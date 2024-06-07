Согласно сообщениям американских СМИ, подкрепленным недавней публикацией CNN, украинские солдаты заявили, что разочарованы танками M1A1 Abrams СА, поставленными Соединенными Штатами в сентябре 2023 года в рамках их военной помощи Украине. Из 31 экземпляра, полученного Киевом, пять или шесть были уничтожены вскоре после их первого боя в районе Авдеевки в феврале этого года.
Основные претензии сводятся к тому, что эти танки недостаточно защищены от дистанционно управляемых боеприпасов и других беспилотных летательных аппаратов. И это несмотря на реактивную броню M19 ARAT этих танков. Кроме того, их обслуживание весьма сложное, поскольку они сталкиваются с техническими проблемами, особенно в электронной системе этого танка. Наконец, использование этих M1A1 Abrams СА украинской армией не является подходящим из-за слишком большого веса таких танков, которые не могут справиться с бездорожьем.
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Бывший военнослужащий армии США генерал Марк Хертлинг попытался отвергнуть критику этих украинских солдат, которых он обвинил в халатности при обслуживании своих танков. «Это глупость, - заявил он в эфире Си-эн-эн. – Танк Abrams был разработан для войны в Европе с учетом советской угрозы», - утверждает он. Однако в то же время он признал, что «Abrams не является лучшим танком, который можно было бы предоставить Украине, поскольку он требует высококвалифицированных экипажей и нуждается в техническом обслуживании». Но Украина, подчеркнул Хертлинг, продолжала запрашивать эти танки, даже несмотря на то, что знала о существовании высоких стандартов технического обслуживания для их эксплуатации.
Тем не менее, генерал Джеффри Норман, ответственный за обновление бронетехники армии США, был менее строг по отношению к претензиям украинских солдат, чем его старший коллега, признав, что Abrams действительно испытывает трудности в эксплуатации на Украине. Этот танк «исключительно хорошо защищен от прямого огня с других боевых машин», но он «не был спроектирован для защиты от атак сверху, которые мы наблюдаем в настоящее время на Украине, будь то противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы или беспилотники», - отметил он в интервью изданию Breaking Defense. С тактической точки зрения, продолжил он, «Abrams должен продолжать двигаться вперед. Как и любой боевой танк, он наиболее эффективен, когда используется для ведения наступления», - подчеркнул генерал Норман.
В любом случае, указывают американские СМИ, опыт Украины будет учтен для разработки будущего варианта танка Abrams, который получил название M1E3 и стал наиболее предпочтительной модификацией танка, по сравнению с ранее предложенной стандартной модели M1A2 Abrams SEPv4.
Согласно Defense News, армия США недавно заключила контракт с General Dynamics Land Systems (GDLS) на предварительное проектирование в течение восемнадцати месяцев этого нового варианта Abrams. Однако сумма контракта не была указана. Но сообщалось, что действовать необходимо быстро, поскольку цель состоит в том, чтобы поставить новую модель на вооружение одновременно с будущей боевой машиной пехоты XM30, которая должна заменить Bradley к концу десятилетия. Напомним, что для участия в этой программе по замене Bradley были включены два промышленных предприятия: GDLS и Rheinmetall. Контракт на производство Bradley будет заключен с одним из них в 2027 году.
Что касается Abrams M1E3, то генерал Норман уточнил, что он будет «сильно отличаться» от существующих моделей. Во-первых, он будет значительно легче своих предшественников. Цель состоит в том, чтобы достичь массы 60 тонн (по сравнению с примерно 73 тоннами у M1A2). Не исключено, что турель будет управляется дистанционно. Затем речь пойдет о том, чтобы сосредоточить внимание на защите от так называемых атак «сверху», а также на двигательной установке с целью сокращения логистических проблем с ней. Проще говоря, он должен быть намного менее привередлив в отношении топлива и более тихим, что предполагает интеграцию гибридной трансмиссии, такой как Advanced Combat Engine (ACE), предлагаемый компанией Cummins. Наконец, речь также идет об автоматической загрузке снарядов и встроенной системе активной защиты.