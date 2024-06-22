В Сети появились кадры с пришвартованным на военно-морской базе США Вентура Каунти (NBVC) в Порт-Уэнеме после испытаний прототипом сверхбольшого военного подводного беспилотника Manta Ray.

Manta Ray - это сверхбольшой военный подводный беспилотник (UUV), разработанный компанией Northrop Grumman для DARPA и предназначенный для самостоятельного выполнения длительных подводных рейдов на большие расстояния с полезной нагрузкой, без привлечения персонала на месте. Прототип Manta Ray, который был представлен в апреле 2024 года, прошел всесторонние полномасштабные испытания у берегов Южной Калифорнии в феврале и марте 2024 года, в ходе которых основное внимание уделялось оценке гидродинамических характеристик беспилотника в реальных условиях. Испытания, в частности, включали в себя подводные действия с использованием различных движителей и методов управления. Недавно выпущенное видео освещает эти действия, демонстрируя погружение прототипа и его всплытие на поверхность как в неподвижном состоянии, так и в движении.

Однако, ни DARPA, ни Northrop Grumman не раскрыли дополнительные подробности о базе, с которой стартовали испытания нового гигантского подводного беспилотника. Тем не менее, в сети появились кадры пришвартованного Manta Ray на военно-морской базе США Вентура Каунти (NBVC) в Порт-Уэнеме, Калифорния.

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Эта база является важным оперативным центром Военно-морских сил США и включает в себя различные объекты и подразделения, такие как строительный батальон (Seabees) и подразделение вооружения военно-морского центра воздушных боев.

Прототип Manta Ray хорошо виден среди других военно-морских судов, примерно напротив Центра поддержки выполнения комплексных задач (MPSF) на территории Центра надводных боевых действий ВМС. Спутниковые снимки дают четкое представление о размерах прототипа Manta Ray компании Northrop Grumman.

Как отмечают американские военные эксперты, присутствие Manta Ray в Военно-морском центре надводных боевых действий (NSWC) имеет большой смысл, поскольку именно он проводит широкий спектр мероприятий, направленных на исследования, разработку, тестирование и оценку систем надводных боевых действий. Эта деятельность включает в себя участие в фундаментальных и прикладных исследованиях для разработки новых технологий и совершенствования существующих; работу над передовыми материалами, датчиками и системами вооружения; тестирование военно-морских систем, включая оружие, радары, гидролокаторы и другие электронные системы, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам производительности и надежны в эксплуатационных условиях. Кроме того, центр создает и тестирует прототипы новых систем и компонентов для оценки их производительности и осуществимости, а также работает над переводом новых технологий с этапа разработки на этап оперативного использования, обеспечивая доступ ВМС США к новейшим достижениям, сотрудничая с частными предприятиями, университетами и другими исследовательскими институтами для привлечения дополнительных знаний и опыта.

Согласно официальному веб-сайту, подразделение в Порт-Уэнеме Центра надводных боевых действий ВМС США (NSWC PHD), обладает технической экспертизой в различных местах по всей территории Соединенных Штатов: инженерное обеспечение и логистика в Порт-Уэнеме, Калифорния; разработка поисковых радаров в Вирджиния-Бич; испытания с боевой стрельбой в Уайт-Сэндс, Нью-Мексико. Подразделение Port Hueneme признано Центром передового опыта Военно-морского флота в области разработки, испытаний и оценки, а также комплексной логистической поддержки систем надводного боя и вооружения. “С момента своего основания в 1963 году подразделение Port Hueneme занимается поддержкой боевых систем и вооружения флота, предоставляя высококвалифицированный персонал и современное оборудование для руководства разработкой и поддержкой боевых систем надводных кораблей Военно-морского флота на протяжении всего их жизненного цикла”, указывается на сайте NSWC PHD.

Программа Manta Ray, инициированная DARPA, направлена на совершенствование технологий для будущих подводных беспилотных аппаратов (UUVS). В ходе ее проведения основное внимание уделяется управлению энергопотреблением, грузоподъемности и двигательной установке малой мощности. Northrop Grumman подчеркивает, что Manta Ray будет включать в себя расширенные возможности командования, контроля и связи (C3), позволяющие проводить длительные операции с минимальным вмешательством человека. Собранные данные улучшат процесс принятия решений объединенными силами.

В 2021 году Northrop Grumman получила контракт на вторую фазу для продвижения программы Manta Ray, которая началась в 2020 году. Эта фаза включает разработку полномасштабных демонстрационных транспортных средств корпорацией Northrop Grumman Systems Corporation и Martin Defense Group, каждая из которых демонстрирует уникальные возможности.



