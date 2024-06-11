Британская компания Materials Nexus разработала новый тип постоянного магнита MagNex, изготовленного без использования редкоземельных элементов. При разработке магнита использовалась платформа искусственного интеллекта компании.

Постоянные магниты есть повсюду. От роторов ветряных турбин до летающих в воздухе беспилотных летательных аппаратов, от них зависят передовые технологии робототехники и даже электромобили с низким уровнем выбросов. Поскольку страны стремятся перейти с транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, на электромобили, ожидается, что к концу десятилетия спрос на постоянные магниты резко возрастет и значительно превысит предложение. Однако, такие магниты изготавливаются на базе редкоземельных минералов, таких как неодим и диспрозий, использование которых сопряжено с существенными проблемами в цепочке их поставок.

В этих условиях компания Materials Nexus со штаб-квартирой в Лондоне, работающая в сотрудничестве с Институтом Генри Ройса и Университетом Шеффилда в Великобритании, разработала новый постоянный магнит MagNex, изготовленный без использования редкоземельных элементов.

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Как сообщают исследователи, при разработке магнита использовалась платформа искусственного интеллекта (ИИ) компании. “Платформа быстро и систематически просматривает периодическую таблицу Менделеева в поисках сочетаний элементов, которые обладают желаемыми свойствами материала”, - пояснил Джонатан Бин, генеральный директор и соучредитель Materials Nexus. “Все наши данные получены собственными силами с помощью квантово-механических расчетов; это означает, что наши данные более точны и обширны, чем наборы экспериментальных данных. Затем эти данные передаются с помощью наших алгоритмов машинного обучения, и формула моделируется, оптимизируется”, - добавил Бин.

Команда британских исследователей протестировала свою технологию при разработке постоянных магнитов, не содержащих редкоземельных элементов, и проанализировала более 100 миллионов композиций материалов-кандидатов, которые помогают создать новый тип постоянных магнитов. После трех месяцев работы по проектированию и тестированию исследователи создали MagNex всего за 20 процентов от стоимости материала, но в 200 раз быстрее, чем это было бы при использовании традиционного подхода, говорится в пресс-релизе компании Materials Nexus. Как указывается, дополнительным преимуществом, полученным при использовании этого подхода, стало сокращение выбросов углекислого газа на 70 процентов по сравнению с магнитами из редкоземельных материалов, доступными сегодня.

“Разработка материалов на основе искусственного интеллекта повлияет не только на магнетизм, но и на всю область материаловедения - теперь мы определили масштабируемый метод разработки новых материалов для всех видов промышленных нужд”, – сказал Джонатан Бин. “Поиск материалов для MagNex занял три месяца, и по мере того, как мы расширяем наш набор данных и возможности, это будет происходить быстрее”, - подчеркнул Бин. “Наша платформа уже вызвала широкий интерес к различным продуктам, в том числе полупроводникам, катализаторам и покрытиям. Я с нетерпением жду, какую роль она сыграет в поддержании рыночного спроса на создание новых материалов, которые помогут решить все более насущные проблемы цепочки поставок и окружающей среды”, - добавил Бин.