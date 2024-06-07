Учитывая критические замечания после использования на Украины танка M1A1 Abrams СА, армия США заключила контракт с General Dynamics Land Systems (GDLS) на предварительное проектирование нового танка M1E3 Abrams.

Согласно сообщениям американских СМИ, подкрепленным недавней публикацией CNN, украинские солдаты заявили, что разочарованы танками M1A1 Abrams СА, поставленными Соединенными Штатами в сентябре 2023 года в рамках их военной помощи Украине. Из 31 экземпляра, полученного Киевом, пять или шесть были уничтожены вскоре после их первого боя в районе Авдеевки в феврале этого года.

Основные претензии сводятся к тому, что эти танки недостаточно защищены от дистанционно управляемых боеприпасов и других беспилотных летательных аппаратов. И это несмотря на реактивную броню M19 ARAT этих танков. Кроме того, их обслуживание весьма сложное, поскольку они сталкиваются с техническими проблемами, особенно в электронной системе этого танка. Наконец, использование этих M1A1 Abrams СА украинской армией не является подходящим из-за слишком большого веса таких танков, которые не могут справиться с бездорожьем.

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Бывший военнослужащий армии США генерал Марк Хертлинг попытался отвергнуть критику этих украинских солдат, которых он обвинил в халатности при обслуживании своих танков. «Это глупость, - заявил он в эфире Си-эн-эн. – Танк Abrams был разработан для войны в Европе с учетом советской угрозы», - утверждает он. Однако в то же время он признал, что «Abrams не является лучшим танком, который можно было бы предоставить Украине, поскольку он требует высококвалифицированных экипажей и нуждается в техническом обслуживании». Но Украина, подчеркнул Хертлинг, продолжала запрашивать эти танки, даже несмотря на то, что знала о существовании высоких стандартов технического обслуживания для их эксплуатации.

Тем не менее, генерал Джеффри Норман, ответственный за обновление бронетехники армии США, был менее строг по отношению к претензиям украинских солдат, чем его старший коллега, признав, что Abrams действительно испытывает трудности в эксплуатации на Украине. Этот танк «исключительно хорошо защищен от прямого огня с других боевых машин», но он «не был спроектирован для защиты от атак сверху, которые мы наблюдаем в настоящее время на Украине, будь то противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы или беспилотники», - отметил он в интервью изданию Breaking Defense. С тактической точки зрения, продолжил он, «Abrams должен продолжать двигаться вперед. Как и любой боевой танк, он наиболее эффективен, когда используется для ведения наступления», - подчеркнул генерал Норман.

В любом случае, указывают американские СМИ, опыт Украины будет учтен для разработки будущего варианта танка Abrams, который получил название M1E3 и стал наиболее предпочтительной модификацией танка, по сравнению с ранее предложенной стандартной модели M1A2 Abrams SEPv4.

Согласно Defense News, армия США недавно заключила контракт с General Dynamics Land Systems (GDLS) на предварительное проектирование в течение восемнадцати месяцев этого нового варианта Abrams. Однако сумма контракта не была указана. Но сообщалось, что действовать необходимо быстро, поскольку цель состоит в том, чтобы поставить новую модель на вооружение одновременно с будущей боевой машиной пехоты XM30, которая должна заменить Bradley к концу десятилетия. Напомним, что для участия в этой программе по замене Bradley были включены два промышленных предприятия: GDLS и Rheinmetall. Контракт на производство Bradley будет заключен с одним из них в 2027 году.

Что касается Abrams M1E3, то генерал Норман уточнил, что он будет «сильно отличаться» от существующих моделей. Во-первых, он будет значительно легче своих предшественников. Цель состоит в том, чтобы достичь массы 60 тонн (по сравнению с примерно 73 тоннами у M1A2). Не исключено, что турель будет управляется дистанционно. Затем речь пойдет о том, чтобы сосредоточить внимание на защите от так называемых атак «сверху», а также на двигательной установке с целью сокращения логистических проблем с ней. Проще говоря, он должен быть намного менее привередлив в отношении топлива и более тихим, что предполагает интеграцию гибридной трансмиссии, такой как Advanced Combat Engine (ACE), предлагаемый компанией Cummins. Наконец, речь также идет об автоматической загрузке снарядов и встроенной системе активной защиты.