военнослужащих (что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году), британская армия может располагать двумя типами резервов, к которым она может прибегнуть, если того потребует ситуация.

«Регулярный резерв» относится к бывшим действующим военнослужащим, на которых распространяются различные требования об отзыве и обучении в зависимости от продолжительности их предыдущей военной карьеры и возраста. Они, вероятно, возобновят службу в случае «неминуемой национальной опасности» или объявления властями «большой чрезвычайной ситуации».

Кроме того, британская армия использует армейский резерв, состоящий, по последним данным Министерства обороны Великобритании, из 26 240 резервистов-добровольцев. Следует отметить, что за прошлый год их количество сократилось на 4,8%. В зависимости от подразделения, к которому они прикреплены, эти резервисты-добровольцы должны заниматься в периоды минимальной продолжительности от 19 до 27 дней в году. Отсюда и учения, которые британская армия планирует провести следующей осенью.

Как пояснил «высокопоставленный» источник в британской армии британским журналистам, «это первое крупное мобилизационное учение со времен войны в Ираке более двадцати лет назад. Важно оценить, что армейский резерв может предоставить в случае необходимости». «Это учения, чтобы выяснить, возможно ли, чтобы призванные резервисты могли заменить солдат регулярной армии», - добавил он.

Напомним, что, как показали данные Министерства обороны, британская армия испытывает трудности с набором персонала. Что еще хуже, в феврале прошлого года сообщалось, что около 16 000 британских солдат не были «полностью готовы к развертыванию» по медицинским показаниям…

В январе командующий британской армией генерал Патрик Сандерс заявил: «Нам нужна армия, предназначенная для быстрого развития с первого эшелона и предоставления ресурсов второму эшелону, а затем для обучения и оснащения гражданской армии, которая последует за ней. В ближайшие три года можно будет говорить о британской армии численностью 120 000 человек, включая резервистов. Но этого все равно будет недостаточно», - еще раз предупредил генерал Сандерс.