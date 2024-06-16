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vizir47
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
Израильская компания Aeronautics представила свое последнее дополнение к семейству беспилотников – "блуждающий" БПЛА Orbiter 2 LM, предназначенный для совместной работы с находящимися поблизости дронами наблюдения.

Израильская фирма Aeronautics, известная своими тактическими беспилотными летательными аппаратами, представила свое последнее дополнение к семейству беспилотных летательных аппаратов Orbiter – "блуждающий" дрон, предназначенный для совместной работы с находящимися поблизости беспилотными летательными аппаратами наблюдения. Компания планирует работать с новой системой Orbiter 2 STS при помощи “датчика-стрелки”, которая будет связывать "блуждающий" БПЛА с находящимися поблизости беспилотниками-разведчиками, которые смогут вести наблюдение за полем боя перед нанесением удара и оценкой ущерба после него.

Новый боевой беспилотник Orbiter 2 LM предназначен для повышения осведомленности наземных войск о ситуации на поле боя и возможности нанесения высокоточных ударов, сообщает Breaking Defense.

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Israel unveils suicide drone, Orbiter 2 LM combines extra flight, lethality

 Эяль Ассенхайм, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса Aeronautics Group, объяснил изданию причину разработки и создание указанного инновационного беспилотника. В частности, по его словам, это было обусловлено тем, что недавние конфликты показали рост важности маневрирования силами и объединение всех поступающих разведывательных сведений с поля боя. По его мнению, это знаменует собой переход от использования Израилем беспилотных летательных аппаратов преимущественно в контртеррористических операциях к их интеграции с обычными пехотными батальонами, где солдаты могут не иметь доступа к информации более крупных и совершенных разведывательных беспилотников. “Сегодня имеется острая потребность в возможностях органичной разведки для сухопутных войск. Теперь же они могут самостоятельно использовать больше разведывательных сведений для своих нужд в критических по времени операциях”, - сказал Ассенхайм.

Компания Aeronautics занимается производством тактических беспилотных летательных аппаратов уже два десятилетия, адаптируясь, как и военные по всему миру, к требованиям современного боя. “Сейчас мы предлагаем комбинированную систему. Вы можете приобрести один разведывательно-наблюдательный беспилотник ISR Orbiter 2 вместе с несколькими Orbiter 2LMS. Обе системы имеют одинаковую платформу связи, наземное управление и один и тот же HMI (человеко-машинный интерфейс). Он будет развернут вместе с ними в ближайшие месяцы”, - пояснил Ассенхайм.

Беспилотник Orbiter 2 запускается с катапульты, весит около 28 фунтов и имеет девятифутовый размах крыльев, что обеспечивает ему несколько часов полета. Компания характеризует его как систему нового поколения, в спектре существующих беспилотников Orbiter.

По словам Ассенхайма, новая система сочетает смертоносность летающего боеприпаса с возможностями ISR (разведки, наблюдения и рекогносцировки) беспилотного воздушного аппарата (UAS). Он может оставаться в воздухе в течение двух часов, работает бесшумно благодаря своему источнику электроэнергии и обеспечивает низкую вероятность обнаружения при минимальных акустических, оптических и радарных характеристиках. Усовершенствованный беспилотник обеспечивает точную атаку и распознавание целей с помощью искусственного интеллекта. Возможности беспилотника включают точечную атаку для минимального сопутствующего ущерба, а также защиту от помех и шифрованную связь.

Архитектура беспилотника интегрирует искусственный интеллект (ИИ) для улучшения таких функций, как распознавание целей, и со временем совершенствуется для более эффективной идентификации уникальных целей, объясняет Ассенхайм. Поскольку модификация беспилотника LM относится к тому же семейству, что и беспилотные летательные аппараты для наблюдения, развертывание нескольких устройств LM в полевых условиях не требует значительных затрат на логистику. “Если вы распознаете тип уникальной цели, то в следующий раз алгоритм улучшится и он распознает такое поведение”, - подчеркнул Ассенхайм.

Этот оптимизированный подход устраняет необходимость в методах многократного запуска и эффективно замыкает цепочку "датчик-стрелок", обеспечивая оценку ущерба от боезаряда в режиме реального времени (BDA), поскольку беспилотник ISR отслеживает результаты атаки и позволяет наносить последующие удары.

#израиль #беспилотник orbiter 2 lm #беспилотники израиля
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