Индийские СМИ о сообщили об успешном запуске национальной компанией Agnikul Cosmos ракеты с первым в мире полностью напечатанным на 3D-принтере ракетным двигателем.

Индия постепенно завоевывает видное место в списке стран, разрабатывающих самые передовые и экономичные космические технологии в мире. В августе 2023 года она стала первой страной, успешно совершившей посадку на южном полюсе Луны в рамках миссии "Чандраян-3". Бюджет всей этой миссии составил 75 миллионов долларов.

А сегодня Индия вновь удивляет мир: частная космическая индийская компания успешно испытала ракету Agnibaan с первым в мире полностью напечатанным на 3D-принтере ракетным двигателем.

реклама





Как сообщают индийские СМИ, разработкой и запуском космического аппарата занималась фирма Agnikul Cosmos, которая добилась этого с пятой попытки. Это испытание также знаменует собой первый полет ракеты, оснащенной полукриогенным двигателем в Индии.

“Рад успешному запуску Agnibaan, осуществленному Agnikul Cosmos! Это исторический момент для космического сектора Индии. Это достижение, оснащенное первым в мире полукриогенным двигателем, напечатанным на 3D-принтере, демонстрирует великолепие наших молодых новаторов”, - сказал ответственный за координацию с частным космическим сектором доктор Паван Гоенка, председатель Индийского национального центра содействия развитию космической деятельности и авторизации (IN–SPACe) при Министерстве космической деятельности правительства Индии.

Как сообщается, команда компании Agnikul Cosmos обратилась к процессу 3D-печати, чтобы снизить затраты. Как правило, в ракетном двигателе сотни отдельных деталей, поэтому, помимо экономичности, 3D-печать также упрощает производство и сокращает время сборки. Кроме того, в Agnikul Cosmos считают, что это помогает достичь ключевой цели компании, поскольку она стремится предоставлять экономически эффективные решения для запуска космических ракет, адаптированных к потребностям миссий с малыми спутниками.

Двигатель стартапа Agnilet полностью изготовлен с помощью 3D-печати. Эта Инновационная двигательная установка компании Agnikul Cosmos создает тягу около 3 Кн на уровне моря, приводя в движение верхнюю ступень космического аппарата Agnibaan.

“Мы широко используем 3D-печать для изготовления важнейших деталей Agnibaan, таких как двигатели, насосы, многие элементы ракеты”, - сообщается на веб-сайте компании.

Agnikul Cosmos производит детали для своей ракеты Agnilet на собственном предприятии Factory-1 в Ченнаи, которое может выпускать два ракетных двигателя в неделю. Это позволяет компании Agnikul Cosmos изготавливать по одной ракете-носителю в месяц. Чтобы обеспечить более доступные и частые запуски, компания также разработала первую в Индии частную стартовую площадку на базе космического индийского агентства ISRO в Шрихарикоте на юге страны.

В качестве топлива двигатель Agnilet использует переохлажденный кислород. В отличие от избранного компанией Agnikul Cosmos метода, криогенные двигатели, подобные тем, которые используются на верхних ступенях самой мощной ракеты-носителя ISRO, LVM3, используют в качестве топлива газы, сжиженные при исключительно низких температурах.

Ракета-носитель, оснащенная мобильной стартовой площадкой Dhanush, спроектирована с учетом универсальности и позволяет осуществлять запуски с любой территории. По данным Indian Express, хотя недавний запуск был суборбитальным, возможности аппарата позволяют перевозить полезную нагрузку в диапазоне от 30 до 300 килограммов, что делает ракеты, и, соответственно, новые двигатели Agnikul Cosmos весьма востребованными.

Согласно опубликованному сообщению, комический аппарат компании Agnikul Cosmos достиг запланированной высоты около 8 километров, прежде чем упал в море.

“Это кульминация 1000-часовых обзоров и напряженной работы команды. Мы счастливы, что у нас была возможность и полная поддержка IN-SPACe и ISRO в разработке и производстве оригинального космического оборудования в Индии”, - сказал Шринат Равичандран, соучредитель и генеральный директор компании Agnikul Cosmos.

Стартап планирует осуществить свой первый орбитальный полет к концу 2025 финансового года и активно сотрудничает с заказчиками, чтобы начать регулярные полеты, начиная с того же календарного года.