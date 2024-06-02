Сегодня во многих западных СМИ можно увидеть публикации, что одержимость военными технологиями не пошла на пользу Вашингтону. Соединенные Штаты производят сложное и дорогостоящее оружие, которое российские вооруженные силы быстро научились нейтрализовать.
Российские войска неумолимо достигают своей цели в СВО и становится все более очевидным, что события в Украине стали катастрофой для американской военной машины, отмечают западные эксперты. И не только потому, что американская помощь не помешала Украине отступить и потерпеть возможное поражение. Что еще более важно - СВО выявила недостатки, укоренившиеся во всей американской системе, пишет авторитетное американское издание Responsible Statecraft.
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Как констатирует Responsible Statecraft, испытания в реальных боевых условиях в Украине показали, что технологически продвинутое оружие США неизбежно порождает ненадежные системы, количество которых ограничено их предсказуемо высокой стоимостью. В результате, разрекламированное Вашингтоном вооружение, которое должно было "переписать правила игры", оказалось уничтоженным: дроны Switchblade, танки M1 Abrams, системы ПВО Patriot, гаубицы M777, 155-мм управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, реактивные системы залпового огня Himars, бомбы с GPS-наведением и интеллектуальные дроны Skydio.
Так, беспилотники Switchblade стоимостью по 60 000 долларов были произведены ограниченным тиражом из-за их дороговизны и оказались неэффективными. Даже сами вооруженные силы Украины отказались от них в пользу китайских коммерческих моделей стоимостью 700 долларов, которые заказывались онлайн.
Танки Abrams стоимостью 10 миллионов долларов на деле оказались не только чрезвычайно уязвимыми для ударных российских беспилотников, но и подверженными повторным поломкам, из-за чего были сняты с использования вскоре после их развертывания.
Гаубица M777, несмотря на разрекламированную ее точность, оказалась слишком хрупкой для суровых условий затяжных боев: из-за постоянного износа орудия приходилось заменять в Польше, вдали от линии фронта.
Как отмечают в публикации издании Responsible Statecraft американские военные эксперты, многие сбои американского вооружения на Украине, в том числе ЗРК Himars, оказались связаны с использованием весьма уязвимых систем наведения с GPS. А с учетом того, что Россия давно уделяет особое внимание радиоэлектронной борьбе и преуспевает в глушении сигналов GPS, "большинство западных систем оказались неэффективными в боевых условиях", что подтвердил и Центр поддержки воздушной разведки Украины.
В апреле мрачная оценка эффективности американского оружия была подтверждена Уильямом Лапланте, заместителем министра обороны США по закупкам и логистике. На конференции в Центре стратегических и международных исследований он рассказал, что Boeing предложил адаптировать свою бомбу малого диаметра с GPS-наведением к пусковым установкам Himars. Разработка и производство были ускорены, и оружие было отправлено в Украину практически без испытаний, но это просто не сработало, признался Лапланте.
Как отметило издание Business Insider, из-за активности российских средств РЭБ такие модифицированные бомбы отклонялись от курса и не попадали в цель. Та же участь постигла беспилотники Skydio, детище одноименной компании из Силиконовой долины, и этим дронам не помог даже искусственный интеллект, рекламируемый компанией. Сообщается, что управляемые реактивные системы залпового огня, которые особенно востребованы в Украине, и боеприпасы прямого поражения Joint Direct Attack Munitions также неоднократно выходили из строя из-за работы российской РЭБ.
Как констатируют западные СМИ, ни один из этих провалов не был просчитан высшим военным командованием США. Несмотря на все грандиозные планы, щедрые поставки оружия (включая танки, боеприпасы и беспилотники), интенсивную подготовку на территории союзников по НАТО и упор на американские методы командования и управления, попытки контрнаступления Украины завершились неудачей и полным провалом. С тех пор Украина неумолимо отступает, попутно теряя свои кадровые резервы.