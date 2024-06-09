Ведущий игрок в области аддитивного производства для аэрокосмической промышленности США компания Sintavia получила от Министерства обороны США контракт на изготовление компонентов гиперзвуковой двигательной установки методом 3D-печати.

Компания Sintavia, ведущий игрок в области аддитивного производства для аэрокосмической промышленности, получила от Министерства обороны США контракт на разработку компонентов гиперзвуковой двигательной установки, изготавливаемых методом аддитивного производства. Контракт, являющийся частью проекта "Растущее производство аддитивных материалов для гиперзвуковой авиации" (GAMMA-H), будет управляться National Security Technology Accelerator (NSTXL). Ка сообщается, разработки Sintavia в рамках проекта GAMMA-H смогут быть использованы растущей гиперзвуковой промышленной базой США. Контракт заключен до 2025 года. и будет посвящен аддитивным технологиям при разработке гиперзвуковых силовых установок следующего поколения.

реклама

Контрактом предусмотрена разработка надежных процессов проектирования и производства критически важных высокоточных компонентов, необходимых для гиперзвуковых двигателей. По словам Брайана Р. Неффа, основателя и генерального директора Sintavia, заключение контракта означает “значительный прогресс в разработке и стандартизации процессов аддитивного производства, применимых к гиперзвуковому производству во всей отрасли”.

Проект GAMMA-H был анонсирован в октябре 2023 года с бюджетом в 106,7 миллиона долларов, и это совместная работа компании ManTech министерства обороны и Центра надводных боевых действий ВМС в Крейне (штат Индиана).

Компания Sintavia использует генеративный дизайн для моделирования, 3D-печати, доработки, тестирования и сертификации сложных механических компонентов для ведущих системных интеграторов и производителей платформ по всему миру. Кроме того, используемая компанией технология 3D-печати на металле становится все более востребованной в секторе аэрокосмических силовых установок, обеспечивая экономию затрат, веса и времени.

Проект GAMMA-H, в котором Sintavia участвует наряду с рядом других проектов, направлен на модернизацию производственных процессов. В частности, инициатива направлена на упрощение требований к проверке, отгрузке и сборке с помощью аддитивного производства. Она также направлена на содействие участию малого бизнеса в оборонном производстве.

Недавно компания Sintavia объявила о крупнейшем с 2019 года расширении производственных мощностей и оборудования. Инвестиции в размере 25 миллионов долларов включают в себя дополнительные производственные площади, крупноформатные станки для аддитивного производства, оборудование для последующей обработки и оборудование для тестирования компонентов. Благодаря этим инвестициям Sintavia стремится удовлетворить до конца десятилетия спрос на программы, которые она поддерживает в Министерстве обороны США.