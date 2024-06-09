В ходе недавних военных учений, ВМС Франции опробовали в условиях, близких к военным, ремонт одного из своих кораблей в открытом море с использованием 3D-печати поврежденной детали корабля.

3D-печать или, как ее еще называют, аддитивное производство все активнее внедряется в различные сферы промышленной деятельности. Сегодня уже никого не удивляет строительство домов с использованием 3D-печати, изготовление протезов или отдельных частей тела медиками.

Еще не так давно многие задавались вопросом о возможном вкладе 3D-печати в военное производство. Напомним, что эта технология позволяет создавать объект путем наложения нескольких слоев материала на основе автоматизированного проектирования. Поскольку военная техника должна быть прочной, природа используемого материала, безусловно, имеет здесь решающее значение. Последние эксперименты с этой аддитивной технологией дали обнадеживающие результаты и в этом вопросе. И особенно после того, как стало возможным «печатать» металлические детали.

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В результате, в Индии была изготовлена и успешно запущена первая в мире ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателем. Сегодня в США на 3D-принтере намереваются изготавливать компоненты гиперзвуковых двигателей.

Еще одним активно развиваемым направлением использования 3D-печати в военной области становится интегрированная структура по поддержанию военной техники в рабочем состоянии путем изготовления таким образом запасных частей. В результате, как ожидается, больше не нужно будет обращаться к производителям за запасными частями, бронетехника и другие военные транспортные средства будут быстрее восстанавливаться после повреждения на поле боя, и даже можно будет организовать производство некоторых компонентов и деталей в местах, приближенных к военным действиям.





Так, например, сегодня французский национальный флот видит в этом еще одно преимущество: возможность устранить неисправность на борту своих кораблей при условии, что на нем или рядом с ним может быть установлен 3D-принтер. Это именно то, что было протестировано во время последних военных учений Франции «Малая Медведица», основные положения которых недавно обнародовал начальник Генерального штаба ВМС Франции адмирал Николя Вожур.

Так, службе материально-технического обеспечения ВМС Тулона (SLMT) было предложено отремонтировать компрессор, вышедший из строя на борту фрегата противовоздушной обороны. «Благодаря процедуре, проведенной с помощью приборов дистанционной помощи, была удаленно определена неисправная деталь», - пояснили в ВМС Франции. Затем, выполнив компьютерное моделирование, SLMT разработала производственный файл для запасной части, которая была изготовлена на 3D-принтере, расположенном на борту французского авианосца «Шарль Де Голь». Затем она была доставлена на борт фрегата противовоздушной обороны с помощью воздушного беспилотника. Однако, как отмечается, «такой ремонт не является окончательным, поскольку использованный материал был недостаточно "прочен", чтобы прослужить долго».

Отсюда возникла идея оснастить мастерскую I3D в SLMT 3D-принтером MELTIO M450, способным производить металлические детали с помощью процесса нанесения расплавленной металлической проволоки. «Эта технология, называемая LMD (лазерное осаждение металла), работает путем наложения сварочных стержней друг на друга в виде проволоки, подаваемой в термованну, создаваемую лазером. Она основана на цифровом моделировании запасных частей, что является необходимой предварительной операцией перед любым производством 3D-печати», - объясняют в Национальном флоте Франции.

Принтер MELTIO M450 работает с несколькими типами материалов, включая нержавеющую сталь, титан, инконель, мягкую сталь и инструментальную сталь. «Использование 3D-печати по металлу позволяет изготавливать детали с широким спектром плотности для различных промышленных применений. Эти детали производятся при низких производственных затратах на кубический сантиметр. Кроме того, скорость изготовления и эффективность таковы, что продукция является более конкурентоспособной по сравнению с традиционными методами производства», - подчеркивают в Национальном флоте Франции, разрабатывая на этот счет новый стратегический план «Боевые моряки» («Marins de combat»).