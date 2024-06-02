Согласно оценкам западных военных экспертов, результаты СВО в Украине наглядно продемонстрировали неэффективность американского оружия, несмотря на то, что оно технологично продвинутое.

Сегодня во многих западных СМИ можно увидеть публикации, что одержимость военными технологиями не пошла на пользу Вашингтону. Соединенные Штаты производят сложное и дорогостоящее оружие, которое российские вооруженные силы быстро научились нейтрализовать.

Российские войска неумолимо достигают своей цели в СВО и становится все более очевидным, что события в Украине стали катастрофой для американской военной машины, отмечают западные эксперты. И не только потому, что американская помощь не помешала Украине отступить и потерпеть возможное поражение. Что еще более важно - СВО выявила недостатки, укоренившиеся во всей американской системе, пишет авторитетное американское издание Responsible Statecraft.

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Как констатирует Responsible Statecraft, испытания в реальных боевых условиях в Украине показали, что технологически продвинутое оружие США неизбежно порождает ненадежные системы, количество которых ограничено их предсказуемо высокой стоимостью. В результате, разрекламированное Вашингтоном вооружение, которое должно было "переписать правила игры", оказалось уничтоженным: дроны Switchblade, танки M1 Abrams, системы ПВО Patriot, гаубицы M777, 155-мм управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, реактивные системы залпового огня Himars, бомбы с GPS-наведением и интеллектуальные дроны Skydio.

Так, беспилотники Switchblade стоимостью по 60 000 долларов были произведены ограниченным тиражом из-за их дороговизны и оказались неэффективными. Даже сами вооруженные силы Украины отказались от них в пользу китайских коммерческих моделей стоимостью 700 долларов, которые заказывались онлайн.

Танки Abrams стоимостью 10 миллионов долларов на деле оказались не только чрезвычайно уязвимыми для ударных российских беспилотников, но и подверженными повторным поломкам, из-за чего были сняты с использования вскоре после их развертывания.

Гаубица M777, несмотря на разрекламированную ее точность, оказалась слишком хрупкой для суровых условий затяжных боев: из-за постоянного износа орудия приходилось заменять в Польше, вдали от линии фронта.

Как отмечают в публикации издании Responsible Statecraft американские военные эксперты, многие сбои американского вооружения на Украине, в том числе ЗРК Himars, оказались связаны с использованием весьма уязвимых систем наведения с GPS. А с учетом того, что Россия давно уделяет особое внимание радиоэлектронной борьбе и преуспевает в глушении сигналов GPS, "большинство западных систем оказались неэффективными в боевых условиях", что подтвердил и Центр поддержки воздушной разведки Украины.

В апреле мрачная оценка эффективности американского оружия была подтверждена Уильямом Лапланте, заместителем министра обороны США по закупкам и логистике. На конференции в Центре стратегических и международных исследований он рассказал, что Boeing предложил адаптировать свою бомбу малого диаметра с GPS-наведением к пусковым установкам Himars. Разработка и производство были ускорены, и оружие было отправлено в Украину практически без испытаний, но это просто не сработало, признался Лапланте.

Как отметило издание Business Insider, из-за активности российских средств РЭБ такие модифицированные бомбы отклонялись от курса и не попадали в цель. Та же участь постигла беспилотники Skydio, детище одноименной компании из Силиконовой долины, и этим дронам не помог даже искусственный интеллект, рекламируемый компанией. Сообщается, что управляемые реактивные системы залпового огня, которые особенно востребованы в Украине, и боеприпасы прямого поражения Joint Direct Attack Munitions также неоднократно выходили из строя из-за работы российской РЭБ.

Как констатируют западные СМИ, ни один из этих провалов не был просчитан высшим военным командованием США. Несмотря на все грандиозные планы, щедрые поставки оружия (включая танки, боеприпасы и беспилотники), интенсивную подготовку на территории союзников по НАТО и упор на американские методы командования и управления, попытки контрнаступления Украины завершились неудачей и полным провалом. С тех пор Украина неумолимо отступает, попутно теряя свои кадровые резервы.